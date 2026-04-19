Akankah Coleen bergabung dengan Wayne Rooney di Piala Dunia 2026? Isu tentang ‘kenangan’ yang tidak menyenangkan muncul saat legenda Man Utd bersiap kembali ke Amerika Serikat
Ketegangan belakangan ini dan musim panas yang dihabiskan dalam jarak
Rooney sedang bersiap untuk kembali ke Amerika Utara dalam sebuah acara yang sangat dinanti, namun legenda Manchester United dan Timnas Inggris itu mungkin akan melakukan perjalanan tersebut tanpa istrinya. Sumber internal menyebutkan bahwa Coleen memandang turnamen selama enam minggu ini sebagai jeda yang diperlukan dalam hubungannya. Pasangan ini baru-baru ini merayakan ulang tahun ke-40 Coleen di rumah mereka senilai £20 juta di Cheshire, namun suasana tetap tegang pasca tingkah laku Rooney baru-baru ini.
"Coleen masih marah kepada Wayne atas perilakunya di BRIT Awards – sekali lagi sorotan tertuju pada pernikahan mereka, dan hal itu mengalihkan perhatian dari pekerjaannya sendiri," ungkap seorang sumber menurut Heat World. Ketegangan tersebut dilaporkan berasal dari pesta larut malam yang dilakukan Rooney pada bulan Februari, yang sekali lagi membuat kehidupan pribadi mereka menjadi sorotan.
Kenangan pahit tentang Amerika Serikat
Kembalinya ke AS membangkitkan perasaan campur aduk bagi keluarga Rooney. Wayne sebelumnya pernah tinggal di AS selama masa kariernya sebagai pemain dan manajer di D.C. United, namun tahun-tahun itu diwarnai oleh insiden di luar lapangan, termasuk penangkapan karena mabuk di tempat umum di sebuah bandara pada tahun 2018. Sejarah ini dilaporkan membuat Coleen kurang berminat untuk pindah atau sering berkunjung selama turnamen mendatang.
Menurut seorang sumber dalam, "Coleen tidak memiliki kenangan indah tentang tahun yang dihabiskannya tinggal di Amerika, jadi dia tidak tertarik untuk kembali ke sana, kecuali jika Inggris tampil bagus. Jika itu terjadi, dia akan membawa anak-anaknya ke beberapa pertandingan."
Kesempatan terakhir di panggung para pakar
Karena karier manajerialnya tak berjalan sesuai harapan, Rooney kini menemukan panggilan baru di dunia media. Namun, istrinya dilaporkan telah memberikan peringatan tegas terkait perilakunya saat mewakili stasiun televisi nasional di panggung dunia. Piala Dunia yang akan datang dipandang sebagai momen krusial bagi Rooney untuk mengukuhkan statusnya sebagai analis terkemuka dan melepaskan diri dari citra "pemuda pesta" yang melekat padanya sejak masa-masa ia masih aktif bermain.
"Dia berharap suaminya akan bersikap baik selama Piala Dunia. Dia berada di sana untuk bekerja, dan tidak akan terlihat baik jika dia mabuk-mabukan sementara dia dibayar oleh BBC," tambah sumber tersebut. "Sekarang dia memiliki pekerjaan penuh waktu di Match Of The Day, istrinya telah memberitahunya bahwa dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini karena hal itu akan memberinya peluang untuk memajukan kariernya."
Menyeimbangkan karier dan kehidupan keluarga
Sementara Wayne fokus pada tugas-tugas medianya di AS, karier profesional Coleen sendiri sedang berada di puncaknya. Setelah tampil di acara 'I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!' pada tahun 2024, ia telah meluncurkan rangkaian produk kolagen, lini busana bersama Primark, dan saat ini sedang syuting serial realitas untuk Disney+. Jadwal yang padat membuat masa-masa terpisah ini tampak lebih seperti solusi praktis daripada perpisahan permanen.
"Coleen selalu mendukung Wayne, dan tentu saja ia menantikan kembalinya Wayne setelah Piala Dunia, tetapi ia berpikir jeda ini akan bermanfaat baginya," kata sumber tersebut menyimpulkan. "Ia bisa pergi bersama anak-anak, keluarga, dan teman-temannya, sementara Wayne bisa fokus pada pekerjaannya. Mereka akan berlibur bersama sebelum turnamen, yang akan sepenuhnya didedikasikan untuk anak-anak, dan kemudian ia bisa memiliki waktu untuk dirinya sendiri – yang sepenuhnya ia layak dapatkan."