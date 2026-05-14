Posisi penyerang dianggap sebagai salah satu dari sedikit kelemahan PSG, yang pada Rabu lalu kembali dinobatkan sebagai juara Prancis. Ousmane Dembele, yang sebenarnya lebih nyaman bermain di sayap, biasanya ditempatkan sebagai penyerang tengah di bawah asuhan pelatih Luis Enrique dan tampil cukup baik. Mantan pemain BVB ini memiliki andil besar dalam keberhasilan timnya kembali lolos ke final Liga Champions dan juga merupakan pemenang Ballon d'Or saat ini. Namun, alternatifnya terbatas.

Goncalo Ramos belum memenuhi ekspektasi sejak kedatangannya pada tahun 2024 - dibeli seharga 65 juta euro dari Benfica Lisbon - dan biasanya duduk di bangku cadangan dalam pertandingan-pertandingan penting. Hal yang sama berlaku bagi Randal Kolo Muani, yang didatangkan dari Eintracht Frankfurt pada tahun 2023 seharga 95 juta euro, dan kini telah dipinjamkan untuk kedua kalinya. Setelah satu tahun bermain di Juventus Turin, ia kini berjuang bersama Tottenham Hotspur untuk menghindari degradasi dari Liga Premier musim ini. Keduanya dianggap sebagai kandidat untuk dijual.

Sementara itu, Alvarez menjalani musim gemilang berikutnya bersama Atletico. Dalam 49 pertandingan resmi, pemain timnas Argentina ini mencetak 20 gol dan sembilan assist. Karena kontraknya masih berlaku hingga 2029, nilai transfer potensialnya diperkirakan jauh melebihi 100 juta euro. Klausul pelepasan yang wajib di Spanyol mencapai setengah miliar euro.