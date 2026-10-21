Getty/GOAL
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Akankah Cole Palmer mencapai level Gianfranco Zola dan Eden Hazard? Gus Poyet menjelaskan mengapa pengatur serangan Chelsea yang “bahagia” kembali ke jalur yang tepat
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Palmer menjalani musim debut yang mengesankan di Chelsea.
Sempat muncul dugaan bahwa penggemar Manchester United sejak kecil sekaligus lulusan akademi City itu bisa kembali ke tempat asalnya di wilayah barat laut Inggris, dengan Old Trafford bersiap menyambut kedatangannya.
Namun, Chelsea tidak pernah berniat melepas sosok andalannya itu. Mereka menyaksikan pemain timnas Inggris yang sulit ditebak tersebut mencetak 25 gol pada musim pertamanya bersama klub, yang membuatnya meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik PFA.
Sejak itu, mereka telah menikmati keberhasilan menjuarai Conference League dan Piala Dunia Antarklub FIFA. Namun, masalah kebugaran membatasi Palmer hanya tampil 34 kali dan mencetak 11 gol musim lalu. Pada beberapa kesempatan, ia tampak tidak sepenuhnya nyaman.
Pemain timnas Inggris kini memiliki Rogers di sisinya
Namun, sahabat dekatnya Morgan Rogers direkrut Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026 dengan nilai transfer yang memecahkan rekor sebesar £117 juta ($157 juta), dan kedua pengatur serangan berkelas itu dianggap menjadi bagian dari lini serang paling menakutkan di Liga Primer.
Palmer telah mencetak empat gol musim ini dan menyumbang tiga assist. Ia kembali dipanggil ke timnas Inggris pada September setelah tidak dipilih untuk tampil di Piala Dunia, tetapi pemain berusia 24 tahun itu memilih mundur dari skuad tersebut.
Chelsea senang melihat pemain bernomor punggung 10 mereka berkomitmen penuh kepada klub. Kepindahannya kini tidak dipertimbangkan, dan Chelsea tetap yakin bahwa mereka memiliki sosok lain seperti Zola, Hazard, atau Arjen Robben dalam diri Palmer, yang nyaris tak terbendung saat tampil dalam performa terbaiknya.
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Akankah Palmer menyamai level Zola dan Hazard di Chelsea?
Ketika ditanya apakah status seperti itu bisa diraih, Poyet, mantan gelandang Chelsea yang berbicara dalam kerja sama dengan Gambling.com, sumber rujukan untuk situs kasino, mengatakan kepada GOAL: “Dia akan punya waktu, mengingat kontraknya.
“Tahu apa yang saya lihat? Saya melihat dia bahagia, karena dia orang yang pendiam dan tidak terlalu ekspresif. Saya melihatnya beberapa hari lalu dan meskipun dia tidak memainkan perannya, kita tahu apa yang bisa dia lakukan. Ketika dia menguasai bola, semua orang di sekitarnya antusias, begitu pula seluruh stadion.
“Bagi saya, dia terlihat bahagia, dan itu sangat penting bagi pemain seperti Cole Palmer. Dia juga mendapat bantuan. Situasinya bukan seperti, ‘semuanya bergantung padamu, kamu harus mencetak gol, kamu harus menghasilkan sesuatu, kamu harus membantu di mana-mana’, karena para pemain lain tampil sangat baik, terutama tiga pemain di lini depan. Dan itu penting.
“Setelah itu, dia perlu terus menunjukkan performa selama bertahun-tahun. Saya akan selalu ingat ketika Harry Kane mencetak sekitar 20 gol pada tahun pertamanya, semua orang berkata, ‘ah, mungkin itu cuma terjadi satu musim’. Ya, tentu saja! Banyak orang salah besar. Di sini pun sama.
“Dua tahun lalu, dia sejauh ini merupakan pemain terbaik di liga. Lalu musim lalu menjadi musim yang sulit karena timnya. Dan sekarang dia terdengar bahagia. Jadi, dia pasti akan menjalani tahun yang hebat lagi.”
Pemenang sejak lahir memiliki mentalitas yang sempurna
Poyet menambahkan bahwa Palmer mencerminkan sosok pemain top karena ia tidak pernah bersembunyi saat keadaan sulit: “Tentu saja, dan itulah yang dia lakukan.
“Anda tahu kenapa? Karena posisi yang dia mainkan. Kalau Anda menyusun formasi Chelsea di atas kertas, Anda akan bilang dia bermain di kanan. Namun, kemudian Anda melihat [Pedro] Neto. Jadi, dia tidak mungkin berada terlalu jauh di kanan karena kalau begitu, mereka akan bermain di area yang sama.
“Dia punya sedikit kebebasan di sisi kanan lapangan. Bergantung pada cara tim bermain, dia juga akan turun untuk menerima bola di belakang. Bukan benar-benar di belakang, melainkan di samping [Moises] Caicedo, lalu mulai mengatur permainan dari sana.
“Karena ketika dia mendapatkan bola, dan saya tidak tahu apakah orang-orang menyadari ini, saat dia mulai berlari membawa bola, para bek atau gelandang lawan enggan maju untuk merebutnya. Sebab, mereka tahu dia bisa melewati mereka dan kemudian mereka akan menghadapi masalah.
“Dia punya kehadiran dan kemampuan itu, juga posisi serta rasa hormat yang didapatnya. Semua itu memberinya kepercayaan diri besar untuk menjadi pemain seperti sekarang.”
- Getty/GOAL
Palmer telah memperpanjang kontraknya dengan Chelsea hingga 2034.
Palmer baru-baru ini menyetujui perpanjangan kontrak selama 12 bulan di Chelsea, dengan kesepakatan tersebut dirancang untuk mempertahankannya di Stamford Bridge hingga 2034. Jika kesepakatan itu dipenuhi, masa pengabdiannya di ibu kota Inggris akan melampaui satu dekade.
Saat ini, tidak ada alasan baginya untuk mempertimbangkan pindah. Pandangan umum menyebut bahwa ia masih bisa mengejar lebih banyak gelar bergengsi bersama pemain seperti Rogers dan Joao Pedro. Skuad Alonso saat ini menempati posisi keempat klasemen Premier League dan telah mencapai putaran keempat Carabao Cup.
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