Akankah ia tetap menjadi penjaga gawang di Euro 2028? Manuel Neuer angkat bicara mengenai masa depannya di timnas Jerman

"Bagi saya, pada dasarnya sudah pasti bahwa ini adalah turnamen terakhir saya. Saya tidak berencana untuk menjadi kiper di Kejuaraan Eropa dua tahun lagi," jelas Neuer dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Pantai Gading pada Sabtu malam (pukul 22.00).

Meskipun demikian, pemain berusia 40 tahun itu menekankan bahwa ia tidak memikirkan soal perpisahan dan justru ingin fokus pada pertandingan-pertandingan mendatang bersama timnas Jerman: “Saya tidak ingin memikirkan bahwa ini mungkin menjadi pertandingan terakhir saya untuk Jerman. Begitulah cara saya menghadapinya di Kejuaraan Eropa, itulah sebabnya saya tidak mengeluarkan pernyataan apa pun setelah tersingkir oleh Spanyol.”

Oleh karena itu, Neuer tidak memikirkan “perpisahan apa pun dari seragam yang istimewa ini”.