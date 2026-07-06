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Akankah Erling Haaland bergabung dengan Jose Mourinho di Real Madrid musim panas ini? Jawaban pasti atas pertanyaan transfer yang mengejutkan itu terungkap setelah pengakuan dari ayah striker Man City tersebut
Alf-Inge Haaland memicu semangat Madrid
Gelombang spekulasi terbaru dipicu oleh Alf-Inge, yang berbicara secara terbuka mengenai jalur karier putranya menjelang penampilan Norwegia di Piala Dunia baru-baru ini. Meski mengakui komitmen Erling saat ini kepada juara Liga Premier, ia mengakui bahwa daya tarik Los Blancos sulit diabaikan oleh pemain mana pun.
Pria berusia 53 tahun itu mengatakan kepada DAZN: "Pindah ke Real Madrid? Dia sangat bahagia di Manchester City dan memiliki kontrak yang masih panjang. Kami menunggu musim baru… tapi siapa pun pasti ingin bermain untuk Madrid. Kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi di dunia sepak bola."
- Getty Images Sport
Romano membantah kabar kepindahan di musim panas
Menyusul komentar-komentar tersebut, pakar bursa transfer Fabrizio Romano pun angkat bicara untuk mengklarifikasi situasi seputar Erling Haaland dan kemungkinan kepindahannya yang spektakuler ke Bernabeu. Meskipun beredar rumor kencang yang mengaitkan sang penyerang dengan kepindahan untuk bermain di bawah asuhan Mourinho di ibu kota Spanyol, Romano menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak akan terwujud pada jendela transfer kali ini.
Berbicara di saluran YouTube-nya, Romano menegaskan mengenai masa depan terdekat bintang City tersebut: “Saya katakan kepada Anda, Haaland ke Real Madrid musim panas ini – tidak. Namun, Haaland ke Real Madrid suatu hari nanti, siapa yang tahu? Karena Haaland tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti, sekali lagi, bukan pada musim panas 2026, untuk bergabung dengan Real Madrid. Jadi, ini adalah sesuatu yang dalam benak Erling Haaland dianggap sebagai kemungkinan di masa depan. Sekali lagi, saya tidak sedang membicarakan musim panas ini."
Proyek “Komitmen terhadap Kota”
Terlepas dari berbagai rumor, Haaland tetap menjadi pilar utama proyek di Etihad Stadium. Setelah menandatangani kontrak yang mengikatnya di Manchester hingga 2034, striker tersebut dilaporkan sangat antusias untuk bekerja di bawah kepemimpinan baru klub pasca kepergian Pep Guardiola.
Romano lebih lanjut menjelaskan bahwa hubungan antara sang pemain dan klub tetap kuat di bawah rezim baru tersebut. "Sekali lagi, Haaland sangat bahagia di Man City. Dia adalah pemain kunci bagi proyek City, bagi pelatih baru City, Enzo Maresca, sehingga suasana antara Haaland dan City benar-benar sangat positif. Namun, itulah yang terjadi dalam kasus ini," tutup Romano.
- Getty Images
Prestasi gemilang di Piala Dunia meningkatkan nilai
Status Haaland sebagai penuntas peluang paling tajam di dunia sepak bola semakin kokoh selama Piala Dunia 2026. Penyerang ini menjadi pahlawan bagi negaranya, mencetak kedua gol saat Norwegia meraih kemenangan bersejarah 2-1 atas Brasil untuk melaju ke perempat final. Penampilan seperti itu hanya semakin mengingatkan Real Madrid mengapa mereka telah lama mengincar tanda tangannya.
Meskipun trio penyerang yang terdiri dari Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Haaland tetap menjadi impian bagi Florentino Perez, fokus utama pemain asal Norwegia ini tetap tertuju pada kesuksesan bersama City dan tim nasionalnya. Untuk saat ini, Mourinho harus bersabar menunggu untuk melihat apakah pria yang telah memecahkan rekor tak terhitung jumlahnya di Liga Premier ini pada akhirnya akan memimpin lini depan tim Madrid yang dipenuhi bintang-bintang tersebut.
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