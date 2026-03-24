Akankah dia bertahan atau hengkang? Nico Schlotterbeck belum memberikan jawaban 'pasti' atas tawaran kontrak dari Borussia Dortmund di tengah beredarnya kabar yang saling bertentangan mengenai masa depan bek andalan tersebut

Schlotterbeck telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain paling andal di lini belakang Borussia Dortmund, namun apakah ia akan tetap menjadi andalan pertahanan BVB dalam beberapa tahun ke depan saat ini menjadi bahan perdebatan yang sengit.

Spekulasi telah mencapai puncaknya setelah laporan Bild menyebutkan bahwa terobosan telah dicapai dalam negosiasi antara pemain dan klub.

Namun, meskipun ada optimisme seputar potensi kesepakatan, laporan selanjutnya mengklaim bahwa jawaban "penentu" dari pihak pemain dilaporkan masih tertunda. Pihak Dortmund sangat ingin mengamankan tanda tangan pemain berusia 26 tahun itu untuk menangkis minat dari luar negeri, namun kurangnya lampu hijau akhir telah membuat para penggemar dan pemangku kepentingan menunggu kejelasan.



