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Akankah Dejan Kulusevski menjadi pemain yang sama setelah absen 526 hari? Mantan bintang Tottenham Gus Poyet menjelaskan pendekatan hati-hati yang akan bermanfaat bagi winger asal Swedia milik Tottenham itu
Kulusevski tampil untuk pertama kalinya sejak Mei 2025
Kulusevski mendapat kesempatan tampil singkat di akhir laga saat Tottenham berjuang meraih kemenangan yang melegakan atas Coventry yang baru promosi. Ia masuk pada menit ke-86 dan disambut meriah oleh para pendukung tuan rumah.
Penampilan terakhirnya terjadi pada 11 Mei 2025. Masalah lutut serius membuat pemain berusia 26 tahun itu absen selama 17 bulan. Perjalanan panjang menuju pemulihan, yang sempat diwarnai sejumlah kemunduran, kini telah tuntas.
Tottenham senang kembali memiliki pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan, setelah James Maddison juga berhasil melewati masalah cederanya. Mereka kembali menatap ke atas setelah mencatatkan kemenangan pertama di Liga Primer pada musim 2026-27.
Seberapa besar peran Kulusevski ke depan masih harus dilihat. Roberto De Zerbi memiliki banyak pilihan di sektor gelandang serang, dengan pemain seperti Maddison, Sandro Tonali, Mohammed Kudus, Savio, Omar Marmoush, Wilson Odobert, Conor Gallagher, dan Mykhailo Mudryk yang semuanya mampu menghadirkan kreativitas.
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Bisakah Kulusevski kembali menunjukkan performa terbaiknya?
Ketika ditanya apakah pemain timnas Swedia, Kulusevski, bisa kembali menemukan performa yang membuatnya menjadi kesayangan suporter di London utara sebelum harus menepi, mantan bintang Spurs Poyet, yang berbicara dalam kerja sama dengan Gambling.com, sumber rujukan utama untuk situs kasino, mengatakan kepada GOAL: “Itu akan membutuhkan waktu. Namun, hal baiknya adalah ada pilihan yang sangat, sangat bagus di depannya. Jadi, itu bukan sesuatu yang harus terjadi sekarang.
“Dia bisa meluangkan waktu untuk kembali secara perlahan. Situasinya bukan seperti ketika Anda tidak punya pemain menyerang dan harus langsung memainkannya.
“Saya ingat karena hal itu terjadi pada saya setelah cedera. Kami punya dua gelandang, satu terkena skorsing dan satu lagi sakit, lalu mereka menyuruh saya keluar. Mereka memasukkan saya tanpa berpikir panjang, tetapi ya, satu pertandingan. Saya pikir itu akan terjadi.
“Namun, rasanya luar biasa, percayalah. Secara mental, kembalinya dia akan menjadi dorongan besar untuk beberapa bulan ke depan.”
Pemain sayap Swedia senang bisa kembali
Kulusevski mengakui hal itu saat mengatakan kepada Sky Sports setelah tampil sebagai pemain pengganti melawan Coventry: “Saya akan menceritakan perjalanan ini kepada semua orang. Ini perjalanan yang luar biasa, meski terkadang sulit. Hal yang sulit itu indah.
“Saya sangat bersyukur telah melewatinya. Sekarang, saya siap bermain sepakbola. Saya melihat diri saya berbeda sekarang. Saya rasa saya sudah menjadi sosok yang berbeda. Saya tetap orang yang sama yang ingin bermain sepakbola, tetapi sedikit lebih bijak, jadi saya senang.
“Saya benar-benar fokus. Saya siap bermain selama 10 menit itu dan memberikan dampak positif. Ini luar biasa. Tadi pagi saya lebih emosional. Ini hari yang indah dan saya sangat senang kami menang.”
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Jadwal Tottenham 2026-27: Derbi London semakin dekat
Kontrak Kulusevski hanya berlaku hingga 2028, yang berarti masa berlakunya akan tersisa 12 bulan saat musim ini berakhir. Pembicaraan mengenai kontrak baru telah mengemuka, dengan Tottenham menyadari sepenuhnya kontribusi yang bisa ia berikan kepada tim ketika bugar dan tampil prima.
Dua derbi London berikutnya menanti Tottenham. Pada Sabtu, mereka akan bertandang ke markas rival lama Chelsea. Pekan berikutnya, Tottenham akan menjamu Crystal Palace, sementara Kulusevski berupaya mendapatkan lebih banyak menit bermain.
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