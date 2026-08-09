Di usia 33 tahun, mantan striker Tottenham itu telah menetapkan standar dalam hal aksi brilian individu dan konsistensi yang tak tergoyahkan. Dengan itu dalam pikiran, akankah ia mengikuti jejak Lionel Messi, Cristiano Ronaldo dan lainnya dengan menjadi pemenang Ballon d’Or?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Waddle, mantan winger England dan Spurs itu, yang berbicara bekerja sama dengan BetBrain, mengatakan kepada GOAL: “Ada banyak pemain yang menurut saya pantas mendapatkannya. Tapi bagi saya aneh sekali bagaimana Anda harus memenangkan trofi untuk memenangkan Ballon d'Or.

“Sepak bola adalah permainan tim. Ini bukan soal individu, itu sepenuhnya berbeda dari tim. Jadi Paris Saint-Germain memenangkan Liga Champions, lalu tiba-tiba orang-orang dari PSG didorong ke depan.

“Dengan Harry, Anda melihat individunya dan berpikir, ‘Dia bermain untuk tim yang bagus dan dia berada di Liga Champions, mencapai semifinal dan kalah dari Paris’. England tidak memenangkan Piala Dunia, jadi itu akan merugikan peluangnya.

“Anda dinilai berdasarkan apa yang Anda lakukan sebagai pemain secara individu. Anda tidak harus berada di tim pemenang, itu 11 pemain. Sebelas pemain tidak akan mendapatkan Ballon d'Or, satu pemain yang mendapatkannya. Saya tidak paham aturan ini ketika jika mereka tidak memenangkan piala dan mereka tidak memenangkan Piala Dunia, mereka tidak memenangkan Liga Champions, maka dia keluar dari perhitungan. Saya benar-benar tidak mengerti itu.

“Maaf, tetapi Anda menilai pemain berdasarkan satu musim dan Harry Kane menjalani musim yang fenomenal untuk Bayern Munich dan England. Mengapa dia tidak diberi penghargaan itu? Karena dia tidak memenangkan trofi, yang merupakan permainan tim, bukan individu seperti Ballon d'Or. Saya tidak mengerti itu.

“Apakah sekarang ada orang Spanyol yang akan maju dan Yamal mendapatkannya? Yang menjalani musim yang lumayan bersama Barcelona, memenangkan liga dan mereka memenangkan Piala Dunia, tetapi dia sebenarnya tidak bermain bagus di Piala Dunia, jujur saja, dia sering cedera.

“Tapi tiba-tiba orang seperti itu maju karena Spanyol memenangkan Piala Dunia. Ini bukan soal itu. Ballon d'Or seharusnya selalu diberikan kepada pemain terbaik musim ini. Dan Harry Kane, menurut pandangan saya, seharusnya mengangkatnya.”