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Akankah Kylian Mbappe bermain di Liga Premier? ‘Tujuan yang tepat’ telah dipilih untuk sang juara Piala Dunia itu jika suatu hari nanti ia meninggalkan Real Madrid
Rekor Mbappé di Real Madrid: Gol dan durasi kontrak
Di usia 27 tahun, keputusan harus diambil dengan relatif cepat mengenai apakah Mbappé ingin menerima tantangan baru di kompetisi yang belum pernah ia ikuti sebelumnya. Ia terikat kontrak di Santiago Bernabéu hingga musim panas 2029.
Pertanyaan sudah bermunculan mengenai apakah ketentuan kontrak tersebut akan dipenuhi, meskipun ia telah mencetak 86 gol dalam 103 penampilan untuk Los Blancos, dengan adanya spekulasi bahwa ia kurang mendapat dukungan penuh dari orang-orang di sekitarnya di ibu kota Spanyol.
Namun, Mbappe adalah seorang pemecah rekor - sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Paris Saint-Germain dan seorang pemain yang akan segera memegang posisi serupa di tim nasional Prancis - yang akan disambut dengan baik oleh hampir semua klub di dunia.
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Rumor kepindahan ke Man Utd: Akankah Mbappe bermain di Liga Premier?
Dengan mempertimbangkan hal itu, dan mengingat pernah ada spekulasi tentang kemungkinan ia bergabung dengan Arsenal di masa lalu—yang akan memungkinkannya mengikuti jejak rekan senegaranya yang legendaris, Thierry Henry—apakah kepindahan ke Liga Premier bisa terwujud?
Ditanya apakah ia melihat Mbappe akan melakukan langkah tersebut, dan di mana ia akan berlabuh, mantan striker Old Trafford, Saha - dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama dengan Unibet World Cup odds - mengatakan: “Ya, saya sangat berharap begitu. Saya ingin sekali melihatnya di Liga Premier.
“Saya pikir setelah merasakan La Liga, dia tampil sangat baik. Mengapa tidak pindah ke Premier League? Karena dia tahu itu salah satu liga terbaik untuk berkarier.
“Tidak banyak klub yang bisa menarik Kylian Mbappe. Saya rasa Manchester City mungkin sudah memiliki salah satu striker terbaik [Erling Haaland], jadi saya pikir Manchester United bisa menjadi tujuan yang bagus bagi Mbappe.”
Sepatu Emas: Mbappé vs Kane dalam perebutan gelar pencetak gol terbanyak Piala Dunia
Urusan klub untuk sementara ini telah tersingkir dari pikiran Mbappé. Sambil menjalani serangkaian laga persahabatan menjelang turnamen, ia siap memulai perjuangan baru untuk meraih kejayaan di Piala Dunia—setelah sebelumnya menjuarai turnamen tersebut saat masih remaja pada 2018 dan mencetak hat-trick di final 2022 sebelum akhirnya tersingkir oleh Lionel Messi dan Argentina dalam adu penalti.
Prancis diperkirakan akan tampil baik lagi di tanah Amerika Utara, dengan kapten ikonik mereka benar-benar memimpin dari depan. Jika Les Bleus kembali mendekati gelar juara, maka kapten mereka seharusnya mencetak banyak gol.
Dia meraih penghargaan Sepatu Emas di Qatar dan akan berusaha meraihnya dua kali berturut-turut, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang meraih penghargaan tersebut dua kali. Namun, persaingan di kategori pencetak gol terbanyak akan sangat ketat.
Ketika ditanya apakah Mbappe bisa mengalahkan striker Inggris Harry Kane—pemenang Sepatu Emas sebelumnya—untuk meraih penghargaan individu prestisius, Saha mengatakan: “Oh, itu pertanyaan yang sulit. Saya pikir Kylian selalu menjadi pemain utama dalam hal seperti ini, karena dia bisa mencetak golnya sendiri, dan bisa mencetak tiga gol di final Piala Dunia tanpa perlu diundang.
“Jadi, jujur saja, saya pikir Kylian masih menjadi pemain utama. Harry Kane masih membutuhkan pemain nomor 10 di belakangnya untuk mencetak gol-gol seperti itu atau memberikan kreativitas. Terkadang saya tidak begitu yakin dengan Inggris di turnamen, tapi kita berbicara tentang seseorang yang bisa mencetak 60 gol per musim.
“Namun, dalam turnamen seperti Piala Dunia, formatnya akan sangat aneh, sangat panjang, dan banyak perjalanan. Saya pikir Kylian, untuk format seperti itu, sangat cocok, dan dia akan memenangkan Sepatu Emas.”
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Mbappe diprediksi akan bekerja sama dengan Mourinho di Madrid setelah Piala Dunia 2026
Prancis masih memiliki satu laga persahabatan terakhir melawan Irlandia Utara yang akan digelar pada Senin, sebelum memulai kampanye Grup I Piala Dunia mereka melawan Senegal pada 16 Juni. Setelah itu, mereka akan menghadapi Irak dan Norwegia dalam grup yang sudah dijuluki sebagai ‘Grup Kematian’.
Nilai Mbappe bisa saja semakin meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Tampaknya ia akan bekerja sama dengan Jose Mourinho di level klub musim depan, karena 'The Special One' kembali ke Madrid untuk masa jabatan keduanya sebagai pelatih kepala, namun apakah ia akan bermain di Liga Premier dalam beberapa tahun mendatang masih belum pasti.