Akankah keberuntungan di Liga Champions dan Ballon d’Or berubah bagi ‘kucing hitam’ Kylian Mbappe? Mantan pemain timnas Prancis Louis Saha mendukung ‘Galactico’ Real Madrid itu untuk meniru jejak Cristiano Ronaldo

Saat ditanya apakah Mbappe akan meraih gelar Liga Champions dan Ballon d’Or, mantan striker Prancis Saha — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL melalui BetVictor Online Casino — mengatakan: “Itu pertanyaan yang sulit, karena pasti dia ingin memenangkan trofi-trofi itu. Dia tahu bahwa dengan memenangkan Liga Champions, peluangnya untuk memenangkan Ballon d’Or menjadi lebih besar. Dia tahu bahwa itulah cara untuk menampilkan semua kualitasnya di hadapan para juri terbaik.

“Saya mengerti bahwa tekanan ada padanya karena kini situasinya cukup kontroversial karena tidak lolos ke final. Dia meninggalkan klub yang pernah memenangkannya dan kini bergabung dengan klub yang seharusnya menjadi salah satu favorit, namun mereka tidak lolos ke final.

“Hal ini mulai menimbulkan pertanyaan sedikit dari sisi pribadi. Katakanlah dari sisi spiritual, dia seolah-olah menjadi ‘kucing hitam’ dalam arti tertentu. Itulah garis buruk yang ingin dia perbaiki secepat mungkin.

“Jadi semoga tahun depan mereka bisa lolos dan dia setidaknya meraih Ballon d'Or. Bukan karena dia kapten timnas Prancis dan kami ingin dia dalam kondisi terbaik, tapi saya pikir dia bekerja di bawah tekanan yang sangat besar dalam segala hal.

“Selalu menyenangkan melihat seseorang sukses dan mencapai tujuannya ketika mereka memiliki potensi. Saya pikir dia pantas mendapatkannya. Terlepas dari orang-orang yang mengkritik gaya permainannya, dia ingin memiliki segalanya.

“Setiap situasi harus berpusat padanya dan itulah bukti seorang legenda. Namun, terkadang jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, mudah untuk mengkritik. Jika Cristiano tidak mampu meraih semua trofi yang dimilikinya selama bertahun-tahun, dia sudah lama tersingkir.”