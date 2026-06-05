Akankah Kylian Mbappe bermain di Liga Premier? ‘Tujuan yang tepat’ telah dipilih untuk sang juara Piala Dunia itu jika suatu hari nanti ia meninggalkan Real Madrid

Urusan klub untuk sementara ini telah tersingkir dari pikiran Mbappé. Sambil menjalani serangkaian laga persahabatan menjelang turnamen, ia siap memulai perjuangan baru untuk meraih kejayaan di Piala Dunia—setelah sebelumnya menjuarai turnamen tersebut saat masih remaja pada 2018 dan mencetak hat-trick di final 2022 sebelum akhirnya tersingkir oleh Lionel Messi dan Argentina dalam adu penalti.

Prancis diperkirakan akan tampil baik lagi di tanah Amerika Utara, dengan kapten ikonik mereka benar-benar memimpin dari depan. Jika Les Bleus kembali mendekati gelar juara, maka kapten mereka seharusnya mencetak banyak gol.

Dia meraih penghargaan Sepatu Emas di Qatar dan akan berusaha meraihnya dua kali berturut-turut, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang meraih penghargaan tersebut dua kali. Namun, persaingan di kategori pencetak gol terbanyak akan sangat ketat.

Ketika ditanya apakah Mbappe bisa mengalahkan striker Inggris Harry Kane—pemenang Sepatu Emas sebelumnya—untuk meraih penghargaan individu prestisius, Saha mengatakan: “Oh, itu pertanyaan yang sulit. Saya pikir Kylian selalu menjadi pemain utama dalam hal seperti ini, karena dia bisa mencetak golnya sendiri, dan bisa mencetak tiga gol di final Piala Dunia tanpa perlu diundang.

“Jadi, jujur saja, saya pikir Kylian masih menjadi pemain utama. Harry Kane masih membutuhkan pemain nomor 10 di belakangnya untuk mencetak gol-gol seperti itu atau memberikan kreativitas. Terkadang saya tidak begitu yakin dengan Inggris di turnamen, tapi kita berbicara tentang seseorang yang bisa mencetak 60 gol per musim.

“Namun, dalam turnamen seperti Piala Dunia, formatnya akan sangat aneh, sangat panjang, dan banyak perjalanan. Saya pikir Kylian, untuk format seperti itu, sangat cocok, dan dia akan memenangkan Sepatu Emas.”