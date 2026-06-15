Akankah Jordan Pickford menjadi eksekutor penalti untuk Inggris? David James memprediksi sikap Thomas Tuchel terkait adu penalti bersama Timnas Inggris di Piala Dunia 2026

Setelah mengungkapkan harapannya, mantan kiper Inggris James—yang berbicara atas nama Grosvenor Sport, penyedia odds terbaru Piala Dunia—menjawab kepada GOAL saat ditanya apakah Pickford akan masuk dalam daftar lima penendang pertama: “Saya rasa bisa saja, ya.

“Apakah saya pikir dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya? Ya. Apakah saya pikir dia memiliki kemampuan untuk melakukannya? Ya. Apakah saya pikir Thomas Tuchel akan memasukkannya ke dalam daftar itu? Tahukah Anda, saya tidak akan heran jika Thomas Tuchel berkata, ‘ya baiklah, jika kamu salah satu dari lima penendang terbaik kami, maka lakukanlah’.”

Kiper bangga dengan tendangan bola yang akurat, karena itu tetap menjadi bagian penting dari tugas mereka, jadi apakah mengejutkan jika mereka lebih sering mengambil tanggung jawab tambahan dalam adu penalti?

Menanggapi pertanyaan itu, James—yang pernah membela Inggris sebanyak 53 kali selama karier bermainnya—menambahkan: “Jordan Pickford adalah salah satu penendang penalti paling akurat dan teknis di dunia sepak bola, menurut saya, terutama dari sudut pandang kiper, tapi saya pikir kemampuan passing-nya setara dengan banyak pemain lapangan. Mengenai kiper lain, saya tidak akan mengatakan mereka sebagus itu atau bahkan mendekati sebagus itu, jadi tidak mengherankan bagi saya bahwa kiper-kiper itu tidak mengambilnya.

“Namun, jaraknya hanya 12 yard dan yang perlu dilakukan hanyalah menendangnya ke sudut atas, jadi saya tidak mengerti apa yang menjadi masalahnya. Tapi Anda mungkin berpikir, terutama di level internasional—hanya untuk melindungi serikat kiper—bahwa Anda bisa menemukan lima pemain lapangan yang lebih baik daripada kiper untuk mengambil tendangan penalti pertama.”