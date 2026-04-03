Akankah bintang Timnas AS Chris Richards kembali ke klub sekelas Bayern Munich? Bek Crystal Palace ini mendapat prediksi masa depan di tengah ketidakpastian kontraknya
Berapa kali Richards tampil bersama Bayern Munich?
Richards, yang berasal dari Alabama, bergabung dengan Bayern pada 2018, awalnya dengan status pinjaman ke Allianz Arena. Transfer permanen kemudian disepakati, sehingga bek tengah yang sangat menjanjikan ini berhasil tampil dalam 10 pertandingan untuk klub raksasa Jerman tersebut.
Setelah beberapa kali bermain di Hoffenheim, yang memberinya pengalaman berharga, Richards direkrut oleh Palace seharga €12 juta (£13 juta/$17 juta) pada musim panas 2022. Awal kariernya di sepak bola Inggris berjalan lambat.
Sepak bola Eropa & Piala Dunia di kandang: Nilai Richards sedang meroket
Akhirnya, kesempatan bermain secara reguler pun tiba, dengan Roy Hodgson menurunkan Richards di posisi gelandang bertahan yang tidak biasa baginya. Formasi tiga bek yang diterapkan oleh Oliver Glasner memberi pemain berusia 26 tahun itu peluang untuk bersinar di posisi yang lebih sesuai dengan kemampuannya.
Dia telah menjadi pemenang Piala FA dan Community Shield, sekaligus kembali berlaga di kompetisi Eropa - setelah sebelumnya tampil di Liga Champions - saat Palace mengejar kejayaan di Liga Konferensi.
Nilai Richards sedang melonjak menjelang Piala Dunia di kandang pada 2026, dengan banyak pihak memprediksi dia akan bergabung dengan klub elit lain saat Palace menghadapi keputusan transfer yang lebih menantang. Mereka berkeinginan untuk memperpanjang kontraknya di London Selatan yang akan berakhir pada musim panas mendatang.
Apakah bintang USMNT Richards ditakdirkan untuk bermain di klub besar lainnya?
Saat ditanya apakah Richards mampu bangkit kembali dan membuktikan bahwa kepindahannya ke Bayern bukanlah kebetulan belaka, Morrison—yang berbicara melalui Freebets.com, situs penawaran taruhan Piala Dunia—mengatakan kepada GOAL: “Ya, dia pasti bisa. Dia dan trio bek tengah telah tampil luar biasa sejak Marc Guehi pindah ke Man City. Chris Richards khususnya telah berkembang dan meningkat pesat.
“Saat pertama kali datang ke Palace, dia bukan pemain reguler dan orang-orang bertanya-tanya, apakah dia bisa naik ke level berikutnya? Dan menurut saya, dia sudah melampaui itu. Dia luar biasa—brilian, berani bertarung, dan nyaman saat menguasai bola. Itu adalah pertanyaan besar yang saya miliki—apakah dia bisa mengolah bola dengan baik? Dan jawabannya adalah ya, sangat baik.
“Saya pikir dia juga terpilih sebagai Pemain Terbaik Amerika. Dan dia akan tampil gemilang di Piala Dunia untuk AS musim panas ini di negaranya sendiri. Jadi ya, hal-hal besar menanti Chris Richards. Saya pikir dia luar biasa, dan bagi Crystal Palace, Anda harus mengikatnya dengan kontrak jangka panjang karena Anda tidak ingin kehilangan pemain seperti itu pada saat ini.”
Palace sangat ingin menyepakati perpanjangan kontrak dengan Richards
Richards dinobatkan sebagai Pemain Sepak Bola Terbaik AS Tahun 2025. Dalam wawancara dengan GOAL menjelang musim ini, ketika ditanya tentang peran yang dimainkan pelatih Eagles, Paddy McCarthy, dalam perkembangannya, ia berkata: “Dia bertanya kepadaku, ‘Apa yang ingin kamu lakukan?’ Dia berkata, ‘Apakah kamu ingin menjadi kapten tim nasional? Apakah kamu ingin bermain di Piala Dunia atau hanya ingin menjadi pemain biasa di skuad?' Tidak, saya ingin lebih. Tapi dia bilang saya harus membuktikannya.
“Dia sepenuhnya percaya padaku. ‘Apakah kamu hanya ingin jadi pemain yang main sesekali, atau kamu ingin jadi kapten?’ Aku ingin jadi kapten, dan dia berkata, ‘Baiklah, tunjukkan padaku.’ Itu menyakitkan, tapi itu sesuatu yang harus aku pelajari. Saya senang pernah melakukan percakapan itu karena saya rasa saya tidak akan berada di posisi sekarang jika tidak melakukannya. Saya tidak tahu di mana saya akan berada saat ini.”
Kini, dia menjadi bagian penting dalam mesin Crystal Palace dan USMNT yang berjalan lancar. Kontribusinya bagi kedua tim tersebut diakui, sehingga dia dapat memainkan peran penting baik di klub maupun tim nasional.
Sudah beberapa waktu ini beredar kabar bahwa pembicaraan kontrak direncanakan di Selhurst Park, tetapi belum ada pernyataan resmi mengenai tercapainya kesepakatan. Hal itu akan menjadi perhatian para penggemar Palace karena Richards bersiap untuk tampil di panggung paling menonjol musim panas ini ketika jendela transfer berikutnya dibuka.