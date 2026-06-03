Akankah Harry Kane yang produktif mencetak gol mencatatkan prestasi perdana di Piala Dunia? Robbie Fowler menjelaskan mengapa kapten Inggris itu bisa mencatat sejarah pada tahun 2026

Karena tak ada tanda-tanda Kane akan melambat, dan hanya sedikit calon penerus yang cocok untuk jersey nomor 9-nya, ia akan terus menaikkan standar prestasinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris. Ia seharusnya sudah mengincar angka tiga digit.

Ditanya apakah Kane bisa mencapai angka itu, meniru Ronaldo dan Messi, Fowler menambahkan - dengan Wayne Rooney sebagai satu-satunya pemain Inggris lain yang telah mencetak lebih dari 50 gol: “Saya melihat Inggris sekarang dan saya pikir mereka memainkan lebih banyak pertandingan daripada yang kami lakukan saat saya bermain. Sekarang, saya tidak tahu apakah itu hanya karena semuanya begitu mencolok, ada banyak kompetisi, dan ada juga Nations League.

“Harry bermain, Harry mencetak gol, bukan? Jadi, ketika Anda melihat grup kualifikasi, cara Inggris bermain, Inggris seharusnya bisa mencetak banyak gol melebihi itu.

“Kita sedang membicarakan Harry, dia jelas bukan pemain muda lagi. Dia mungkin sudah mendekati akhir kariernya. Tapi, jujur saja, saya pikir dia masih terlihat brilian. Saya masih yakin dia masih punya gol di dalam dirinya. Saya masih yakin dia akan menjadi pemain reguler Inggris untuk beberapa tahun ke depan.

“Jika melihat gol-golnya, dia kini sudah 78 dan ya, masih ada sekitar 20 gol lagi sebelum mencapai angka 100. Tapi, Anda tidak akan bertaruh melawan dia karena menurut saya rasio gol per pertandingan dia luar biasa dan saya tidak berpikir itu akan berhenti dalam waktu dekat.

“Jika melihat grup kualifikasi Inggris untuk Euro setelah Piala Dunia, dia seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Saya harap dia melakukannya karena menurut saya kita sedang membicarakan striker generasi emas dalam diri Harry Kane, dan dia memang brilian.

“Kita cukup beruntung dengan Wayne Rooney; penampilannya dan gol-golnya luar biasa untuk Inggris. Dan kemudian, langsung saja, Harry berada dalam kategori yang sama ketika kita membicarakan striker Inggris, di level teratas juga.”