Getty
Diterjemahkan oleh
Akankah Darwin Nunez mengembalikan faktor kejutan ke Liverpool? Legenda The Reds, John Barnes, menjelaskan apa yang dibutuhkan Andoni Iraola dari musim panas dan bursa transfer pertamanya di Anfield
Mengapa Nunez bebas hengkang dari klub Liga Pro Arab Saudi, Al-Hilal
Saat Jurgen Klopp menerapkan gaya “sepak bola heavy metal” — yang berujung pada gelar juara Liga Premier dan Liga Champions — penyerang Amerika Selatan yang penuh teka-teki, Nunez, bergabung ke dalam skuad setelah menyelesaikan transfer senilai £64 juta ($84 juta) dari Benfica pada tahun 2022.
Ia mencetak 40 gol dalam 143 penampilan, namun tak pernah benar-benar meyakinkan dan—karena penampilannya yang penuh energi—lebih dianggap sebagai pahlawan kultus daripada idola sejati para penggemar. Sebuah kontrak menggiurkan di Timur Tengah ditandatangani saat ia bergabung dengan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan di kawasan tersebut selama jendela transfer musim panas 2025.
Masa-masa sulit telah dilaluinya di Arab Saudi, di mana batasan jumlah pemain asing membuat Nunez dicoret dari skuad domestik Al-Hilal. Ia kini diizinkan untuk mencari klub baru, dan ada spekulasi bahwa jalur kariernya mungkin akan kembali ke Inggris.
- Getty
Memperpanjang kontrak Nunez? Strategi Liverpool menjelang bursa transfer musim panas
Ketika ditanya apakah pemain berusia 26 tahun itu masih bisa memainkan peran di Anfield, ikon The Reds Barnes — yang berbicara dalam kerja sama dengan viagogo dan kampanye ‘World Cuts’ mereka — mengatakan kepada GOAL: “Tidak, jika Iraola tidak ingin bermain dengan cara seperti itu. Jika dia berkata, ‘Saya ingin bermain dengan cara seperti itu’, yang sesuai dengan gaya Darwin Nunez, maka mungkin saja. Tapi jika dia berkata, ‘Saya tidak ingin bermain dengan gaya yang kacau’, maka Darwin Nunez tidak seharusnya kembali.
“Ini bukan soal Jurgen Klopp. Jika Jurgen Klopp masih di sana, mungkin dia akan mengatakan bahwa kami ingin dia kembali. Maka mungkin situasinya akan seperti itu. Faktanya, dia pergi saat Jurgen Klopp masih di sana. Jadi saya tidak tahu bagaimana situasinya dengan dia.
“Tapi yang harus kita lakukan, sebagai manajer baru, apa pun gaya bermain yang dia inginkan—cepat, lambat, kacau, teratur, lambat dalam penguasaan bola, dinamis, atau ‘heavy metal’—kita harus mengikuti apa yang diinginkan manajer dan mendukungnya. Kita tidak bisa terus bergantung pada warisan Jurgen Klopp dan mengatakan kita harus kembali ke gaya itu.
“Jadi, Mo [Salah] salah dalam hal apa yang dia katakan tentang hal-hal yang tidak bisa dinegosiasikan, bahwa kita harus bermain dengan cara tertentu. Kita harus memberi manajer kesempatan dan mengatakan, apa pun gaya bermain yang dia inginkan, dia yang akan memilih pemainnya dan kita akan mendukungnya.
“[Mikel] Arteta finis di peringkat kedelapan pada tahun pertamanya, kedelapan di tahun keduanya, dan kelima di tahun ketiganya. Mereka mendukungnya. Anda bisa lihat hasilnya. Pemilik, direktur eksekutif, dan jajaran petinggi tidak memecat manajer; yang melakukannya adalah para penggemar. Dan para penggemar, sayangnya, kehilangan kepercayaan pada Arne Slot. Jadi, keputusan itu harus diambil.
