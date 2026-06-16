Akankah Cristiano Ronaldo melakukan hal yang sama? Kabar terbaru yang sangat penting mengenai masa depan Roberto Martinez sebagai pelatih Portugal menjelang dimulainya perjuangan CR7 dan kawan-kawan di Piala Dunia

Keputusan untuk hengkang ini tampaknya merupakan kesepakatan bersama, yang membuka jalan bagi era baru. Menjelaskan situasi tersebut, koresponden talkSPORT Alex Crook mengungkapkan: "Saya diberitahu bahwa ini adalah keputusannya sendiri untuk tidak memperpanjang kontraknya, sementara Martinez berencana kembali ke dunia manajemen klub, baik di Liga Premier maupun di klub papan atas Eropa, atau mungkin, mengambil alih salah satu tim besar dari negara-negara Eropa lainnya." Crook selanjutnya mengklarifikasi kronologi kejadian tersebut, sambil menambahkan: "Kami belum mendengar pernyataan resmi apa pun mengenai hal ini, tetapi tak diragukan lagi, ia akan ditanyai mengenai hal ini saat berikutnya ia menghadapi media. Namun, keputusan tersebut telah diambil bersama dengan Asosiasi Sepak Bola Portugal, sehingga mereka dapat mulai mencari calon penggantinya."