Saat ini, ada sesuatu yang agak aneh di RSC Anderlecht. Pada hari Senin, klub dengan gelar juara terbanyak di Belgia itu memulai persiapan untuk musim baru. Dan itu dilakukan tanpa pelatih. Atau lebih tepatnya, dengan Jeremy Taravel.
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Akankah ia bergabung dengan FC Bayern atau BVB? Seorang pemain berbakat berusia 17 tahun membuat klub-klub papan atas Eropa terpesona
Selama 18 pertandingan, pelatih asal Prancis berusia 39 tahun itu menjabat sebagai pelatih kepala pada musim lalu. Awalnya ia memulai kariernya sebagai asisten pelatih, dan ia akan segera kembali mengemban tugas tersebut. Namun, untuk itu Anderlecht harus terlebih dahulu mencari pelatih baru — dan proses pencarian tersebut saat ini masih berlarut-larut.
Klub ternama ini baru saja melewati musim yang mengecewakan. Harapan untuk lolos ke fase grup kompetisi Eropa pupus sejak dini. Di babak kedua kualifikasi Liga Europa, mereka kalah dalam adu penalti melawan Häcken, kemudian tersingkir di babak playoff Liga Konferensi Eropa oleh AEK Athena. Di liga domestik, mereka akhirnya finis di peringkat keempat, yang berarti mereka kembali harus menjalani babak kedua kualifikasi Liga Europa. Pada 23 Juli, mereka akan menghadapi Hammarby, finalis Piala Swedia dan runner-up liga, di sana.
Anderlecht juga sempat menjadi finalis Piala Belgia, namun kalah dalam pertandingan final melawan juara Union Saint-Gilloise setelah perpanjangan waktu. Dengan demikian, Anderlecht telah menanti gelar juara sejak 2017. Gelar liga terakhir diraih pada tahun itu, sedangkan untuk gelar Piala Belgia terakhir, kita bahkan harus menelusuri kembali hingga tahun 2008.
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Nathan de Cat mengalami perkembangan yang luar biasa
Nathan de Cat bahkan belum lahir pada saat itu. Namun, pemain berusia 17 tahun ini sudah dua kali mengikuti final piala. Tahun lalu, saat timnya kalah 1-2 dari Club Brugge, gelandang tengah ini masih duduk di bangku cadangan selama 90 menit. Hanya setahun kemudian, seluruh Anderlecht cemas apakah de Cat bisa turun ke lapangan setelah mengalami robekan ligamen pada pertengahan April.
Ternyata ia bisa. Meskipun hal itu tidak mengubah hasil yang mengecewakan, namun tanpa de Cat, pertandingan tersebut mungkin akan berakhir lebih cepat. Perkembangan yang dialami pemain muda ini sepanjang musim lalu sungguh luar biasa.
Pada usia sepuluh tahun, de Cat pindah dari akademi pemuda KV Mechelen ke Anderlecht. Tak lama setelah ulang tahunnya yang ke-16, ia melakukan debutnya bersama tim senior. Ia menunjukkan kematangan dini yang serupa dengan, misalnya, Kennet Eichhorn yang baru-baru ini pindah ke Bayer Leverkusen, yang usianya bahkan satu tahun lebih muda dari de Cat.
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Nathan de Cat dan Kennet Eichhorn bisa dibilang serupa
Namun, kedua pemain berbakat ini memiliki banyak kesamaan. Mereka sama-sama nyaman bermain di posisi yang serupa. Dan seperti halnya Eichhorn, para klub elit Eropa pun berebut untuk mendapatkan de Cat.
Dipastikan bahwa ia akan pindah klub sebelum jendela transfer ditutup. Kontrak de Cat di Anderlecht masih berlaku hingga 2027. Klub tersebut harus menjualnya untuk mendapatkan dana yang cukup besar dan kemudian memperkuat skuadnya sendiri. Jeremy Doku, dengan nilai transfer 26 juta euro, sejauh ini menjadi rekor penjualan tertinggi klub. Untuk de Cat, klub berharap bisa mendapatkan jumlah yang sebanding.
Hal yang sangat mengagumkan dari de Cat, sama seperti Eichhorn: Ia adalah motor timnya di jantung permainan. Ia sudah menunjukkan ketenangan dan keanggunan dalam mengolah bola yang tidak dapat dicapai oleh pemain profesional lain sepanjang karier mereka. De Cat tidak segan terlibat dalam duel dan tidak terlalu menghormati lawan; kepribadian sepak bolanya sudah sangat matang.
Selain itu, dengan tinggi 1,92 meter, ia memiliki postur yang kokoh sehingga mampu bertahan secara fisik. De Cat merupakan perpaduan antara gelandang bertahan dan gelandang serang, ia mampu memainkan kedua peran tersebut. Ia juga pernah diturunkan sebagai gelandang serang dan tidak mengecewakan.
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Apakah Nathan de Cat akan pindah ke Bundesliga?
De Cat menggambarkan dirinya sebagai "pemain yang tenang dengan penglihatan lapangan yang baik, yang agresif dalam duel-duel satu lawan satu, dan selalu memberikan segalanya di lapangan". Ia tampaknya tidak kekurangan rasa percaya diri. "Saya tidak pernah gugup menjelang pertandingan sepak bola, karena saya tahu kemampuan saya," katanya.
