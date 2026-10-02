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Akankah Kylian Mbappe absen di El Clasico? Bos Real Madrid Jose Mourinho membuat keputusan besar soal cedera
Mbappe menghadapi kepulangan yang tertunda ke Madrid
Mbappe menikmati start yang benar-benar sensasional pada musim baru, tetapi momentum cemerlangnya di awal musim terhenti karena cedera lutut yang datang pada saat yang tidak tepat. Penyerang Prancis itu tampil sangat produktif untuk Madrid di La Liga, dengan cepat mengoleksi tujuh gol dan dua assist yang mengesankan.
Namun, laju perkembangannya terganggu saat jeda internasional terbaru. Mbappe mengalami masalah pada lutut tak lama setelah mencetak gol penentu kemenangan untuk Prancis dalam kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah atas Turki. Akibatnya, ia terpaksa meninggalkan pemusatan latihan tim nasional lebih awal. Sang penyerang segera kembali ke ibu kota Spanyol untuk memulai program rehabilitasinya bersama staf medis khusus klub.
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Mourinho mengambil pendekatan hati-hati
Perkiraan medis awal memberi sedikit optimisme, dengan menyebut bahwa Mbappe hanya akan menepi dalam periode singkat selama satu hingga dua pekan. Terlepas dari prognosis positif ini, manajer Real Madrid Mourinho dikabarkan bertekad untuk bersikap sangat hati-hati terkait proses pemulihan sang pemain andalannya.
Menurut AS, pelatih asal Portugal itu serius mempertimbangkan untuk mengistirahatkan sang penyerang pada laga liga mendatang melawan Villarreal pada 10 Oktober. Mourinho memiliki pengalaman sangat besar dalam menangani pemain-pemain papan atas dan memahami bahwa terburu-buru memaksakan comeback bisa memicu kemunduran yang jauh lebih merugikan. Karena itu, tim medis tidak akan mengizinkannya kembali bermain dalam pertandingan kompetitif sampai ia benar-benar bebas dari rasa tidak nyaman apa pun.
Fokus beralih ke bentrokan melawan Barcelona
Strategi besar di balik pendekatan yang sangat sabar ini sepenuhnya berfokus untuk memastikan Mbappe benar-benar bugar untuk pertandingan terpenting musim ini sejauh ini. Madrid dijadwalkan menjamu rival sengit Barcelona dalam duel El Clasico krusial pada 25 Oktober.
Mourinho benar-benar bertekad untuk memiliki senjata serangan utamanya beroperasi pada kapasitas maksimum untuk laga besar ini. Menurut laporan yang sama, staf pelatih menyadari bahwa memasukkan kembali penyerang produktif itu ke susunan pemain inti melawan lawan yang tidak terlalu mengancam hanya akan memberikan sangat sedikit manfaat jangka panjang. Karena itu, menjaga kecepatan eksplosif dan kemampuan penyelesaiannya untuk ujian domestik pamungkas telah menjadi satu-satunya prioritas bagi semua orang yang terkait dengan klub.
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Menjalani jadwal pertandingan yang padat
Sebelum mereka bisa memikirkan duel besar melawan Barcelona, Madrid harus terlebih dahulu melewati jadwal yang sangat padat. Selain laga domestik yang sudah menanti kontra Villarreal, tim asuhan Mourinho juga menghadapi rangkaian pertandingan berat yang mencakup ujian penting melawan AS Roma, Sevilla, dan RB Leipzig di kompetisi liga maupun Eropa.
Beroperasi tanpa kepastian penuh mengenai tanggal pasti kembalinya pencetak gol terbanyak mereka jelas akan menguji kedalaman skuad secara keseluruhan. Meski demikian, melindungi kondisi fisik Mbappe tetap menjadi tujuan utama Real Madrid.
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