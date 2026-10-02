Mbappe menikmati start yang benar-benar sensasional pada musim baru, tetapi momentum cemerlangnya di awal musim terhenti karena cedera lutut yang datang pada saat yang tidak tepat. Penyerang Prancis itu tampil sangat produktif untuk Madrid di La Liga, dengan cepat mengoleksi tujuh gol dan dua assist yang mengesankan.

Namun, laju perkembangannya terganggu saat jeda internasional terbaru. Mbappe mengalami masalah pada lutut tak lama setelah mencetak gol penentu kemenangan untuk Prancis dalam kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah atas Turki. Akibatnya, ia terpaksa meninggalkan pemusatan latihan tim nasional lebih awal. Sang penyerang segera kembali ke ibu kota Spanyol untuk memulai program rehabilitasinya bersama staf medis khusus klub.