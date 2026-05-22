Akankah James Tavernier menyesali kemarahannya di bangku cadangan Ibrox? Alan Hutton menanggapi kekecewaan James Tavernier saat perpisahan dari Rangers & membahas peluangnya untuk pindah ke Liga Premier sebagai pemain bebas transfer

Tavernier telah menjadi legenda modern bagi raksasa Old Firm di Glasgow, dengan 565 penampilan yang dicatatkannya selama 11 tahun kariernya yang dimulai di Scottish Championship dan mencakup gelar juara Premiership serta penampilan di final Liga Europa.

Bek yang agresif ini telah mencetak 144 gol untuk Rangers, dengan catatan yang cukup menakjubkan berupa 24 gol yang dicetaknya pada musim 2023-24. Ia telah memberikan dampak yang luar biasa di kedua ujung lapangan, dan akan meninggalkan kekosongan yang cukup besar di barisan Ibrox.

Tavernier akan mengakhiri kontraknya dengan Rangers saat kontraknya berakhir. Rencananya, ia akan mendapat perpisahan yang layak dalam laga kandang melawan Hibernian pada 13 Mei. Pemain berusia 34 tahun itu mengaku telah dijanjikan posisi starter dalam pertandingan tersebut, namun kemudian pelatih kepala Danny Rohl meminta ia duduk di bangku cadangan.

Dengan emosi yang memuncak, pemain asal Bradford ini menolak permintaan tersebut dan memutuskan untuk tidak ikut bermain - yang berarti tidak ada pertandingan perpisahan di lapangan Ibrox. Tavernier telah mengungkapkan “kekecewaannya” atas cara penanganan situasi tersebut, tetapi apakah ia bisa berbuat lebih banyak untuk menghindari drama yang tidak perlu?