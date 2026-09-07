Getty/GOAL
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Akankah Enzo Maresca menjadi manajer Manchester City yang ‘sukses’? Prediksi berani dibuat mantan bintang Chelsea saat suksesor Pep Guardiola menghadapi tekanan langsung untuk meraih trofi
Maresca menikmati kesuksesan di Leicester dan bersama Chelsea
Sebelumnya pernah bekerja sebagai asisten Guardiola, Maresca mendapatkan pendidikan kepelatihan terbaik sebelum memutuskan untuk melangkah sendiri. Ia mengantar Leicester meraih gelar Championship pada 2024, sebelum menikmati keberhasilan menjuarai Conference League dan Piala Dunia Antarklub FIFA bersama Chelsea pada tahun berikutnya.
Masa baktinya di Stamford Bridge berakhir lebih cepat pada Januari 2026, setelah terjadi benturan dengan dewan Chelsea, tetapi reputasinya tetap cukup tinggi hingga City datang memanggil begitu dikonfirmasi bahwa satu kursi penting di bangku cadangan mereka akan lowong.
- Getty/GOAL
Melanjutkan jejak Guardiola nyaris menjadi misi yang mustahil
Mengikuti jejak Guardiola bisa dianggap sebagai tugas yang tidak menyenangkan, dan nyaris mustahil, tetapi Maresca yakin bahwa ia bisa menjaga masa-masa indah terus berlanjut di Manchester. Kekalahan memang dialami pada laga pembuka Community Shield jelang musim 2026-27, tetapi musim tersebut dibuka dengan tiga kemenangan beruntun di Premier League.
Selain upaya meraih gelar kasta tertinggi, petualangan lain di Liga Champions akan dimulai melawan Porto pada Selasa, sementara perjalanan di Carabao Cup dan Piala FA juga masih menanti. Maresca diperkirakan akan meraih setidaknya satu trofi utama.
Apakah Maresca berada di bawah tekanan untuk meraih trofi pada 2027?
Ketika ditanya apakah bos baru City akan menghadapi sejumlah pertanyaan yang tidak nyaman jika sukses nyata sulit diraih, Hamann, yang berbicara bekerja sama dengan ToonieBet, mengatakan kepada GOAL: "Ya, saya pikir dia akan menghadapi tekanan. Hal lainnya adalah City sudah sampai pada tahap ketika orang-orang menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar.
"Bahkan dengan Piala Liga atau Piala FA, orang-orang berkata, 'ya, ini City dan jelas mereka menghabiskan banyak uang dan Pep ada di sana'. Tetapi Anda tidak bisa menganggap semuanya begitu saja karena ada 20 tim lain, 19 tim lain di Premier League yang ingin menjatuhkan Anda dari posisi itu.
"Jelas, di kompetisi piala, itu menjadi peluang bagi tim-tim dari liga yang lebih rendah atau beberapa tim yang berada lebih bawah di divisi. Tidak mudah memenangkan trofi. Pada tahun-tahun sebelumnya, Piala Liga kadang, selama bertahun-tahun, menjadi ajang ketika tim kedua atau starting XI kedua atau pemain cadangan yang bermain. Tetapi sekarang sangat sulit untuk memenangkan trofi.
"Ada satu laga piala dengan Chelsea [melawan Luton]. Bahkan [Xabi] Alonso, saya melihat susunan pemainnya dan saya tidak bisa percaya dengan susunan pemain yang dia pilih karena mungkin ada enam, tujuh, delapan starter di Premier League. Begitulah seriusnya mereka menanggapi itu sekarang, jadi Anda tidak bisa menganggapnya sebagai sesuatu yang pasti.
"Dan jika Anda mengikuti seorang manajer yang begitu berpengaruh dan bagi banyak pemain, mereka paling harus berterima kasih kepadanya. Itu sudah menjadi kisah-kisah yang fantastis. Jelas, ada satu-dua pemain seperti [Jack] Grealish atau [Phil] Foden, yang mungkin tidak mendapat manfaat dari Pep sebesar yang mereka kira."
Mantan gelandang City Hamann kemudian menambahkan, dengan Arsene Wenger dan Sir Alex Ferguson sebagai tanda peringatan bagi kelompok pemilik Stadion Etihad: "Menggantikan Guardiola, terkadang itu nyaris mustahil.
"Kita sudah melihat apa yang terjadi di Arsenal dengan Wenger, kita sudah melihat apa yang terjadi dengan Fergie di Manchester United. Manajer-manajer yang datang setelah orang-orang ini merasa itu sangat sulit. Manchester United, sampai hari ini, belum menemukan sosok seperti itu. Kita bicara kembali, berapa, 10 tahun sekarang?
"Sekarang kita melihat Wenger berbeda dengan Arteta, tetapi Arteta berada di ambang pemecatan mungkin dua atau tiga kali. Sekarang mereka sudah menata semuanya, mereka sukses. Mereka tidak bermain bagus, tetapi mereka sukses, mereka efisien.
"Saya tidak ingin mengatakan dia berada dalam situasi tanpa peluang, tetapi dalam kadar yang sangat besar, jika Anda bertanya kepada saya sekarang, apakah dia akan sukses? Apakah dia akan menjadi manajer City yang sukses? Saya sangat cenderung pada, sayangnya, tidak."
- Getty
Jadwal pertandingan Man City 2026-27: Tanggal derby melawan Manchester United semakin dekat
City belum benar-benar membungkam para rival domestik pada awal musim baru ini, selain kemenangan 4-1 atas Crystal Palace, dengan Bournemouth disingkirkan setelah sempat tertinggal pada pekan pembuka, sementara satu-satunya gol dari Erling Haaland menjadi pembeda saat melawan Coventry asuhan Frank Lampard pada laga terakhir.
Setelah menghadapi lawan dari Portugal di kompetisi Eropa, City kemudian akan bertandang ke Old Trafford pada hari Minggu untuk menghadapi rival sekota, United, dalam derby Manchester pertama pada 2026-27. Laga itu akan memberi Maresca peluang lain untuk membuktikan kapasitasnya.
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