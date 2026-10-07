Ketika ditanya apakah dia melihat Grealish akan bertahan cukup lama, mantan bek Everton Stubbs, yang berbicara atas izin Gambler Media, mengatakan kepada GOAL: "Saya pikir ini hal yang menarik, sejujurnya, jika saya harus jujur.

"Saya pikir ketika dia datang tahun lalu, dia luar biasa. Dia sangat bagus. Pada awal musim, kualitasnya jauh di atas siapa pun. Lalu dia jelas mengalami cedera pada kakinya dan itu memengaruhi Everton.

"Saya pikir musim panas ini selalu menjadi salah satu situasi di mana Everton sangat nyaman dengan kondisinya. Saya pikir mereka sangat nyaman berada di posisi bahwa mereka senang membiarkan ini menjadi tambahan yang sangat terlambat karena saya pikir mereka berbicara dengan City, saya pikir mereka berbicara dengan Jack dan itu cocok untuk Everton untuk tidak membayar gajinya selama dua bulan ketika mereka bisa mendapatkannya pada akhir bursa transfer.

"Jadi Jack kembali dan saya pikir, kalau pun ada, dia mungkin sedikit tertinggal dari posisi yang diinginkan David karena kurangnya menit bermainnya bersama Man City di pramusim. Lalu dia mulai bermain dalam satu atau dua pertandingan terakhir.

"Kalau saya jujur, karena saya menyukai Jack, dia terlihat sedikit berkarat. Saya pikir dia masih sedang mencari ketajaman pertandingan. Tetapi saya pikir jeda ini akan sangat baik baginya. Dan saya memang berharap, setelah jeda internasional, kita akan mulai melihat semakin banyak Jack Grealish."