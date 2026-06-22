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Akankah Harry Kane mengamati Lionel Messi, Kylian Mbappé, dan Erling Haaland? John Barnes menjelaskan pola pikir kapten timnas Inggris dalam perebutan gelar Sepatu Emas Piala Dunia
- Getty Images Sport
Messi, Mbappé, Haaland, dan Kane semuanya mencetak gol
Beberapa nama terbesar di dunia langsung tampil gemilang saat ajang unggulan FIFA ini dimulai di Amerika Utara. Sepanjang putaran pertama pertandingan di babak penyisihan grup, para pemenang Ballon d’Or dan calon peraih Golden Ball sudah menunjukkan performa terbaik mereka sejak awal.
Messi, yang dijuluki GOAT (Greatest of All Time) asal Argentina, mencetak hat-trick—menjadi pemain tertua yang melakukannya di panggung Piala Dunia—saat membawa pulang bola pertandingan melawan Aljazair, sementara Mbappé dan Haaland masing-masing mencetak dua gol untuk Prancis dan Norwegia dalam laga mereka melawan Senegal dan Irak.
Kane menjadi yang terakhir ikut meramaikan aksi, namun juga mencetak dua gol mematikan saat “Tiga Singa” Inggris merayakan kemenangan 4-2 atas Kroasia. Sejarah siap ditorehkan musim panas ini saat beberapa penyerang paling menakutkan di dunia berupaya menjadi yang pertama meraih dua gelar top skor di kompetisi internasional paling bergengsi.
Sepatu Emas Piala Dunia: Akankah para penyerang bintang saling mengawasi satu sama lain?
Pertarungan untuk meraih kemenangan sudah benar-benar dimulai, tetapi apakah Kane dan kawan-kawan akan sedikit memperhatikan apa yang dilakukan para pencetak gol bintang lainnya? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Barnes, mantan gelandang serang Inggris tersebut—yang berbicara dalam kerja sama dengan viagogo dan kampanye ‘World Cuts’ mereka—mengatakan kepada GOAL: “Jika itu berarti membantu Inggris lolos, ya. Jika dia [Kane] merasa ingin mencetak gol untuk bersaing melawan mereka, yang bisa merugikan tim, karena dia mungkin menjadi lebih egois—karena dia akan bersaing melawan mereka—daripada melakukan apa yang terbaik untuk tim—saya yakin Harry tidak akan memikirkan hal itu atau mengkhawatirkannya.
“Harry harus memprioritaskan apa yang terbaik bagi tim. Dan sebagai kapten, dia ingin tampil baik demi tim. Dan ya, jika dia mencetak gol, ya dia mencetak gol. Tapi jika dia tidak mencetak gol lagi di Piala Dunia ini, dan Mbappe atau Haaland mencetak lebih banyak gol darinya, itu tidak akan menjadi masalah baginya, saya yakin. Dan saya yakin itulah sikap yang akan dia ambil, sekaligus menyadari bahwa gol-golnya akan membantu Inggris.
“Menurut saya, dia lebih memprioritaskan membantu Inggris meraih kemenangan, daripada harus menjadi pencetak gol terbanyak. Dan saya yakin Haaland serta Mbappe juga akan berpikiran sama, karena saya yakin Mbappe ingin mencetak gol. Namun, jika itu berarti dia mencetak lebih sedikit gol dan Prancis menang, saya yakin dia akan melakukannya. Lihat saja [Ousmane] Dembele dan semua pemain yang dimiliki Prancis. Jadi, bagi saya, penghargaan individu tidak berarti apa-apa, dan saya yakin bagi Harry pun hal itu tidak akan berarti apa-apa.”
Akankah Kane, yang kariernya tak kunjung meredup, bermain untuk Inggris di Piala Dunia 2030?
Kane masih tampil gemilang di usia 32 tahun, tanpa ada tanda-tanda ia akan melambat setelah mencetak 61 gol—rekor terbaik dalam kariernya—bersama Bayern Munich dalam musim di mana raksasa Bundesliga itu kembali meraih gelar juara.
