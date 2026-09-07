Ketika ditanya apakah bos baru City akan menghadapi sejumlah pertanyaan yang tidak nyaman jika sukses nyata sulit diraih, Hamann, yang berbicara bekerja sama dengan ToonieBet, mengatakan kepada GOAL: "Ya, saya pikir dia akan menghadapi tekanan. Hal lainnya adalah City sudah sampai pada tahap ketika orang-orang menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar.

"Bahkan dengan Piala Liga atau Piala FA, orang-orang berkata, 'ya, ini City dan jelas mereka menghabiskan banyak uang dan Pep ada di sana'. Tetapi Anda tidak bisa menganggap semuanya begitu saja karena ada 20 tim lain, 19 tim lain di Premier League yang ingin menjatuhkan Anda dari posisi itu.

"Jelas, di kompetisi piala, itu menjadi peluang bagi tim-tim dari liga yang lebih rendah atau beberapa tim yang berada lebih bawah di divisi. Tidak mudah memenangkan trofi. Pada tahun-tahun sebelumnya, Piala Liga kadang, selama bertahun-tahun, menjadi ajang ketika tim kedua atau starting XI kedua atau pemain cadangan yang bermain. Tetapi sekarang sangat sulit untuk memenangkan trofi.

"Ada satu laga piala dengan Chelsea [melawan Luton]. Bahkan [Xabi] Alonso, saya melihat susunan pemainnya dan saya tidak bisa percaya dengan susunan pemain yang dia pilih karena mungkin ada enam, tujuh, delapan starter di Premier League. Begitulah seriusnya mereka menanggapi itu sekarang, jadi Anda tidak bisa menganggapnya sebagai sesuatu yang pasti.

"Dan jika Anda mengikuti seorang manajer yang begitu berpengaruh dan bagi banyak pemain, mereka paling harus berterima kasih kepadanya. Itu sudah menjadi kisah-kisah yang fantastis. Jelas, ada satu-dua pemain seperti [Jack] Grealish atau [Phil] Foden, yang mungkin tidak mendapat manfaat dari Pep sebesar yang mereka kira."

Mantan gelandang City Hamann kemudian menambahkan, dengan Arsene Wenger dan Sir Alex Ferguson sebagai tanda peringatan bagi kelompok pemilik Stadion Etihad: "Menggantikan Guardiola, terkadang itu nyaris mustahil.

"Kita sudah melihat apa yang terjadi di Arsenal dengan Wenger, kita sudah melihat apa yang terjadi dengan Fergie di Manchester United. Manajer-manajer yang datang setelah orang-orang ini merasa itu sangat sulit. Manchester United, sampai hari ini, belum menemukan sosok seperti itu. Kita bicara kembali, berapa, 10 tahun sekarang?

"Sekarang kita melihat Wenger berbeda dengan Arteta, tetapi Arteta berada di ambang pemecatan mungkin dua atau tiga kali. Sekarang mereka sudah menata semuanya, mereka sukses. Mereka tidak bermain bagus, tetapi mereka sukses, mereka efisien.

"Saya tidak ingin mengatakan dia berada dalam situasi tanpa peluang, tetapi dalam kadar yang sangat besar, jika Anda bertanya kepada saya sekarang, apakah dia akan sukses? Apakah dia akan menjadi manajer City yang sukses? Saya sangat cenderung pada, sayangnya, tidak."