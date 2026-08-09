Getty/GOAL
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Akankah Harry Kane memenangi Ballon d'Or 2026? Penyerang Bayern Munich itu disebut akan "aneh" jika diabaikan untuk Golden Ball, saat mantan bintang Inggris menjelaskan mengapa Lamine Yamal seharusnya gagal mendapatkannya
Prestasi di Liga Champions & Piala Dunia memengaruhi pemungutan suara Ballon d'Or
Mereka yang memenangkan trofi kolektif paling bergengsi dalam sebuah musim tertentu cenderung menonjol dalam pemungutan suara Ballon d'Or. Keberhasilan di Liga Champions sangat berpengaruh, sementara tahun Piala Dunia sering didominasi oleh mereka yang bersinar di panggung olahraga paling megah.
Paris Saint-Germain kembali menaklukkan sepak bola Eropa pada 2025-26, yang membuat Ousmane Dembele masuk dalam persaingan untuk meraih Ballon d'Or secara beruntun, sementara Kylian Mbappe menulis ulang buku rekor di ajang utama FIFA musim panas ini dengan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah kompetisi tersebut.
- Getty
Kane pemecah rekor ditempatkan di atas Mbappe dkk.
Kegagalan Prancis meraih gelar global lainnya dianggap telah mengakhiri peluang Ballon d'Or bagi banyak bintang utama mereka, dengan Michael Olise menjadi salah satu nama yang memicu banyak perdebatan, yang berarti Kane, yang menjadi favorit sebelum turnamen, kembali naik dalam daftar.
Ia memang gagal ikut merayakan gelar Liga Champions musim lalu, sementara Inggris finis di posisi ketiga pada Piala Dunia 2026, tetapi ia tetap mengemas 61 gol untuk Bayern Munich saat klub itu merebut satu lagi gelar Bundesliga, dan tetap menjadi figur talismanik bagi timnas Inggris sebagai kapten negaranya sekaligus pencetak gol terbanyak mereka sepanjang masa.
Apakah Kane menjadi favorit untuk meraih Ballon d'Or pada 2026?
Di usia 33 tahun, mantan striker Tottenham itu telah menetapkan standar dalam hal aksi brilian individu dan konsistensi yang tak tergoyahkan. Dengan itu dalam pikiran, akankah ia mengikuti jejak Lionel Messi, Cristiano Ronaldo dan lainnya dengan menjadi pemenang Ballon d’Or?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Waddle, mantan winger England dan Spurs itu, yang berbicara bekerja sama dengan BetBrain, mengatakan kepada GOAL: “Ada banyak pemain yang menurut saya pantas mendapatkannya. Tapi bagi saya aneh sekali bagaimana Anda harus memenangkan trofi untuk memenangkan Ballon d'Or.
“Sepak bola adalah permainan tim. Ini bukan soal individu, itu sepenuhnya berbeda dari tim. Jadi Paris Saint-Germain memenangkan Liga Champions, lalu tiba-tiba orang-orang dari PSG didorong ke depan.
“Dengan Harry, Anda melihat individunya dan berpikir, ‘Dia bermain untuk tim yang bagus dan dia berada di Liga Champions, mencapai semifinal dan kalah dari Paris’. England tidak memenangkan Piala Dunia, jadi itu akan merugikan peluangnya.
“Anda dinilai berdasarkan apa yang Anda lakukan sebagai pemain secara individu. Anda tidak harus berada di tim pemenang, itu 11 pemain. Sebelas pemain tidak akan mendapatkan Ballon d'Or, satu pemain yang mendapatkannya. Saya tidak paham aturan ini ketika jika mereka tidak memenangkan piala dan mereka tidak memenangkan Piala Dunia, mereka tidak memenangkan Liga Champions, maka dia keluar dari perhitungan. Saya benar-benar tidak mengerti itu.
“Maaf, tetapi Anda menilai pemain berdasarkan satu musim dan Harry Kane menjalani musim yang fenomenal untuk Bayern Munich dan England. Mengapa dia tidak diberi penghargaan itu? Karena dia tidak memenangkan trofi, yang merupakan permainan tim, bukan individu seperti Ballon d'Or. Saya tidak mengerti itu.
“Apakah sekarang ada orang Spanyol yang akan maju dan Yamal mendapatkannya? Yang menjalani musim yang lumayan bersama Barcelona, memenangkan liga dan mereka memenangkan Piala Dunia, tetapi dia sebenarnya tidak bermain bagus di Piala Dunia, jujur saja, dia sering cedera.
“Tapi tiba-tiba orang seperti itu maju karena Spanyol memenangkan Piala Dunia. Ini bukan soal itu. Ballon d'Or seharusnya selalu diberikan kepada pemain terbaik musim ini. Dan Harry Kane, menurut pandangan saya, seharusnya mengangkatnya.”
- Getty/GOAL
Siapa orang Inggris terakhir yang memenangkan Ballon d'Or?
Kane tidak pernah finis lebih tinggi dari peringkat ke-10 dalam pemungutan suara Ballon d’Or, setelah mencapai posisi itu pada tiga kesempatan sebelumnya (2017, 2018, dan 2024). Ia hanya menempati peringkat ke-13 pada 2025, tetapi kembali meningkatkan permainannya dalam 12 bulan terakhir.
Ia berpeluang menjadi orang Inggris pertama sejak Michael Owen pada 2001 yang memenangkan Ballon d’Or. Bandar taruhan menempatkannya sebagai favorit untuk keluar sebagai pemenang kali ini, tetapi pemain seperti Yamal dan Rodri terus menempel ketat.
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