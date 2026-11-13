Akankah Cole Palmer kembali bermain untuk Inggris di bawah Thomas Tuchel? Darren Bent jelaskan persoalan “komitmen” dan Jude Bellingham yang dihadapi pengatur serangan Chelsea
Palmer tak mendapat panggilan untuk Piala Dunia 2026
Palmer kembali dipanggil untuk rangkaian pertandingan pertama UEFA Nations League pada musim gugur setelah tidak diikutsertakan dalam skuad Piala Dunia 2026. Tuchel tidak membawanya ke Amerika Utara setelah performanya di kompetisi domestik menurun sepanjang musim Premier League sebelumnya.
Awal musim 2026/27 yang menjanjikan, dengan sahabat dekatnya Morgan Rogers berada di sisinya di Stamford Bridge, memberi Palmer kesempatan untuk memulai kembali dari awal. Masalah cedera ringan disebut menjadi alasan ia menarik diri, meski tidak semua orang yakin bahwa persoalan kebugaran sepenuhnya melatarbelakangi keputusan tersebut.
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Palmer bersaing dengan Bellingham, Rogers, dan pemain lainnya
Di tengah perdebatan sengit mengenai hubungan kerja Palmer dengan Tuchel, opsi kreatif lain dipilih menjelang laga melawan Kroasia dan Spanyol. Pelatih kepala Inggris mengatakan tentang keputusan-keputusan besar yang diambilnya: “Yang selalu kami utamakan adalah mereka yang berada di pemusatan latihan, mereka yang tidak menarik diri. Mereka yang membuktikan ucapan dengan tindakan, datang ke pemusatan latihan, menunjukkan bahwa ini penting, dan memperlihatkan kualitas. Itulah yang akan selalu kami hargai.”
Pernyataan itu bisa dianggap sebagai pengingat bagi penyerang andalan Chelsea tersebut bahwa ia tidak bisa memilih kapan dirinya bersedia bergabung. Bent mengakui bahwa situasinya memang demikian, terutama karena Inggris saat ini memiliki banyak pilihan pemain nomor 10. Ada Bellingham, ‘Galactico’ Real Madrid, bintang Chelsea Rogers, kapten Nottingham Forest Morgan Gibbs-White, Eberechi Eze yang meraih gelar bersama Arsenal, pemain muda berbakat Fulham Josh King, dan pemain andalan Manchester City Phil Foden, yang semuanya bersaing memperebutkan posisi menyerang serupa.
Akankah Palmer kesulitan kembali mendapat panggilan di bawah asuhan Tuchel?
Ketika ditanya apakah Palmer akan kembali bermain untuk Inggris di bawah asuhan Tuchel, mantan penyerang Inggris Bent, yang berbicara dalam kerja sama dengan MrQ Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Begini, pertama-tama, penampilannya harus membaik. Saya rasa itu hal yang paling mendasar, bukan?”
“Namun, ia juga harus menunjukkan komitmen kepada Tuchel dan skuad Inggris. Cole Palmer punya bakat luar biasa. Ia pemain yang sangat, sangat bagus. Ketika bermain dengan baik, ia termasuk salah satu pemain terbaik yang dimiliki Inggris. Itu fakta. Namun sayangnya, karena ia tidak konsisten dalam hal masuk skuad Inggris dan penampilannya belakangan ini, ia tidak punya keleluasaan untuk seolah-olah memilih kapan ia masuk skuad dan kapan tidak.
“Situasinya tidak seperti Harry Kane, Jordan Pickford, atau Declan Rice yang selalu ada di sana. Begitu pula Jude Bellingham. Mereka menunjukkan komitmen, terus hadir dari satu laga internasional ke laga berikutnya, dan bermain baik. Bahkan ketika mengalami cedera ringan, mereka tetap hadir dan siap tampil untuk Tuchel.
“Anda tidak bisa mengaku berkomitmen jika sesekali ikut, lalu mundur lagi, kemudian ingin mengatur beban bermain. Thomas Tuchel terlalu bagus sebagai manajer untuk membiarkan Anda melakukan itu. Ia tidak akan membiarkannya.
“Saya rasa, sampai Palmer menunjukkan komitmen itu dan terus hadir dalam setiap pemanggilan skuad, kami punya begitu banyak kreativitas dan pemain bagus di posisi tersebut sehingga Tuchel tidak akan memilih Cole Palmer.
“Morgan Rodgers bisa bermain sebagai nomor 10, Eze bisa bermain sebagai nomor 10, dan Jude Bellingham adalah nomor 10 terbaik yang kami miliki. Saat ini, Palmer tidak akan menggeser ketiganya, semata-mata karena mereka menunjukkan komitmen dan sudah membuktikan diri di level internasional.”
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Berapa kali pemain nomor 10 Chelsea membela Inggris
Di tengah ketatnya persaingan memperebutkan tempat, Palmer bisa tampil begitu baik hingga tuntutannya untuk dipilih tak mungkin diabaikan. Jika ia terus tampil gemilang di Premier League setiap pekan, menyumbang gol dan assist bagi Chelsea, ia seharusnya dipilih berdasarkan performanya.
Namun, ia harus memperbaiki hubungannya dengan Tuchel, dan pelatih asal Jerman itu dikenal sulit dipuaskan. Ia sangat loyal kepada mereka yang berkomitmen penuh pada rencana dan proyeknya. Artinya, pemain yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Timnas Inggris Putra 2024 itu mungkin harus menunggu cukup lama sebelum mendapat kesempatan menambah koleksi 14 penampilannya bersama timnas.
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