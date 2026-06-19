Menjelang pertandingan grup kedua di Piala Dunia 2026, kiper FC Bayern München berusia 40 tahun itu secara tegas menampik kemungkinan melanjutkan kariernya di tim nasional Jerman setelah turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut.
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Akankah ia tetap menjadi penjaga gawang di Euro 2028? Manuel Neuer angkat bicara mengenai masa depannya di timnas Jerman
"Bagi saya, pada dasarnya sudah pasti bahwa ini adalah turnamen terakhir saya. Saya tidak berencana untuk menjadi kiper di Kejuaraan Eropa dua tahun lagi," jelas Neuer dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Pantai Gading pada Sabtu malam (pukul 22.00).
Meskipun demikian, pemain berusia 40 tahun itu menekankan bahwa ia tidak memikirkan soal perpisahan dan justru ingin fokus pada pertandingan-pertandingan mendatang bersama timnas Jerman: “Saya tidak ingin memikirkan bahwa ini mungkin menjadi pertandingan terakhir saya untuk Jerman. Begitulah cara saya menghadapinya di Kejuaraan Eropa, itulah sebabnya saya tidak mengeluarkan pernyataan apa pun setelah tersingkir oleh Spanyol.”
Oleh karena itu, Neuer tidak memikirkan “perpisahan apa pun dari seragam yang istimewa ini”.
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Nagelsmann memanggil kembali Neuer sebagai penjaga gawang timnas Jerman
Kiper Bayern tersebut awalnya telah mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional setelah tersingkir di perempat final Euro 2024 di kandang sendiri melawan Spanyol. Selama hampir dua tahun berikutnya, ia tidak lagi tampil dalam seragam DFB, sebelum pelatih tim nasional Julian Nagelsmann memanggilnya kembali untuk Piala Dunia.
Sampai saat itu, Nagelsmann sebenarnya telah menetapkan Oliver Baumann dari TSG Hoffenheim sebagai kiper utama. Baumann pun turun ke posisi cadangan setelah kembalinya Neuer dan kini menjadi kiper cadangan bagi pemain berusia 40 tahun tersebut di turnamen yang sedang berlangsung.
Namun, kedua kiper DFB tersebut baru-baru ini menegaskan bahwa hubungan pribadi mereka tidak terganggu meskipun terjadi kembalinya Neuer yang mengejutkan. “Kami bekerja sama setiap hari dan memiliki hubungan yang baik,” jelas kiper Bayern tersebut.
Ia tidak dapat lagi menyebutkan waktu pasti kapan ia memutuskan untuk kembali bermain. "Saya rasa hal itu terjadi begitu saja, bahkan setelah fase sulit ketika saya mengalami cedera," kata Neuer.