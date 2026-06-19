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Akankah Harry Kane & Declan Rice bermain melawan Ghana? Kabar terbaru mengenai duo Inggris tersebut setelah insiden cedera yang mengkhawatirkan dalam kemenangan atas Kroasia di Piala Dunia
Inggris mendapat dua kabar baik terkait kondisi kebugaran para pemainnya
Para pendukung Inggris tetap merasa cemas meskipun "Three Lions" meraih kemenangan mengesankan 4-2 atas Kroasia dalam laga pembuka Piala Dunia 2026 mereka. Kane mencetak dua gol di Texas, namun perhatian segera beralih ke kondisi fisik sang kapten dan Rice setelah peluit akhir dibunyikan.
Rice diganti pada menit ke-72 dan tampak kesulitan secara fisik sebelum digantikan oleh Morgan Rogers. Sementara itu, Kane terlihat mengenakan perban tebal di kaki kirinya setelah pertandingan, sehingga memicu kekhawatiran akan kemungkinan cedera.
Namun, kedua pemain tersebut kini telah dinyatakan fit untuk tampil melawan Ghana. Staf medis Inggris telah memastikan bahwa masalah yang dialami Kane hanyalah kram otot dan bukan masalah serius, sedangkan penarikan Rice hanyalah tindakan pencegahan.
- Getty Images Sport
Tuchel menjelaskan keputusan terkait Rice
Tuchel mengungkapkan bahwa Rice mengeluhkan rasa tidak nyaman selama pertandingan, sehingga staf pelatih memutuskan untuk bertindak hati-hati mengingat Inggris sudah menguasai jalannya pertandingan. Pelatih timnas Inggris itu juga berusaha meyakinkan para pendukung mengenai tingkat keparahan masalah tersebut.
"Declan menunjuk ke punggung bawah dan bagian atas paha belakangnya, serta merasakan sedikit ketidaknyamanan," kata Tuchel setelah pertandingan. "Saya tidak ingin mengambil risiko apa pun. Itu adalah saat yang tepat untuk melindunginya. Declan meyakinkan saya di akhir pertandingan bahwa semuanya baik-baik saja. Ini bukan masalah besar yang perlu dikhawatirkan."
Angka-angka kunci masih tersedia
Kabar baik ini menjadi angin segar bagi Inggris. Kane tetap menjadi ujung tombak serangan Tuchel dan sekali lagi diharapkan memimpin lini serang Three Lions saat mereka berupaya mengamankan tiga poin penuh melawan Ghana.
Rice juga tak kalah berpengaruh sebelum diganti. Gelandang Arsenal ini memberikan umpan sudut yang berujung pada gol kedua Kane dan sekali lagi menunjukkan nilainya di jantung lini tengah Inggris.
Dengan tetap bisa memainkan kedua pemain ini, tulang punggung tim tetap terjaga dan memungkinkan Tuchel mempertahankan kontinuitas saat Inggris berusaha membangun momentum dari awal yang kuat di turnamen ini.
- Getty Images Sport
Perhatian kini tertuju pada laga uji coba melawan Ghana
Timnas Inggris telah berpindah ke Kansas City untuk tahap selanjutnya dalam persiapan mereka, dengan Kane dan Rice diperkirakan akan ikut serta dalam sesi latihan penuh menjelang pertandingan melawan Ghana pada Selasa nanti. Tim Black Stars akan menghadirkan tantangan yang berbeda dibandingkan Kroasia, namun Inggris memasuki pertandingan ini dengan momentum dan kepercayaan diri yang semakin meningkat. Dengan kehadiran Kane dan Rice, Tuchel memiliki landasan yang kokoh untuk meraih kemenangan lagi dan memperkuat posisi Inggris di Grup L.