Dia pasti sudah lama menyadari bahwa dia tidak sendirian dalam hal ini. Kabarnya, dia telah menemui orang tua dan penasihatnya di berbagai tempat, dalam upaya mencari langkah ideal berikutnya. Di Anderlecht, pihak klub berharap dapat meminjamkan de Cat kembali selama satu musim setelah dia dijual.
Dari Bundesliga, FC Bayern, Dortmund, Hoffenheim, Stuttgart, dan Leipzig dilaporkan sedang berusaha merekrutnya. Namun, Manchester United, Real Madrid, Aston Villa, Newcastle, Tottenham, Brighton, AC Milan, dan Sporting juga telah dikaitkan dengan de Cat.
- AFP
Pada bulan Maret, Nathan de Cat melakukan debutnya bersama tim nasional Belgia
Fakta bahwa ia tidak dipanggil ke skuad Piala Dunia setelah debutnya bersama tim nasional pada bulan Maret—sebagai pemain termuda kedelapan dalam sejarah—sangat mengecewakan de Cat. “Saya yakin bisa memberikan kontribusi,” katanya sebelumnya kepada Het Nieuwsblad. “Saya memiliki profil yang unik. Saya bisa berperan sebagai pengatur serangan, tetapi juga memiliki daya gedor.”
Namun, persaingan di lini tengah timnas Belgia sangat ketat. Pelatih nasional Rudi Garcia lebih memilih mengandalkan skuad inti yang telah membawanya lolos dari babak kualifikasi. Sejauh ini, hasilnya masih biasa-biasa saja. Melawan Mesir (1:1) dan Iran (0:0), mereka hanya meraih dua hasil imbang yang kurang memuaskan.
Namun, jeda selama beberapa minggu yang berakhir pada hari Senin di bawah kepemimpinan pelatih lama yang kembali menjabat, Taravel, mungkin justru membawa manfaat lebih bagi de Cat. Tahun lalu, ia tampil dalam 46 pertandingan resmi (tiga gol, lima assist), 42 di antaranya sebagai starter dan 25 di antaranya bermain lebih dari 80 menit. Itu pencapaian yang luar biasa bagi seorang remaja berusia 17 tahun.
- AFP
Air mata setelah pertandingan kandang terakhir - Lukaku menyarankan untuk tetap bertahan
Seberapa besar kemungkinan kepergiannya dari Anderlecht juga terlihat setelah pertandingan kandang terakhir musim lalu. Setelah peluit akhir dibunyikan, de Cat—yang pada Januari lalu menjadi pemain Anderlecht pertama sejak 2019 yang dinobatkan sebagai “Talenta Muda Terbaik Tahun Ini” dalam Gala Sepatu Emas—berjalan santai di atas rumput Lotto Park sambil mengenakan sandal jepit. Dengan smartphone di tangan, ia melakukan panggilan video dengan pacarnya, Sarah Duranville, adik perempuan dari Julien yang kini sudah tidak lagi bermain untuk Dortmund. Ia membiarkan air matanya mengalir, lalu ibunya, Annelies, memeluknya untuk menghiburnya.
"Secara pribadi, saya akan menyarankan De Cat untuk tetap bertahan di Anderlecht selama satu tahun lagi," kata penyerang andalan Belgia, Romelu Lukaku, baru-baru ini. "Dominasi dulu Liga Belgia. Aku tahu rasanya pindah ke Chelsea saat berusia 18 tahun. Mereka membayar mahal, tapi kemudian kamu masuk ke ruang ganti itu dan hanya boleh duduk di sudut. Atau bermain bersama para pemain muda."
Diperkirakan bahwa de Cat memang akan mengambil langkah peralihan dan tidak langsung bergabung dengan klub papan atas. Di BVB, yang telah lebih awal mundur dari perburuan Eichhorn dan masih mencari pemain dengan profil serupa, ia bisa menjadi opsi menarik jika dipasangkan dengan Felix Nmecha dan Jobe Bellingham.
- AFP
Nathan de Cat: "Aneh sekali, betapa cepatnya semuanya berlalu"
Namun, Hoffenheim—yang kabarnya sangat tertarik dan ingin menjadikan de Cat sebagai rekrutan termahal—juga menawarkan lingkungan yang tenang serta peluang berlaga di Liga Europa. Di VfB, ia disebut-sebut sebagai calon pengganti Angelo Stiller, jika sang pelatih memutuskan hengkang.
"Kadang-kadang aneh betapa cepatnya semuanya berjalan," kata de Cat beberapa minggu yang lalu. "Saya berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya." Namun, situasinya akan berbeda dalam beberapa hari ke depan; de Cat harus memilih di antara banyak klub yang tertarik. Hingga saat ini, RSC belum berhasil meyakinkannya untuk memperpanjang kontrak.
"Apakah itu langkah yang tepat, baru akan diketahui setelah semuanya berlalu," katanya, menyadari betapa pentingnya keputusan ini. Impiannya, seperti yang telah ia ungkapkan sebelumnya, adalah suatu hari nanti bisa mengenakan seragam FC Barcelona. Namun, saat ini klub asal Katalonia tersebut dikabarkan tidak tertarik padanya. Tapi, siapa tahu nanti bisa saja terjadi.
Nathan de Cat: Statistik penampilannya bersama RSC Anderlecht
Pertandingan resmi Gol Assist Kartu kuning 53 4 5 11