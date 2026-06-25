Akankah Darwin Nunez mengembalikan faktor kejutan ke Liverpool? Legenda The Reds, John Barnes, menjelaskan apa yang dibutuhkan Andoni Iraola dari musim panas dan jendela transfer pertamanya di Anfield

Ketika ditanya apakah pemain berusia 26 tahun itu masih bisa memainkan peran di Anfield, ikon The Reds Barnes — yang berbicara dalam kerja sama dengan viagogo dan kampanye ‘World Cuts’ mereka — mengatakan kepada GOAL: “Tidak, jika Iraola tidak ingin bermain dengan cara seperti itu. Jika dia berkata, ‘Saya ingin bermain dengan cara seperti itu’, yang sesuai dengan gaya Darwin Nunez, maka mungkin saja. Tapi jika dia berkata, ‘Saya tidak ingin bermain dengan gaya yang kacau’, maka Darwin Nunez tidak seharusnya kembali.

“Ini bukan soal Jurgen Klopp. Jika Jurgen Klopp masih di sana, mungkin dia akan mengatakan bahwa kami ingin dia kembali. Maka mungkin situasinya akan seperti itu. Faktanya, dia pergi saat Jurgen Klopp masih di sana. Jadi saya tidak tahu bagaimana situasinya dengan dia.

“Tapi yang harus kita lakukan, manajer baru, apa pun gaya bermain yang dia inginkan—cepat, lambat, kacau, tidak kacau, menguasai bola dengan lambat, dinamis, atau ‘heavy metal’—kita harus mengikuti apa yang diinginkan manajer dan mendukungnya. Kita tidak bisa terus bergantung pada warisan Jurgen Klopp dan mengatakan kita harus kembali ke gaya itu.

“Jadi, Mo [Salah] salah dalam hal apa yang dia katakan tentang hal-hal yang tidak bisa dinegosiasikan, bahwa kita harus bermain dengan cara tertentu. Kita harus memberi manajer kesempatan dan mengatakan, apa pun gaya bermain yang dia inginkan, dia yang akan memilih pemainnya dan kita akan mendukungnya.

“[Mikel] Arteta finis di peringkat kedelapan pada tahun pertamanya, kedelapan di tahun keduanya, dan kelima di tahun ketiganya. Mereka mendukungnya. Anda bisa lihat hasilnya. Pemilik, direktur eksekutif, dan jajaran manajemen tidak memecat manajer; yang melakukannya adalah para penggemar. Dan para penggemar, sayangnya, kehilangan kepercayaan pada Arne Slot. Jadi, keputusan itu harus diambil.

“Sekarang, jika Iraola kalah dua atau tiga pertandingan di bulan pertama, apakah kita lalu akan memecatnya? Karena saat Man United mendatangkan David Moyes—yang merupakan manajer bagus—ke Man United, karena dia tidak melakukan apa yang dilakukan Fergie, mereka memecatnya. Lalu Louis van Gaal, ‘Fergie pasti akan melakukannya seperti ini’, mereka memecatnya. Jose Mourinho, ‘Fergie pasti akan melakukannya seperti ini’.

“Jika kita terus terpaku pada warisan Jurgen Klopp, kita tidak akan mendapatkan manajer yang datang ke Liverpool dan sukses. Lupakan saja itu. Siapa pun manajer yang datang, kita dukung dia dengan cara apa pun yang dia inginkan—lambat, cepat, gesit, heavy metal, kekacauan, apa pun. Dia yang mengambil keputusan, bukan warisan masa lalu.”