“Sekarang, jika Iraola kalah dua atau tiga pertandingan di bulan pertama, apakah kita lalu akan memecatnya? Karena saat Man United mendatangkan David Moyes—yang merupakan manajer bagus—ke Man United, karena dia tidak melakukan apa yang dilakukan Fergie, mereka memecatnya. Lalu Louis van Gaal, ‘Fergie pasti akan melakukannya seperti ini’, mereka memecatnya. Jose Mourinho, ‘Fergie pasti akan melakukannya seperti ini’.
“Jika kita terus terpaku pada warisan Jurgen Klopp, kita tidak akan mendapatkan manajer yang datang ke Liverpool dan meraih kesuksesan. Lupakan saja itu. Siapa pun manajer yang datang, kita dukung dia dengan cara apa pun yang dia inginkan—lambat, cepat, gesit, heavy metal, kekacauan, apa pun. Dia yang mengambil keputusan, bukan warisan masa lalu.”
Pergerakan pemain: Berapa banyak pemain baru yang dibutuhkan Liverpool?
Liverpool telah kehilangan bintang Mesir Mohamed Salah, bek Prancis Ibrahima Konate, dan bek sayap Skotlandia Andy Robertson yang hengkang sebagai pemain bebas transfer. Jelas dibutuhkan pemain baru, namun saat ditanya mengenai apa yang dibutuhkan, Barnes mengatakan: “Ketika Arne Slot datang, kami merekrut [Federico] Chiesa dan [Wataru] Endo, yang tidak pernah bermain, dan kami tetap menjuarai liga. Jadi, apakah solusinya adalah merekrut pemain?
“Kami merekrut empat pemain, senilai £400 juta, tetapi itu tidak berhasil. Apakah solusi dari masalah ini adalah merekrut pemain? Kami memiliki cukup pemain. Kami memiliki pemain yang cukup bagus. Sekarang, jika kami membutuhkan bek tengah, kami akan mendatangkan bek tengah.
“Saya tidak melihat merekrut pemain sebagai solusi untuk masalah ini. Jika kami merekrut seorang pemain dan membicarakan kedatangan [Yan] Diomande, apa yang akan terjadi pada [Rio] Ngumoha? Kami justru akan menghambat perkembangannya.
“Jadi, menurut saya, kami sudah memiliki cukup pemain saat ini. Jika kami bisa mendapatkan pemain yang lebih baik dan manajer menginginkan lebih, tidak masalah. Namun bagi saya, saya pikir pemain yang kami miliki sudah cukup bagus. Kita harus mempercayai mereka. Kita harus mempercayai manajer dan terus melangkah.”
Masih harus dilihat siapa, jika ada, yang akan didatangkan Liverpool musim panas ini dan apakah Nunez — yang kini tampil dengan gaya rambut dikepang di Piala Dunia 2026 — menjadi bagian dari rencana tersebut.
- viagogo
Banyak talenta yang unjuk gigi di Piala Dunia 2026
Untuk merayakan Piala Dunia FIFA 2026 dan mendekatkan para penggemar pada budaya, kenangan, serta tokoh-tokoh yang menjadi ciri khas turnamen ini, viagogo – pasar tiket acara langsung terkemuka di dunia – meluncurkan World Cuts, sebuah pengalaman unik di salon cukur yang menghadirkan kembali beberapa gaya rambut paling ikonik dalam dunia sepak bola.
Pengalaman gratis selama dua hari ini berlangsung di Ruffians Barber Shop di Shoreditch, di mana para penggemar dapat memilih pahlawan sepak bola favorit mereka dan pulang dengan penampilan baru yang terinspirasi dari turnamen legendaris tersebut.
Untuk merayakan peluncuran ini, penggemar berat Manchester United, United Strand (Frank Ilett), akhirnya mengakhiri maraton menumbuhkan rambutnya dan mengganti rambut panjangnya dengan tiga gaya ikonik yang terinspirasi dari Piala Dunia – mulai dari ikal legendaris Carlos Valderrama, mohawk tak terlupakan milik David Beckham, hingga potongan mullet klasik ala Chris Waddle.