Kapten Inggris ini sedang dalam jalur untuk memecahkan berbagai rekor, tetapi apakah ia masih memiliki tenaga untuk satu siklus Piala Dunia lagi? Menanggapi pertanyaan tersebut, Barnes — yang telah mencatatkan 79 penampilan untuk The Three Lions — berkata: “Yah, saya berharap tidak demi kebaikan Inggris, karena itu berarti kami telah membina beberapa pemain lain yang bisa mengambil alih tongkat estafet. Jadi, mari kita fokus pada Piala Dunia ini sebelum memikirkan empat tahun ke depan. Empat tahun itu waktu yang lama.
“Kita harus memikirkan Harry Kane empat tahun ke depan. Menurut saya, kita akan kesulitan jika membayangkan Harry Kane yang berusia 36 tahun empat tahun ke depan. Kita belum pernah menjuarai Piala Dunia sejak 1966, jadi mengapa kita harus memikirkan apa yang akan terjadi empat tahun ke depan padahal kita baru memenangkan satu pertandingan di Piala Dunia ini? Mari kita selesaikan Piala Dunia ini dulu, baru kemudian saya akan mulai memikirkan Harry Kane empat tahun ke depan. Atau mungkin satu atau dua tahun ke depan.”
Beckham dan R9: Gaya rambut mana yang paling ikonik di Piala Dunia?
Kane berharap dapat mengikuti jejak para legenda musim panas ini, saat ia berupaya merebut trofi Piala Dunia. Ia sudah menjadi sumber inspirasi bagi jutaan orang, mengingat segala pencapaiannya, dengan anak-anak muda di seluruh dunia meniru selebrasi golnya yang khas berupa lompatan dan tinju ke udara.
Tidak banyak yang meniru potongan rambut quiff-nya, tetapi turnamen internasional memang cenderung memunculkan tren dalam hal itu — mulai dari rambut afro Carlos Valderrama hingga mohawk David Beckham, serta potongan rambut ikonik ‘Cascao’ yang dikenakan R9 untuk Brasil pada tahun 2002.
Manakah yang terbaik? Barnes menambahkan: “Yah, Valderrama bukan soal potongan rambut, itu hanya gaya rambut biasa yang dia miliki. Saya rasa dia tidak sengaja melakukannya.
“Tentu saja gaya R9 itu konyol; kalau dia tidak bisa bermain sepak bola, dia pasti akan disebut bodoh. Dan Becks punya berbagai macam kuncir kuda dan gaya-gaya semacam itu. Gaya rambut tidak berarti apa-apa jika kamu bukan pemain sepak bola yang bagus, dan jika kamu pemain sepak bola yang bagus, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Jadi, gaya R9 mungkin salah satu yang paling mudah dikenali, tapi saya tidak akan menyarankan anak-anak saya untuk meniru gaya itu!”
- viagogo
Para penggemar terinspirasi oleh para bintang internasional
Untuk merayakan Piala Dunia FIFA 2026 dan mendekatkan para penggemar pada budaya, kenangan, serta tokoh-tokoh yang menjadi ciri khas turnamen ini, viagogo – pasar tiket acara langsung terkemuka di dunia – meluncurkan World Cuts, sebuah pengalaman unik di salon cukur yang menghadirkan kembali beberapa gaya rambut paling ikonik dalam dunia sepak bola.
Pengalaman gratis selama dua hari ini berlangsung di Ruffians Barber Shop di Shoreditch, di mana para penggemar dapat memilih pahlawan sepak bola favorit mereka dan pulang dengan penampilan baru yang terinspirasi dari turnamen legendaris tersebut.
Untuk merayakan peluncuran ini, penggemar berat Manchester United, United Strand (Frank Ilett), akhirnya mengakhiri maraton menumbuhkan rambutnya dan mengganti rambut panjangnya dengan tiga gaya ikonik yang terinspirasi dari Piala Dunia – mulai dari ikal legendaris Carlos Valderrama hingga mohawk David Beckham yang tak terlupakan dan potongan mullet klasik Chris Waddle.