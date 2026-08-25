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Akankah Cody Gakpo menyeberangi jurang pemisah? Manchester City siapkan langkah mengejutkan untuk memboyong bintang Liverpool itu
Manchester City mengincar langkah mengejutkan untuk memboyong Gakpo
Manchester City tengah memantau penyerang Liverpool Gakpo menjelang tenggat transfer yang kian dekat, menurut ESPN. City telah menanyakan potensi ketersediaan pemain Belanda itu untuk mengevaluasi opsi mereka di bursa. Namun, klub itu belum melakukan kontak langsung dengan Liverpool terkait tawaran resmi.
Langkah untuk merekrut winger baru telah menjadi prioritas utama di Manchester setelah kepergian Savinho ke Tottenham baru-baru ini. City sangat membutuhkan penyerang baru untuk menambah kedalaman penting dalam skuad mereka untuk musim panjang yang ada di depan mata. Gakpo baru-baru ini menunjukkan kualitas menyerangnya di lapangan. Penyerang itu menjadi starter dan mencetak gol krusial saat Liverpool bermain imbang 2-2 dengan Newcastle.
- Getty
Liverpool tetap teguh mempertahankan penyerangnya
Sejauh musim panas ini, Liverpool mempertahankan sikap tegas bahwa mereka ingin mempertahankan Gakpo. Namun, posisi itu bisa berubah jika pengganti di lini serang tiba di Anfield sebelum bursa transfer ditutup.
Liverpool bekerja keras di balik layar untuk memperkuat lini depan mereka sendiri. Saat ini mereka masih berada dalam negosiasi aktif untuk penyerang Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. Selain itu, Liverpool sudah mendapat dua tawaran terpisah yang ditolak untuk winger Brighton & Hove Albion, Yankuba Minteh.
Jika Liverpool berhasil mengamankan rekrutan baru, City pada akhirnya mungkin akan memiliki celah untuk bernegosiasi. Mereka harus bergerak cepat, karena Tottenham juga telah menunjukkan minat konkret untuk merekrut Gakpo pada musim panas ini.
Perombakan besar-besaran di Manchester
Meski Gakpo tetap menjadi target, City sedang mempertimbangkan opsi lain di sektor sayap, termasuk winger Chelsea Pedro Neto. Mereka juga sudah memperkuat lini depan dengan menyepakati kesepakatan senilai €40 juta (£34 juta) untuk penyerang Brasil Allan dari Palmeiras pada Senin.
Di luar sektor serang, City juga ingin mendatangkan satu gelandang tengah lagi. Nico Gonzalez saat ini sudah dekat untuk merampungkan kepindahan ke Newcastle, menandai satu lagi kepergian penting. Gonzalez akan menjadi gelandang papan atas berikutnya yang meninggalkan Stadion Etihad pada bursa transfer ini. Ia mengikuti jejak Bernardo Silva, Rodri, dan Tijjani Reijnders, yang semuanya telah meninggalkan klub pada musim panas ini.
- Getty Images Sport
Manchester City dorong tambahan akhir
Untuk mengatasi eksodus besar-besaran di lini tengah ini, Manchester City mendorong keras untuk menuntaskan perekrutan mahal. Gelandang Maroko Ayyoub Bouaddi sudah tiba di Manchester untuk secara resmi merampungkan kepindahannya senilai €100 juta dari Lille. City tidak berhenti di situ, karena masih ada minat aktif terhadap bintang Chelsea Enzo Fernandez. Situasi pemain Argentina itu di London terus dipantau dengan saksama seiring tenggat transfer semakin dekat.
Selain itu, Manchester City akan terus mengevaluasi opsi di lini serang mereka, dengan Gakpo menjadi salah satu pemain yang mereka pertimbangkan untuk dibawa ke Stadion Etihad sebelum bursa transfer ditutup.
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