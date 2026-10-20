Kulusevski mendapat kesempatan tampil singkat di akhir laga saat Tottenham berjuang meraih kemenangan yang melegakan atas Coventry yang baru promosi. Ia masuk pada menit ke-86 dan disambut meriah oleh para pendukung tuan rumah.

Penampilan terakhirnya terjadi pada 11 Mei 2025. Masalah lutut serius membuat pemain berusia 26 tahun itu absen selama 17 bulan. Perjalanan panjang menuju pemulihan, yang sempat diwarnai sejumlah kemunduran, kini telah tuntas.

Tottenham senang kembali memiliki pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan, setelah James Maddison juga berhasil melewati masalah cederanya. Mereka kembali menatap ke atas setelah mencatatkan kemenangan pertama di Liga Primer pada musim 2026-27.

Seberapa besar peran Kulusevski ke depan masih harus dilihat. Roberto De Zerbi memiliki banyak pilihan di sektor gelandang serang, dengan pemain seperti Maddison, Sandro Tonali, Mohammed Kudus, Savio, Omar Marmoush, Wilson Odobert, Conor Gallagher, dan Mykhailo Mudryk yang semuanya mampu menghadirkan kreativitas.