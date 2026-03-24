Akankah dia bertahan atau hengkang? Nico Schlotterbeck belum memberikan jawaban 'pasti' atas tawaran kontrak dari Borussia Dortmund di tengah beredarnya kabar yang saling bertentangan mengenai masa depan bek andalan tersebut
Masa depan Schlotterbeck masih belum pasti
Schlotterbeck telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain paling andal di lini belakang Borussia Dortmund, namun apakah ia akan tetap menjadi andalan pertahanan BVB dalam beberapa tahun ke depan saat ini menjadi bahan perdebatan yang sengit.
Spekulasi telah mencapai puncaknya setelah laporan Bild menyebutkan bahwa terobosan telah dicapai dalam negosiasi antara pemain dan klub.
Namun, meskipun ada optimisme seputar potensi kesepakatan, laporan selanjutnya mengklaim bahwa jawaban "penentu" dari pihak pemain dilaporkan masih tertunda. Pihak Dortmund sangat ingin mengamankan tanda tangan pemain berusia 26 tahun itu untuk menangkis minat dari luar negeri, namun kurangnya lampu hijau akhir telah membuat para penggemar dan pemangku kepentingan menunggu kejelasan.
Laporan yang saling bertentangan mengenai status kontrak
Situasi ini semakin rumit akibat munculnya narasi yang saling bertentangan di media Jerman. Beberapa laporan menyebutkan bahwa kesepakatan penuh telah tercapai setelah kemenangan 3-2 atas Hamburg, di mana Schlotterbeck kembali tampil gemilang. Klaim-klaim tersebut mengisyaratkan bahwa hanya tinggal menunggu pengumuman resmi sebelum sang bek mengabdikan masa-masa puncak kariernya kepada Schwarzgelben.
Sebaliknya, WAZ menyebutkan bahwa meskipun pembicaraan telah berjalan produktif dan kerangka kesepakatan sudah ada di atas meja, Schlotterbeck belum menandatangani kontrak dan belum memberikan persetujuannya. Bek tengah tersebut sedang mempertimbangkan opsi-opsinya sementara Dortmund berupaya membangun skuad yang mampu secara konsisten bersaing memperebutkan gelar Bundesliga dan berlaga di babak-babak akhir Liga Champions.
Salah satu pilar utama proyek Dortmund
Sejak kedatangannya di Signal Iduna Park, Schlotterbeck telah membuktikan diri sebagai aset penting bagi BVB. Kemampuannya dalam membangun serangan dari lini belakang, ditambah dengan gaya bermain defensifnya yang agresif, menjadikannya pemain yang sulit digantikan di bursa transfer saat ini. Pihak manajemen Dortmund sangat menyadari bahwa kehilangan pemain sekelas dirinya akan membutuhkan investasi besar dan pencarian pengganti yang berpotensi berisiko.
Strategi klub selama ini adalah membangun tim di sekitar inti pemain internasional Jerman, dan Schlotterbeck dipandang sebagai pemimpin kelompok tersebut. Menegosiasikan perpanjangan kontrak akan mencegah Dortmund kehilangan dia secara gratis pada musim panas mendatang atau pada musim panas 2027 di tengah laporan ketertarikan dari Bayern Munich, Liverpool, dan Real Madrid.
Tekanan menjelang jendela transfer
Untuk saat ini, keputusan masih ada di tangan sang pemain. Meskipun petinggi Dortmund tetap optimis bahwa terobosan "penentu" akan segera terwujud, keheningan dari pihak Schlotterbeck terus memicu spekulasi tentang kepergiannya. Sampai ada pengumuman resmi, pertanyaan apakah ia akan bertahan atau hengkang tetap menjadi salah satu topik pembicaraan utama di wilayah Ruhr.