Getty
Diterjemahkan oleh
Akankah James Tavernier menyesali kemarahannya di bangku cadangan Ibrox? Alan Hutton menanggapi kekecewaan James Tavernier saat perpisahan dari Rangers & membahas peluangnya untuk pindah ke Liga Premier sebagai pemain bebas transfer
Rekor Tavernier di Rangers: Catatan gol yang mengesankan
Tavernier telah menjadi legenda modern bagi raksasa Old Firm di Glasgow, dengan 565 penampilan yang dicatatkannya selama 11 tahun kariernya yang dimulai di Scottish Championship dan mencakup gelar juara Premiership serta penampilan di final Liga Europa.
Bek yang agresif ini telah mencetak 144 gol untuk Rangers, dengan catatan yang cukup menakjubkan berupa 24 gol yang dicetaknya pada musim 2023-24. Ia telah memberikan dampak yang luar biasa di kedua ujung lapangan, dan akan meninggalkan kekosongan yang cukup besar di barisan Ibrox.
Tavernier akan mengakhiri kontraknya dengan Rangers saat kontraknya berakhir. Rencananya, ia akan mendapat perpisahan yang layak dalam laga kandang melawan Hibernian pada 13 Mei. Pemain berusia 34 tahun itu mengaku telah dijanjikan posisi starter dalam pertandingan tersebut, namun kemudian pelatih kepala Danny Rohl meminta ia duduk di bangku cadangan.
Dengan emosi yang memuncak, pemain asal Bradford ini menolak permintaan tersebut dan memutuskan untuk tidak ikut bermain - yang berarti tidak ada pertandingan perpisahan di lapangan Ibrox. Tavernier telah mengungkapkan “kekecewaannya” atas cara penanganan situasi tersebut, tetapi apakah ia bisa berbuat lebih banyak untuk menghindari drama yang tidak perlu?
- Getty Images Sport
Apakah Tavernier akan menyesal karena tidak duduk di bangku cadangan saat perpisahan di Ibrox?
Saat ditanya pendapatnya mengenai rangkaian kejadian yang tidak menguntungkan tersebut, bek kanan mantan Rangers, Hutton—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama dengan Arabic Casinos—mengatakan: “Sungguh disayangkan, sungguh disayangkan. Saya sempat memikirkan hal ini sebentar dan mencoba melihatnya dari sudut pandang pemain, seandainya itu saya. Saya rasa setelah beberapa minggu berlalu, saya akan lebih kecewa karena tidak bisa duduk di bangku cadangan.
“Saya benar-benar memahami emosi yang terlibat. Dia sudah berada di sana dalam waktu yang lama. Dia sudah menjadi kapten klub dalam waktu yang lama. Saya mendengar rumor bahwa ada cedera ringan dan saya pikir itu terjadi setelah pertandingan Old Firm, mungkin. Waktu pemulihannya tidak banyak, dan manajer telah memutuskan untuk menempatkannya di bangku cadangan tetapi berencana memasukkannya ke lapangan karena dia pantas mendapat tepuk tangan dari para penggemar dan segala hal—terutama di pertandingan terakhir di Ibrox.
“Dia merasa itu tidak pantas. Dia merasa seharusnya dia menjadi starter. Jadi mereka agak berselisih soal itu dan emosi, menurut saya, kemudian mengambil alih dan dia memutuskan untuk menarik diri dari skuad. Ini benar-benar akhir yang pahit karena sayang sekali dan saya pikir dia akan menengok ke belakang dan mungkin menyesalinya dalam beberapa minggu ke depan.”
Pemain bebas transfer: Tavernier sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya
Tavernier kini harus memutuskan langkah selanjutnya. Kembalinya sang bek yang pernah membela Newcastle dan Wigan ke Inggris sempat sempat dibicarakan, namun ia mungkin bersiap untuk mengembangkan karier profesionalnya ke tempat yang jauh lebih jauh.
Ketika ditanya apakah pindah ke Liga Pro Saudi bisa jadi pilihan, yang memungkinkan dia menandatangani kontrak menggiurkan, Hutton berkata: “Mungkin. Menurutku, untuk Liga Premier, itu mungkin terlalu jauh untuk saat ini - dia sudah 34 tahun.
“Dia tidak bermain secara reguler untuk Rangers dan hal itu terjadi pada setiap pemain ketika mereka mencapai usia tersebut - Anda mulai melambat, meskipun terkadang Anda bisa menjadi orang terakhir yang menyadari hal itu. Jadi, apakah itu di luar negeri atau di tempat lain, itu adalah kemungkinan yang layak baginya.”
- Getty
Musim panas yang krusial bagi Rangers dalam upaya mengejar ketertinggalan dari Celtic
Tavernier akan meninggalkan Rangers di tengah sejumlah keputusan besar yang harus diambil baik di dalam maupun di luar lapangan musim panas ini — dengan rencana yang perlu disusun untuk membantu mengejar ketertinggalan dari rival abadi mereka, Celtic, setelah menyaksikan rival tersebut merayakan kemenangan dramatis dalam perebutan gelar domestik pada musim 2025-26.
The Gers belum pernah mengangkat trofi tersebut sejak Tavernier berhasil meraihnya pada 2021 - di bawah asuhan Steven Gerrard - dan perekrutan yang cerdas akan diperlukan untuk membawanya kembali ke Ibrox dalam waktu 12 bulan ke depan.