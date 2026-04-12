"Akankah dia mati berdiri ataukah Rashford akan mengulanginya?".. Kejadian-kejadian inspiratif yang memberi Barcelona harapan untuk melakukan comeback di kandang lawan

Sejarah menunjukkan Barcelona memiliki keunggulan 6% atas Atlético Madrid

Kekalahan Barcelona 2-0 dari Atlético Madrid di Camp Nou pada leg pertama perempat final Liga Champions menempatkan tim ini dalam posisi kritis menjelang lawatan ke Madrid untuk leg kedua, terutama karena statistik menunjukkan bahwa membalikkan hasil setelah kalah di kandang sendiri pada leg pertama merupakan salah satu skenario paling langka dalam sejarah Liga Champions.

Sebuah studi statistik terbaru menunjukkan bahwa hanya 7 dari 115 tim dalam sistem Liga Champions modern yang berhasil lolos setelah kalah di leg pertama di kandang sendiri, dengan persentase tidak lebih dari sekitar 6%, yang menggambarkan besarnya tantangan yang menanti pelatih Hansi Flick dan para pemainnya.

Meskipun angka-angka tersebut terlihat suram, ingatan sepak bola Eropa menyimpan beberapa kisah comeback yang dimulai dengan kekalahan di kandang sendiri dan berakhir dengan epik di kandang lawan, kisah-kisah yang memberikan Barcelona dan para penggemarnya sedikit harapan untuk malam yang luar biasa di Madrid.

  • Milan dan Tanda Pertama

    Pada pertengahan tahun 1950-an, Milan menorehkan babak pertama yang gemilang dalam sejarah comeback dramatis ini ketika mereka kalah 4-3 di kandang sendiri dari Saarbrücken asal Jerman pada leg pertama babak pertama edisi perdana Piala Eropa musim 1955-1956.

    Semua orang menganggap bahwa kekalahan di San Siro dari tim yang relatif tidak dikenal itu berarti tersingkir lebih awal, tetapi Rossoneri membalikkan keadaan di Jerman dan menang 4-1 untuk lolos dengan agregat 7-5, yang menjadi pertanda bersejarah pertama bahwa kekalahan di kandang sendiri tidak selalu berarti akhir dari segalanya.

  • Revolusi Romawi

    Pada musim 1993-1994, Steaua Bucharest dari Rumania kembali mengulangi prestasi tersebut saat menghadapi Croatia Zagreb (sekarang Dinamo Zagreb), ketika mereka kalah 2-1 di Rumania dan tertinggal 1-0 pada leg kedua, sebelum meledak dengan mencetak tiga gol di kandang lawan dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 3-2, dan lolos berkat keunggulan gol tandang setelah imbang 4-4 secara agregat.

  • Ajax ke final

    Nama yang sering muncul dalam sejarah comeback semacam ini adalah Ajax Amsterdam; pada semifinal Liga Champions 1995-1996, tim Belanda itu kalah 1-0 di Amsterdam dari Panathinaikos akibat gol di menit-menit akhir yang memberi keunggulan bersejarah bagi tim Yunani di stadion bersejarah tersebut.

    Namun, Ajax kembali ke Athena dengan kepercayaan diri layaknya juara, di mana Jari Litmanen mencetak gol penyama kedudukan agregat di awal pertandingan, lalu Litmanen dan Nourredine Watter menambahkan dua gol di babak kedua sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan Belanda 3-0 dan lolos ke final meskipun kalah di leg pertama di kandang sendiri.

  • Kisah Epik Allianz Arena

    Beberapa tahun kemudian, giliran Inter yang membuktikan bahwa comeback setelah kalah di kandang sendiri memang mungkin terjadi.

    Pada musim 2010-2011, Inter kalah 1-0 di San Siro dari Bayern Munich akibat gol telat Mario Gomez pada leg pertama babak 16 besar.

    Pada leg kedua di Allianz Arena, salah satu malam terindah di Eropa bagi Nerazzurri terukir; mereka unggul lewat gol mengejutkan dari Samuel Eto'o, lalu tertinggal 2-1, sebelum Wesley Sneijder dan Goran Pandev mencetak dua gol untuk memastikan kemenangan Inter 3-2 dan lolos berkat keunggulan gol tandang.

  • Rashford, Pahlawan Comeback

    Adegan yang sama terulang kembali dengan lebih dramatis saat Manchester United menghadapi Paris Saint-Germain di babak 16 besar musim 2018-2019, ketika Setan Merah untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka di kompetisi Eropa kalah dengan selisih dua gol di kandang sendiri di Old Trafford dan menelan kekalahan 2-0.

