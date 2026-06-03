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Akankah Harry Kane yang produktif mencetak gol mencatatkan prestasi perdana di Piala Dunia? Robbie Fowler menjelaskan mengapa kapten Inggris itu bisa mencatat sejarah pada tahun 2026
Berapa banyak gol yang telah dicetak Kane untuk Inggris?
Kebanyakan orang sepakat bahwa Tim Tiga Singa akan membutuhkan kapten mereka untuk tampil gemilang di tanah Amerika Utara musim panas ini agar memiliki peluang mengakhiri puasa gelar internasional selama 60 tahun.
Kane telah menjadi sosok yang sangat berpengaruh bagi negaranya sejak mencetak gol dalam debutnya pada tahun 2015. Sekitar 11 tahun kemudian, pemain berusia 32 tahun yang tak lekang oleh waktu ini telah mencetak 78 gol untuk negaranya - sekaligus mencatatkan rekor baru.
Pada tahun 2018, saat membantu Inggris mencapai babak semifinal, mantan bintang Tottenham ini menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia setelah mencetak enam gol. Tidak ada seorang pun yang pernah meraih penghargaan tersebut lebih dari satu kali.
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Bisakah Kane mencatatkan sejarah sebagai peraih Sepatu Emas Piala Dunia?
Bisakah Kane menjadi yang pertama pada 2026? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Fowler, mantan striker Liverpool dan Timnas Inggris itu—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama BetMGM—mengatakan: “Mungkin saja. Dengan skuad Inggris saat ini, saya rasa mereka cukup mampu melaju ke babak-babak akhir. Dan jika kita membicarakan seorang pencetak gol seperti dia, dia mungkin perlu melaju ke perempat final, semifinal, bahkan final. Saya pikir Inggris mampu melakukannya.
“Tentu saja Anda ingin Inggris tampil baik, tapi Anda juga ingin Harry tampil baik karena, terkait Ballon d’Or, jika dia menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia lagi, itu akan memperkuat klaimnya.
“Dia mampu, tentu saja dia mampu karena permainan ini cocok untuknya. Saya pikir dia cukup cerdas dalam cara dia mengelola dirinya di lapangan. Dia tidak selalu bermain dengan kecepatan penuh. Saya pikir dia cukup cerdas dalam cara dia memainkan permainan.
“Harry memiliki segalanya—dia mencetak gol. Apakah Anda akan bertaruh melawan dia? Saya pasti tidak akan melakukannya. Saya yakin Inggris akan melaju jauh di turnamen ini dan jika mereka melakukannya, seseorang akan mencetak gol dan semoga itu adalah Harry, di antara yang lainnya.”
Akankah Kane yang produktif mencetak 100 gol internasional untuk Inggris?
Karena tak ada tanda-tanda Kane akan melambat, dan hanya sedikit calon penerus yang cocok untuk jersey nomor 9-nya, ia akan terus menaikkan standar prestasinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris. Ia seharusnya sudah mengincar angka tiga digit.
Ditanya apakah Kane bisa mencapai angka itu, meniru Ronaldo dan Messi, Fowler menambahkan - dengan Wayne Rooney sebagai satu-satunya pemain Inggris lain yang telah mencetak lebih dari 50 gol: “Saya melihat Inggris sekarang dan saya pikir mereka memainkan lebih banyak pertandingan daripada yang kami lakukan saat saya bermain. Sekarang, saya tidak tahu apakah itu hanya karena semuanya begitu mencolok, ada banyak kompetisi, dan ada juga Nations League.
“Harry bermain, Harry mencetak gol, bukan? Jadi, ketika Anda melihat grup kualifikasi, cara Inggris bermain, Inggris seharusnya bisa mencetak banyak gol melebihi itu.
“Kita sedang membicarakan Harry, dia jelas bukan pemain muda lagi. Dia mungkin sudah mendekati akhir kariernya. Tapi, jujur saja, saya pikir dia masih terlihat brilian. Saya masih yakin dia masih punya gol di dalam dirinya. Saya masih yakin dia akan menjadi pemain reguler Inggris untuk beberapa tahun ke depan.
“Jika melihat gol-golnya, dia kini sudah 78 dan ya, masih ada sekitar 20 gol lagi sebelum mencapai angka 100. Tapi, Anda tidak akan bertaruh melawan dia karena menurut saya rasio gol per pertandingan dia luar biasa dan saya tidak berpikir itu akan berhenti dalam waktu dekat.
“Jika melihat grup kualifikasi Inggris untuk Euro setelah Piala Dunia, dia seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Saya harap dia melakukannya karena menurut saya kita sedang membicarakan striker generasi emas dalam diri Harry Kane, dan dia memang brilian.
“Kita cukup beruntung dengan Wayne Rooney; penampilannya dan gol-golnya luar biasa untuk Inggris. Dan kemudian, langsung saja, Harry berada dalam kategori yang sama ketika kita membicarakan striker Inggris, di level teratas juga.”
- Getty/GOAL
Kane merupakan salah satu kandidat kuat untuk Ballon d'Or 2026
Kane tetap berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain terbaik sepanjang masa (GOAT) tim nasional pria Inggris, karena—dengan 112 penampilan di bawah namanya—ia juga sudah mendekati rekor penampilan terbanyak sepanjang masa tim tersebut. Peter Shilton saat ini memimpin daftar tersebut dengan 125 penampilan.
Memenangkan gelar internasional bergengsi akan semakin mendekatkan Kane ke puncak daftar tersebut, sekaligus memperkuat posisinya dalam persaingan untuk meraih penghargaan Ballon d’Or. Ia sudah dianggap sebagai kandidat kuat untuk meraih Golden Ball pada 2026 setelah menjadi juara dua kali di Jerman dengan tiga gelar Sepatu Emas Bundesliga di bawah namanya.