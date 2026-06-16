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Akankah Cristiano Ronaldo melakukan hal yang sama? Kabar terbaru yang sangat penting mengenai masa depan Roberto Martinez sebagai pelatih Portugal menjelang dimulainya perjuangan CR7 dan kawan-kawan di Piala Dunia
Martinez mengonfirmasi kepergiannya yang akan datang
Martinez telah secara resmi memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim nasional Portugal, terlepas dari bagaimana performa mereka di Amerika Utara. Mantan manajer Everton ini akan hengkang saat kontraknya berakhir pada akhir Juli. Hal ini menandai berakhirnya masa jabatan yang sukses, di mana ia berhasil menambah koleksi trofi Portugal. Negara yang telah sekali menjadi juara Eropa pada 2016 dan dua kali menjuarai UEFA Nations League—dengan meraih gelar pada 2019 dan 2025—kini akan mencari kepemimpinan baru. Federasi Sepak Bola Portugal dilaporkan telah sepenuhnya mengetahui keputusan tersebut, sehingga memungkinkan mereka untuk secara diam-diam memulai pencarian penggantinya yang ternama.
- AFP
Pencarian tantangan baru
Keputusan untuk hengkang ini tampaknya merupakan kesepakatan bersama, yang membuka jalan bagi era baru. Menjelaskan situasi tersebut, koresponden talkSPORT Alex Crook mengungkapkan: "Saya diberitahu bahwa ini adalah keputusannya sendiri untuk tidak memperpanjang kontraknya, sementara Martinez berencana kembali ke dunia manajemen klub, baik di Liga Premier maupun di klub papan atas Eropa, atau mungkin, mengambil alih salah satu tim besar dari negara-negara Eropa lainnya." Crook selanjutnya mengklarifikasi kronologi kejadian tersebut, sambil menambahkan: "Kami belum mendengar pernyataan resmi apa pun mengenai hal ini, tetapi tak diragukan lagi, ia akan ditanyai mengenai hal ini saat berikutnya ia menghadapi media. Namun, keputusan tersebut telah diambil bersama dengan Asosiasi Sepak Bola Portugal, sehingga mereka dapat mulai mencari calon penggantinya."
Tarian terakhir bagi Ronaldo
Kepergian sang manajer membuat Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama, yang secara luas diperkirakan akan tampil di turnamen besar terakhirnya. Penyerang legendaris ini bermimpi akhirnya bisa menjuarai Piala Dunia, satu-satunya gelar penting yang belum ada dalam daftar prestasinya yang gemilang. Bersama para bintang seperti Bruno Fernandes, penyerang veteran ini memikul harapan besar dari seluruh bangsa. Tim ini akan memulai kampanye Grup K mereka melawan Republik Demokratik Kongo pada Rabu, 17 Juni, sebelum menghadapi Uzbekistan pada 23 Juni dan menutup babak penyisihan grup melawan Kolombia pada 28 Juni. Jika sang ikon memutuskan untuk mengikuti jejak manajernya keluar dari tim, menyelesaikan jadwal yang akan datang ini dengan kemenangan bersejarah akan menjadi perpisahan yang layaknya dongeng.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Portugal?
Saat Portugal bersiap menghadapi laga pembuka pada Rabu nanti, fokus utama mereka saat ini tetap tertuju pada upaya meraih tiga poin penting. Menatap ke depan, Asosiasi Sepak Bola Portugal harus segera mencari pengganti berkualitas tinggi untuk memimpin skuad berbakat ini memasuki siklus baru. Sementara itu, Martinez akan menjajaki peluang-peluang baru di seluruh Eropa, dengan target mendapatkan posisi di klub papan atas atau tim nasional pada musim panas ini.