    Semua orang sudah menganggap Paris lolos, namun United datang ke Parc des Princes dengan semangat yang berbeda; Romelu Lukaku mencetak gol cepat, lalu Paris kembali unggul 3-1 secara agregat, sebelum Lukaku mencetak gol keduanya>

    Di menit-menit akhir, penalti diberikan setelah sentuhan tangan Kimpembe, yang dieksekusi oleh Marcus Rashford menjadi gol bersejarah yang memberi United kemenangan 3-1, dan lolos berkat aturan gol tandang, dalam satu-satunya kasus dalam sejarah Liga Champions di mana sebuah tim berhasil membalikkan kekalahan kandang dengan selisih lebih dari satu gol.
    Hal yang menggembirakan bagi Barcelona adalah Rashford sendiri saat ini bermain untuk tim Catalan tersebut, dipinjamkan dari Manchester United. Apakah sejarah akan terulang?

  • Ajax: Penakluk Real Madrid dan Korban Tottenham

    Musim 2018-2019 sendiri menyaksikan comeback serupa lainnya dari Ajax, yang kalah 2-1 di Amsterdam dari juara bertahan Real Madrid pada babak 16 besar, sebelum menampilkan penampilan luar biasa di Santiago Bernabéu yang berakhir dengan kemenangan 4-1 bagi tim Belanda tersebut dan lolos dengan agregat 5-3.

    Hanya dua bulan kemudian, Ajax kali ini menjadi korban comeback serupa dari Tottenham, yang kalah 1-0 di London lalu tertinggal 2-0 di Amsterdam, sebelum Lucas Moura mencetak hat-trick bersejarah dan memberi The Spurs tiket ke final berkat gol tandang setelah imbang 3-3 secara agregat, dalam salah satu pukulan terberat yang pernah diterima suporter Ajax dalam sejarah modernnya.

  • Kekalahan Barcelona akibat kesalahannya sendiri

    Paris Saint-Germain kalah 3-2 di kandang sendiri dari Barcelona pada perempat final musim 2023-2024, sebelum bertandang ke Montjuïc dan menang 4-1 dengan memanfaatkan kartu merah Araujo untuk menyingkirkan Barcelona meskipun kalah pada leg pertama di Prancis.

    Kemudian tim asal Paris itu mengulangi hal serupa saat menghadapi Liverpool pada musim 2024-2025 ketika kalah 1-0 di Paris dan menang 1-0 di Anfield, sebelum memastikan lolos melalui adu penalti dan melanjutkan perjalanannya menuju gelar Eropa pertamanya.

  • Juventus kalah dengan skor tipis

    Di sisi lain, di antara berbagai comeback yang berhasil, terdapat salah satu upaya comeback yang paling terkenal namun gagal.

    Juventus melawan Real Madrid di perempat final 2017-2018, saat Juventus kalah di kandang sendiri di Turin dengan skor 0-3 yang menampilkan tendangan salto fantastis dari Ronaldo yang seolah-olah menutup pintu mimpi sepenuhnya.

    Namun, tim Italia itu tetap masuk ke Bernabéu dengan kepala tegak, Mario Mandžukić mencetak dua gol cepat, lalu Blaise Matuidi menambah gol ketiga, sehingga Eropa terbangun dengan skor imbang 3-3 secara agregat dan stadion Madrid terkejut melihat keajaiban hitam-putih hampir terwujud, sebelum penalti di masa injury time yang dikonversi Ronaldo menjadi gol penentu yang mengakhiri salah satu comeback paling dramatis yang tak tuntas dalam ingatan modern.

  • "Berdirilah di ujung impian dan berjuanglah"

    Hari ini, Barcelona berada dalam situasi serupa dalam hal tingkat kesulitan tugasnya, setelah kalah 2-0 di kandang sendiri dari Atlético Madrid dan harus meraih kemenangan dengan skor 3-0 atau selisih minimal dua gol, yang akan memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan di markas Atlético.

    Angka-angka menunjukkan bahwa tugas ini hampir mustahil, namun kisah-kisah Milan, Ajax, Inter, Manchester United, dan bahkan Juventus yang tewas berdiri di Bernabéu, mengingatkan para pendukung Barcelona bahwa pintu remontada – meskipun sempit – tidak akan tertutup sepenuhnya selama masih ada tim yang percaya hingga menit terakhir, berdiri di ambang mimpi, dan berjuang, seperti yang dikatakan penyair Palestina besar Mahmoud Darwish.

