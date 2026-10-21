Akankah Cole Palmer mencapai level Gianfranco Zola dan Eden Hazard? Gus Poyet menjelaskan mengapa pengatur serangan Chelsea yang “bahagia” kembali ke jalur yang tepat

Ketika ditanya apakah status seperti itu bisa diraih, Poyet, mantan gelandang Chelsea yang berbicara dalam kerja sama dengan Gambling.com, sumber rujukan untuk situs kasino, mengatakan kepada GOAL: “Dia akan punya waktu, mengingat kontraknya.

“Tahu apa yang saya lihat? Saya melihat dia bahagia, karena dia orang yang pendiam dan tidak terlalu ekspresif. Saya melihatnya beberapa hari lalu dan meskipun dia tidak memainkan perannya, kita tahu apa yang bisa dia lakukan. Ketika dia menguasai bola, semua orang di sekitarnya antusias, begitu pula seluruh stadion.

“Bagi saya, dia terlihat bahagia, dan itu sangat penting bagi pemain seperti Cole Palmer. Dia juga mendapat bantuan. Situasinya bukan seperti, ‘semuanya bergantung padamu, kamu harus mencetak gol, kamu harus menghasilkan sesuatu, kamu harus membantu di mana-mana’, karena para pemain lain tampil sangat baik, terutama tiga pemain di lini depan. Dan itu penting.

“Setelah itu, dia perlu terus menunjukkan performa selama bertahun-tahun. Saya akan selalu ingat ketika Harry Kane mencetak sekitar 20 gol pada tahun pertamanya, semua orang berkata, ‘ah, mungkin itu cuma terjadi satu musim’. Ya, tentu saja! Banyak orang salah besar. Di sini pun sama.

“Dua tahun lalu, dia sejauh ini merupakan pemain terbaik di liga. Lalu musim lalu menjadi musim yang sulit karena timnya. Dan sekarang dia terdengar bahagia. Jadi, dia pasti akan menjalani tahun yang hebat lagi.”