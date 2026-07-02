Akankah dia bertahan atau hengkang? Sikap Bayern terkait masa depan Alphonso Davies terungkap setelah klub raksasa Jerman itu merekrut bek sayap muda Nathaniel Brown

Klub raksasa Bavaria tersebut sedang dalam proses menyelesaikan kesepakatan untuk Brown, dengan sang bek sudah menjalani pemeriksaan medis di Munich. Meskipun kedatangan bek sayap kiri baru sering kali menandakan kepergian seorang bintang mapan, logika internal di Bayern tampaknya lebih didorong oleh upaya mengamankan talenta dalam negeri daripada memaksa Davies hengkang.

"Bayern menginginkan Nathaniel Brown bukan sebagai pengganti Davies, melainkan karena mereka menganggapnya sebagai talenta Bundesliga yang hebat untuk masa depan. Ini adalah situasi di mana mereka harus segera merekrut pemain Jerman tersebut sekarang untuk menghindari risiko klub Liga Premier merebut bek sayap itu," jelas reporter Bild, Christian Falk, melalui portal CFBayern Insider miliknya. Brown sebelumnya dikaitkan dengan minat dari klub-klub seperti Arsenal dan Chelsea.







