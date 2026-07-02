AFP
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Akankah dia bertahan atau hengkang? Sikap Bayern terkait masa depan Alphonso Davies terungkap setelah klub raksasa Jerman itu merekrut bek sayap muda Nathaniel Brown
Dampak kedatangan Brown
Klub raksasa Bavaria tersebut sedang dalam proses menyelesaikan kesepakatan untuk Brown, dengan sang bek sudah menjalani pemeriksaan medis di Munich. Meskipun kedatangan bek sayap kiri baru sering kali menandakan kepergian seorang bintang mapan, logika internal di Bayern tampaknya lebih didorong oleh upaya mengamankan talenta dalam negeri daripada memaksa Davies hengkang.
"Bayern menginginkan Nathaniel Brown bukan sebagai pengganti Davies, melainkan karena mereka menganggapnya sebagai talenta Bundesliga yang hebat untuk masa depan. Ini adalah situasi di mana mereka harus segera merekrut pemain Jerman tersebut sekarang untuk menghindari risiko klub Liga Premier merebut bek sayap itu," jelas reporter Bild, Christian Falk, melalui portal CFBayern Insider miliknya. Brown sebelumnya dikaitkan dengan minat dari klub-klub seperti Arsenal dan Chelsea.
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Bagaimana nasib Davies selanjutnya?
Terlepas dari spekulasi seputar kemungkinan kepergiannya, tren saat ini menunjukkan bahwa pemain timnas Kanada tersebut kemungkinan besar akan tetap bertahan di Bavaria dalam waktu dekat. Davies saat ini terikat kontrak jangka panjang yang berlaku hingga tahun 2030, sehingga klub memiliki posisi tawar yang kuat dalam negosiasi apa pun terkait jasanya.
Menurut Falk, klub tetap puas dengan kontribusi sang pemain saat ia tersedia untuk diturunkan. “Saya yakin ia akan tetap di Bayern Munich, dan klub tidak memiliki masalah dengan keputusannya untuk tetap di sini. Mereka tahu bahwa ia memiliki kontrak dan bahwa ia adalah pemain yang sangat bagus. Masalahnya bukanlah kualitas pemain internasional Kanada ini – melainkan kerentanannya terhadap cedera,” kata Falk.
Pertimbangan kebugaran versus fleksibilitas taktis
Masalah cedera telah menghantui Davies dalam beberapa musim terakhir, terutama robekan ligamen anterior cruciate (ACL) yang dialaminya pada Maret 2025 dan membuatnya absen dalam 63 pertandingan, baik bersama Bayern maupun timnas Kanada. Riwayat kendala fisik inilah yang menjadi perhatian utama bagi petinggi Bayern, bukan penurunan peran taktis atau kemampuan teknisnya di lapangan – dan kemampuannya memainkan berbagai posisi tetap menjadi aset kunci bagi skuad.
"Davies bisa bermain di dua posisi atau lebih, dan Brown bahkan lebih serbaguna dari segi posisi. Tidak ada alasan yang jelas untuk menjual Davies, tetapi jika ada tawaran yang sangat bagus, FC Bayern akan mempertimbangkannya," tambah Falk.
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Kanada akan menghadapi Maroko di Piala Dunia
Davies masuk sebagai pemain pengganti saat Kanada memastikan tempatnya di babak 16 besar Piala Dunia berkat kemenangan 1-0 atas Afrika Selatan. Kanada kini akan menghadapi Maroko di babak 16 besar pada hari Sabtu, dan pemenangnya akan berhadapan dengan Prancis atau Paraguay di perempat final.