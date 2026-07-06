Akankah Erling Haaland bergabung dengan Jose Mourinho di Real Madrid musim panas ini? Jawaban pasti atas pertanyaan transfer yang mengejutkan itu terungkap setelah pengakuan dari ayah striker Man City tersebut

Menyusul komentar-komentar tersebut, pakar bursa transfer Fabrizio Romano pun angkat bicara untuk mengklarifikasi situasi seputar Erling Haaland dan kemungkinan kepindahannya yang spektakuler ke Bernabeu. Meskipun beredar rumor kencang yang mengaitkan sang penyerang dengan kepindahan untuk bermain di bawah asuhan Mourinho di ibu kota Spanyol, Romano menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak akan terwujud pada jendela transfer kali ini.

Berbicara di saluran YouTube-nya, Romano menegaskan mengenai masa depan terdekat bintang City tersebut: “Saya katakan kepada Anda, Haaland ke Real Madrid musim panas ini – tidak. Namun, Haaland ke Real Madrid suatu hari nanti, siapa yang tahu? Karena Haaland tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti, sekali lagi, bukan pada musim panas 2026, untuk bergabung dengan Real Madrid. Jadi, ini adalah sesuatu yang dalam benak Erling Haaland dianggap sebagai kemungkinan di masa depan. Sekali lagi, saya tidak sedang membicarakan musim panas ini."



