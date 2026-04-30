Akankah keberuntungan di Liga Champions dan Ballon d’Or berubah bagi ‘kucing hitam’ Kylian Mbappe? Mantan pemain timnas Prancis Louis Saha mendukung ‘Galactico’ Real Madrid itu untuk meniru jejak Cristiano Ronaldo
Mbappe diprediksi akan mengikuti jejak Messi dan Ronaldo
Setelah muncul ke panggung sepak bola sebagai remaja berbakat luar biasa, dianggap hanya masalah waktu sebelum Mbappé diakui sebagai pemain terbaik di dunia—terutama setelah legenda abadi seperti Ronaldo dan Lionel Messi mulai mengakhiri karier mereka yang penuh rekor.
Namun, gelar tersebut tetap berada di luar jangkauan bagi salah satu penyerang paling menakutkan di dunia. Ia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Paris Saint-Germain dan akan mencatatkan prestasi serupa dalam sejarah timnas Prancis pada suatu saat di masa depan yang tidak terlalu jauh.
Pencetak gol terbanyak sepanjang masa PSG belum pernah menjuarai Liga Champions
Sebuah gelar juara dunia diraih di level internasional pada tahun 2018, sementara ia mencetak hat-trick meski timnya kalah saat menghadapi Messi dan Argentina di Qatar 2022, dan status ‘Galactico’ diraihnya saat pindah ke Santiago Bernabeu pada tahun 2024.
Bergabung dengan Real seharusnya membantu Mbappe mengakhiri perjalanannya yang panjang menuju kejayaan Eropa, tetapi gelar-gelar besar masih belum ia raih di Spanyol. Sementara itu, PSG telah memecahkan puasa gelar Liga Champions tanpa penyerang terbaik mereka dan tetap berada di jalur untuk mempertahankan gelar tersebut pada tahun 2026.
Mbappe bisa dimaklumi jika berpikir bahwa dirinya dikutuk, dengan takdir olahraga yang berkonspirasi melawannya, tetapi Saha tetap yakin bahwa rekan senegaranya yang ikonik itu akan mendapatkan pengakuan dan trofi yang layak untuk kemampuannya yang tak diragukan lagi.
Akankah Mbappé menjadi pemenang Liga Champions dan Ballon d'Or?
Saat ditanya apakah Mbappe akan meraih gelar Liga Champions dan Ballon d’Or, mantan striker Prancis Saha — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL melalui BetVictor Online Casino — mengatakan: “Itu pertanyaan yang sulit, karena pasti dia ingin memenangkan trofi-trofi itu. Dia tahu bahwa dengan memenangkan Liga Champions, peluangnya untuk memenangkan Ballon d’Or menjadi lebih besar. Dia tahu bahwa itulah cara untuk menampilkan semua kualitasnya di hadapan para juri terbaik.
“Saya mengerti bahwa tekanan ada padanya karena kini situasinya cukup kontroversial karena tidak lolos ke final. Dia meninggalkan klub yang pernah memenangkannya dan kini bergabung dengan klub yang seharusnya menjadi salah satu favorit, namun mereka tidak lolos ke final.
“Hal ini mulai menimbulkan pertanyaan sedikit dari sisi pribadi. Katakanlah dari sisi spiritual, dia seolah-olah menjadi ‘kucing hitam’ dalam arti tertentu. Itulah garis buruk yang ingin dia perbaiki secepat mungkin.
“Jadi semoga tahun depan mereka bisa lolos dan dia setidaknya meraih Ballon d'Or. Bukan karena dia kapten timnas Prancis dan kami ingin dia dalam kondisi terbaik, tapi saya pikir dia bekerja di bawah tekanan yang sangat besar dalam segala hal.
“Selalu menyenangkan melihat seseorang sukses dan mencapai tujuannya ketika mereka memiliki potensi. Saya pikir dia pantas mendapatkannya. Terlepas dari orang-orang yang mengkritik gaya permainannya, dia ingin memiliki segalanya.
“Setiap situasi harus berpusat padanya dan itulah bukti seorang legenda. Namun, terkadang jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, mudah untuk mengkritik. Jika Cristiano tidak mampu meraih semua trofi yang dimilikinya selama bertahun-tahun, dia sudah lama tersingkir.”
Mbappe bersiap untuk kembali berlaga di Piala Dunia bersama Prancis
Mbappe belum “tamat” untuk saat ini, karena di usia 27 tahun, waktu masih berpihak padanya. Secara teori, ia seharusnya berada di puncak performanya. Rekornya di Real Madrid pun menunjukkan hal itu, dengan 85 gol yang dicetaknya untuk Los Blancos dalam 100 penampilan di semua kompetisi.
Ia akan mendapat kesempatan lagi untuk meraih kejayaan di Piala Dunia musim panas ini, sebagai kapten timnas negaranya, dan kesuksesan di Amerika Utara bisa menjadi langkah besar untuk menempatkan pemain Prancis berkecepatan tinggi ini dalam persaingan memperebutkan Ballon d'Or yang sangat diidamkan.