Akankah bintang Timnas AS Chris Richards kembali ke klub sekelas Bayern Munich? Bek Crystal Palace ini mendapat prediksi masa depan di tengah ketidakpastian kontraknya

Richards dinobatkan sebagai Pemain Sepak Bola Terbaik AS Tahun 2025. Dalam wawancara dengan GOAL menjelang musim ini, ketika ditanya tentang peran yang dimainkan pelatih Eagles, Paddy McCarthy, dalam perkembangannya, ia berkata: “Dia bertanya kepadaku, ‘Apa yang ingin kamu lakukan?’ Dia berkata, ‘Apakah kamu ingin menjadi kapten tim nasional? Apakah kamu ingin bermain di Piala Dunia atau hanya ingin menjadi pemain biasa di skuad?' Tidak, saya ingin lebih. Tapi dia bilang saya harus membuktikannya.

“Dia sepenuhnya percaya padaku. ‘Apakah kamu hanya ingin jadi pemain yang main sesekali, atau kamu ingin jadi kapten?’ Aku ingin jadi kapten, dan dia berkata, ‘Baiklah, tunjukkan padaku.’ Itu menyakitkan, tapi itu sesuatu yang harus aku pelajari. Saya senang pernah melakukan percakapan itu karena saya rasa saya tidak akan berada di posisi sekarang jika tidak melakukannya. Saya tidak tahu di mana saya akan berada saat ini.”

Kini, dia menjadi bagian penting dalam mesin Crystal Palace dan USMNT yang berjalan lancar. Kontribusinya bagi kedua tim tersebut diakui, sehingga dia dapat memainkan peran penting baik di klub maupun tim nasional.

Sudah beberapa waktu ini beredar kabar bahwa pembicaraan kontrak direncanakan di Selhurst Park, tetapi belum ada pernyataan resmi mengenai tercapainya kesepakatan. Hal itu akan menjadi perhatian para penggemar Palace karena Richards bersiap untuk tampil di panggung paling menonjol musim panas ini ketika jendela transfer berikutnya dibuka.