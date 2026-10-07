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Akankah Jack Grealish bertahan di Everton saat menjadi agen bebas? Keputusan "menarik" bagi penyerang milik Manchester City itu saat ia berusaha menghilangkan "karat" di Merseyside
Pemain £100 juta Grealish membiarkan kontraknya di City terus menipis
Itu karena kampanyenya pada 2025-26 terhenti mendadak saat mengalami cedera kaki saat menghadapi mantan klubnya Aston Villa yang pada akhirnya mengharuskannya menjalani operasi. Ia sempat kembali singkat ke Stadion Etihad, tetapi tidak menemukan lembaran baru sepenuhnya bersih di bawah pelatih baru City, Enzo Maresca.
Dengan mempertimbangkan hal itu, sosok yang memecahkan rekor transfer Inggris pada 2021 saat pindah ke Manchester dengan nilai £100 juta ($132 juta) kini mendapati dirinya memasuki 12 bulan terakhir dari kontrak bernilai besar.
- Getty Images
Everton memberi bintang Inggris kebebasan yang lebih besar
Kesepakatan itu akan dijalani saat membela Everton, dengan David Moyes senang bisa kembali memiliki pemain bertalenta berusia 31 tahun itu dalam opsinya. Grealish sempat kembali menemukan percikan performa sebelum cedera tak tepat waktu yang dialaminya musim lalu, dengan senyum kembali menghiasi wajahnya.
Ia menjadi pemenang Treble di City, meraih gelar Premier League dan Liga Champions, tetapi secara luas dianggap telah dibatasi oleh Pep Guardiola karena insting kreatifnya diredam oleh instruksi untuk menjaga penguasaan bola.
Ia kini mendapat kebebasan yang lebih besar di Hill Dickinson Stadium, dengan Everton siap memberi keleluasaan kepada winger dengan 39 caps itu. Jika musim 2026-27 berjalan sesuai rencana, maka kesepakatan permanen bisa dibahas pada suatu tahap nanti.
Apakah Grealish akan bertahan di Everton setelah musim panas 2027?
Ketika ditanya apakah dia melihat Grealish akan bertahan cukup lama, mantan bek Everton Stubbs, yang berbicara atas izin Gambler Media, mengatakan kepada GOAL: "Saya pikir ini hal yang menarik, sejujurnya, jika saya harus jujur.
"Saya pikir ketika dia datang tahun lalu, dia luar biasa. Dia sangat bagus. Pada awal musim, kualitasnya jauh di atas siapa pun. Lalu dia jelas mengalami cedera pada kakinya dan itu memengaruhi Everton.
"Saya pikir musim panas ini selalu menjadi salah satu situasi di mana Everton sangat nyaman dengan kondisinya. Saya pikir mereka sangat nyaman berada di posisi bahwa mereka senang membiarkan ini menjadi tambahan yang sangat terlambat karena saya pikir mereka berbicara dengan City, saya pikir mereka berbicara dengan Jack dan itu cocok untuk Everton untuk tidak membayar gajinya selama dua bulan ketika mereka bisa mendapatkannya pada akhir bursa transfer.
"Jadi Jack kembali dan saya pikir, kalau pun ada, dia mungkin sedikit tertinggal dari posisi yang diinginkan David karena kurangnya menit bermainnya bersama Man City di pramusim. Lalu dia mulai bermain dalam satu atau dua pertandingan terakhir.
"Kalau saya jujur, karena saya menyukai Jack, dia terlihat sedikit berkarat. Saya pikir dia masih sedang mencari ketajaman pertandingan. Tetapi saya pikir jeda ini akan sangat baik baginya. Dan saya memang berharap, setelah jeda internasional, kita akan mulai melihat semakin banyak Jack Grealish."
- Getty
Grealish masih punya banyak hal untuk ditawarkan setelah pembicaraan soal MLS & Arab Saudi
Grealish sudah membuat empat penampilan untuk Everton sejak kembali ke klub tersebut. Ia masih menantikan gol pertamanya pada musim 2026-27, setelah mencatatkan dua gol dalam 22 pertandingan musim lalu.
Sempat ada pembicaraan soal pemain asal West Midlands itu meninggalkan sepak bola Inggris sepenuhnya, di tengah kaitan dengan tim-tim di MLS dan Saudi Pro League, tetapi ia jelas masih punya banyak hal untuk ditawarkan dan Everton akan berharap menjadi pihak yang bisa merasakan manfaatnya dalam beberapa pekan, bulan, dan mungkin tahun ke depan.
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