Akankah Harry Kane & Declan Rice bermain melawan Ghana? Kabar terbaru mengenai duo Inggris tersebut setelah insiden cedera yang mengkhawatirkan dalam kemenangan atas Kroasia di Piala Dunia

Para pendukung Inggris tetap merasa cemas meskipun "Three Lions" meraih kemenangan mengesankan 4-2 atas Kroasia dalam laga pembuka Piala Dunia 2026 mereka. Kane mencetak dua gol di Texas, namun perhatian segera beralih ke kondisi fisik sang kapten dan Rice setelah peluit akhir dibunyikan.

Rice diganti pada menit ke-72 dan tampak kesulitan secara fisik sebelum digantikan oleh Morgan Rogers. Sementara itu, Kane terlihat mengenakan perban tebal di kaki kirinya setelah pertandingan, sehingga memicu kekhawatiran akan kemungkinan cedera.

Namun, kedua pemain tersebut kini telah dinyatakan fit untuk tampil melawan Ghana. Staf medis Inggris telah memastikan bahwa masalah yang dialami Kane hanyalah kram otot dan bukan masalah serius, sedangkan penarikan Rice hanyalah tindakan pencegahan.