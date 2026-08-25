Akankah Cody Gakpo menyeberangi jurang pemisah? Manchester City siapkan langkah mengejutkan untuk memboyong bintang Liverpool itu

Manchester City tengah memantau penyerang Liverpool Gakpo menjelang tenggat transfer yang kian dekat, menurut ESPN. City telah menanyakan potensi ketersediaan pemain Belanda itu untuk mengevaluasi opsi mereka di bursa. Namun, klub itu belum melakukan kontak langsung dengan Liverpool terkait tawaran resmi.

Langkah untuk merekrut winger baru telah menjadi prioritas utama di Manchester setelah kepergian Savinho ke Tottenham baru-baru ini. City sangat membutuhkan penyerang baru untuk menambah kedalaman penting dalam skuad mereka untuk musim panjang yang ada di depan mata. Gakpo baru-baru ini menunjukkan kualitas menyerangnya di lapangan. Penyerang itu menjadi starter dan mencetak gol krusial saat Liverpool bermain imbang 2-2 dengan Newcastle.