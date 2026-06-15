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Akankah Jordan Pickford menjadi eksekutor penalti untuk Inggris? David James memprediksi sikap Thomas Tuchel terkait adu penalti bersama Timnas Inggris di Piala Dunia 2026
Pickford kini terkenal karena kemampuannya menahan tendangan penalti
Pickford telah menjadi pilihan utama Inggris di bawah mistar gawang sejak melakukan debut seniornya pada 2017. Ia telah tampil di sejumlah turnamen besar, membantu The Three Lions mencapai semifinal Piala Dunia dan dua final Kejuaraan Eropa berturut-turut.
Pemain berusia 32 tahun ini tidak pernah mengecewakan negaranya, dan terkenal karena kemampuannya menahan tendangan penalti. Kualitas-kualitas tersebut mungkin akan diuji lagi musim panas ini saat upaya baru untuk meraih kejayaan global dimulai.
Inggris memang memiliki kebiasaan kurang menguntungkan untuk memperpanjang pertandingan sistem gugur hingga melampaui batas waktu 120 menit dan menuju pertarungan yang menguji saraf dan kemauan. Jika hal itu terjadi lagi di tanah Amerika Utara, apakah Pickford akan diizinkan untuk berdiri di atas dan di depan tendangan dari jarak 12 yard?
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Apakah Pickford akan tampil gemilang untuk Inggris dalam adu penalti?
Setelah mengungkapkan harapannya, mantan kiper Inggris James—yang berbicara atas nama Grosvenor Sport, penyedia odds terbaru Piala Dunia—menjawab kepada GOAL saat ditanya apakah Pickford akan masuk dalam daftar lima penendang pertama: “Saya rasa bisa saja, ya.
“Apakah saya pikir dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya? Ya. Apakah saya pikir dia memiliki kemampuan untuk melakukannya? Ya. Apakah saya pikir Thomas Tuchel akan memasukkannya ke dalam daftar itu? Tahukah Anda, saya tidak akan heran jika Thomas Tuchel berkata, ‘ya baiklah, jika kamu salah satu dari lima penendang terbaik kami, maka lakukanlah’.”
Kiper bangga dengan tendangan bola yang akurat, karena itu tetap menjadi bagian penting dari tugas mereka, jadi apakah mengejutkan jika mereka lebih sering mengambil tanggung jawab tambahan dalam adu penalti?
Menanggapi pertanyaan itu, James—yang pernah membela Inggris sebanyak 53 kali selama karier bermainnya—menambahkan: “Jordan Pickford adalah salah satu penendang penalti paling akurat dan teknis di dunia sepak bola, menurut saya, terutama dari sudut pandang kiper, tapi saya pikir kemampuan passing-nya setara dengan banyak pemain lapangan. Mengenai kiper lain, saya tidak akan mengatakan mereka sebagus itu atau bahkan mendekati sebagus itu, jadi tidak mengherankan bagi saya bahwa kiper-kiper itu tidak mengambilnya.
“Namun, jaraknya hanya 12 yard dan yang perlu dilakukan hanyalah menendangnya ke sudut atas, jadi saya tidak mengerti apa yang menjadi masalahnya. Tapi Anda mungkin berpikir, terutama di level internasional—hanya untuk melindungi serikat kiper—bahwa Anda bisa menemukan lima pemain lapangan yang lebih baik daripada kiper untuk mengambil tendangan penalti pertama.”
Haruskah penjaga gawang menghindari gangguan saat melakukan tendangan penalti?
Kiper sudah punya cukup banyak hal yang harus dihadapi saat adu penalti — di era di mana taktik prapertandingan bahkan ditulis di botol air — tanpa harus memikirkan ke mana mereka akan menendang bola.
Ketika ditanya apakah sebaiknya menghindari gangguan tambahan, mantan penjaga gawang Liverpool, Aston Villa, West Ham, Manchester City, dan Portsmouth, James, mengatakan: “Tahukah Anda, menurut saya jika mempertimbangkan segala hal - berjalan dari garis tengah lapangan, waktu dan tenaga yang dihabiskan, serta anggapan bahwa tekanan tersebut tidak bisa ditiru, saya rasa menendang penalti itu sendiri bisa ditiru. Namun, jika kiper masuk ke gawang, berjalan 20 yard hingga di luar kotak penalti, lalu menendang penalti, itu akan jauh lebih mudah bagi semua orang.
“Saya tidak masalah jika dia [Pickford] mengambilnya. Saya ingat pernah berbicara dengan Ederson di Man City beberapa tahun lalu dan dia mengatakan dia adalah penendang penalti terbaik di tim. Saya terkejut Pep [Guardiola] tidak melakukannya, tapi sekali lagi ini tergantung pada manajer, jadi Pep tidak ingin atau tidak pernah ingin Ederson mengambil penalti, dan saya pikir Thomas Tuchel, ada bagian dari diri saya yang berpikir bahwa Thomas Tuchel akan berkata, ‘ya baiklah Jordan, kamu di sana, kamu bisa melakukannya’. Itu akan menjadi cerita yang bagus.”
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Rekor penalti Inggris terbilang campur aduk menjelang Piala Dunia 2026
Inggris masih jauh dari tekanan adu penalti untuk saat ini, mengingat perjalanan mereka di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 akan dimulai pada Rabu saat menghadapi Kroasia. Pertandingan melawan Ghana dan Panama menanti mereka setelah itu.
Jika lolos ke babak 32 besar dapat dipastikan, ancaman adu penalti mulai mengintai. Rekor mereka dengan Pickford di bawah mistar gawang cukup baik - setelah mengalahkan Kolombia pada 2018 dan Swiss beberapa kali sejak saat itu - namun mereka mengalami kegagalan melawan Italia di final Euro 2020 dan masih menunggu untuk mengakhiri 60 tahun kekecewaan dalam perburuan trofi.