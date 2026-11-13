Ketika ditanya apakah Palmer akan kembali bermain untuk Inggris di bawah asuhan Tuchel, mantan penyerang Inggris Bent, yang berbicara dalam kerja sama dengan MrQ Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Begini, pertama-tama, penampilannya harus membaik. Saya rasa itu hal yang paling mendasar, bukan?”

“Namun, ia juga harus menunjukkan komitmen kepada Tuchel dan skuad Inggris. Cole Palmer punya bakat luar biasa. Ia pemain yang sangat, sangat bagus. Ketika bermain dengan baik, ia termasuk salah satu pemain terbaik yang dimiliki Inggris. Itu fakta. Namun sayangnya, karena ia tidak konsisten dalam hal masuk skuad Inggris dan penampilannya belakangan ini, ia tidak punya keleluasaan untuk seolah-olah memilih kapan ia masuk skuad dan kapan tidak.

“Situasinya tidak seperti Harry Kane, Jordan Pickford, atau Declan Rice yang selalu ada di sana. Begitu pula Jude Bellingham. Mereka menunjukkan komitmen, terus hadir dari satu laga internasional ke laga berikutnya, dan bermain baik. Bahkan ketika mengalami cedera ringan, mereka tetap hadir dan siap tampil untuk Tuchel.

“Anda tidak bisa mengaku berkomitmen jika sesekali ikut, lalu mundur lagi, kemudian ingin mengatur beban bermain. Thomas Tuchel terlalu bagus sebagai manajer untuk membiarkan Anda melakukan itu. Ia tidak akan membiarkannya.

“Saya rasa, sampai Palmer menunjukkan komitmen itu dan terus hadir dalam setiap pemanggilan skuad, kami punya begitu banyak kreativitas dan pemain bagus di posisi tersebut sehingga Tuchel tidak akan memilih Cole Palmer.

“Morgan Rodgers bisa bermain sebagai nomor 10, Eze bisa bermain sebagai nomor 10, dan Jude Bellingham adalah nomor 10 terbaik yang kami miliki. Saat ini, Palmer tidak akan menggeser ketiganya, semata-mata karena mereka menunjukkan komitmen dan sudah membuktikan diri di level internasional.”