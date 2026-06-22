Pertarungan untuk meraih kemenangan sudah benar-benar dimulai, tetapi apakah Kane dan kawan-kawan akan sedikit memperhatikan apa yang dilakukan para pencetak gol bintang lainnya? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Barnes, mantan gelandang serang Inggris tersebut—yang berbicara dalam kerja sama dengan viagogo dan kampanye ‘World Cuts’ mereka—mengatakan kepada GOAL: “Jika itu berarti membantu Inggris lolos, ya. Jika dia [Kane] merasa ingin mencetak gol untuk bersaing melawan mereka, yang bisa merugikan tim, karena dia mungkin menjadi lebih egois—karena dia akan bersaing melawan mereka—daripada melakukan apa yang terbaik untuk tim—saya yakin Harry tidak akan memikirkan hal itu atau mengkhawatirkannya.

“Harry harus memprioritaskan apa yang terbaik bagi tim. Dan sebagai kapten, dia ingin tampil baik demi tim. Dan ya, jika dia mencetak gol, ya dia mencetak gol. Tapi jika dia tidak mencetak gol lagi di Piala Dunia ini, dan Mbappe atau Haaland mencetak lebih banyak gol darinya, itu tidak akan menjadi masalah baginya, saya yakin. Dan saya yakin itulah sikap yang akan dia ambil, sekaligus menyadari bahwa gol-golnya akan membantu Inggris.

“Menurut saya, dia lebih memprioritaskan membantu Inggris meraih kemenangan, daripada harus menjadi pencetak gol terbanyak. Dan saya yakin Haaland serta Mbappe juga akan berpikiran sama, karena saya yakin Mbappe ingin mencetak gol. Namun, jika itu berarti dia mencetak lebih sedikit gol dan Prancis menang, saya yakin dia akan melakukannya. Lihat saja [Ousmane] Dembele dan semua pemain yang dimiliki Prancis. Jadi, bagi saya, penghargaan individu tidak berarti apa-apa, dan saya yakin bagi Harry pun hal itu tidak akan berarti apa-apa.”