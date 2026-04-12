"Akankah dia mati berdiri ataukah Rashford akan mengulanginya?".. Kejadian-kejadian inspiratif yang memberi Barcelona harapan untuk melakukan comeback di kandang lawan

Kekalahan Barcelona 2-0 dari Atlético Madrid di Camp Nou pada leg pertama perempat final Liga Champions menempatkan tim ini dalam posisi kritis menjelang lawatan ke Madrid untuk leg kedua, terutama karena statistik menunjukkan bahwa membalikkan hasil setelah kalah di kandang sendiri pada leg pertama merupakan salah satu skenario paling langka dalam sejarah Liga Champions.

Sebuah studi statistik terbaru menunjukkan bahwa hanya 7 dari 115 tim dalam sistem Liga Champions modern yang berhasil lolos setelah kalah di leg pertama di kandang sendiri, dengan persentase tidak lebih dari sekitar 6%, yang menggambarkan besarnya tantangan yang menanti pelatih Hansi Flick dan para pemainnya.

Meskipun angka-angka tersebut terlihat suram, ingatan sepak bola Eropa menyimpan beberapa kisah comeback yang dimulai dengan kekalahan di kandang sendiri dan berakhir dengan epik di kandang lawan, kisah-kisah yang memberikan Barcelona dan para penggemarnya sedikit harapan untuk malam yang luar biasa di Madrid.