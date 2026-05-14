Menurut informasi dari ESPN, Paris Saint-Germain juga sangat tertarik pada striker andalan tersebut, yang rekrutmennya dikabarkan menjadi prioritas utama pada musim panas nanti.
Akankah Barcelona dan Arsenal pulang dengan tangan hampa? Klub papan atas lainnya tampaknya memprioritaskan transfer Julian Alvarez
Namun, PSG menghadapi persaingan ketat dalam upaya merekrut Alvarez. Dalam beberapa pekan dan bulan terakhir, FC Barcelona dan Arsenal juga dikabarkan menganggap pemain asal Argentina itu sebagai pilihan utama untuk lini serang mereka.
Pelatih Atletico, Diego Simeone, juga baru-baru ini menyatakan bahwa anak asuhnya memiliki pasar yang luas dan menunjukkan rasa frustrasinya atas laporan yang terus-menerus bahwa anak asuhnya akan pindah ke Barcelona musim panas ini. Di Barca, ia dianggap sebagai kandidat utama untuk menggantikan Robert Lewandowski, yang kontraknya akan habis dan kabarnya tidak akan diperpanjang. "Saya hanya menganggap itu hal yang wajar. Dia adalah pemain yang luar biasa," jelas Simeone dan langsung menegaskan: "Ada minat dari Arsenal, Paris St.-Germain, Barcelona, dan tim-tim lain. Tapi itu bukanlah sesuatu yang perlu kami khawatirkan."
- AFP
Apakah Alvarez akan menimbulkan masalah mewah bagi PSG?
Posisi penyerang dianggap sebagai salah satu dari sedikit kelemahan PSG, yang pada Rabu lalu kembali dinobatkan sebagai juara Prancis. Ousmane Dembele, yang sebenarnya lebih nyaman bermain di sayap, biasanya ditempatkan sebagai penyerang tengah di bawah asuhan pelatih Luis Enrique dan tampil cukup baik. Mantan pemain BVB ini memiliki andil besar dalam keberhasilan timnya kembali lolos ke final Liga Champions dan juga merupakan pemenang Ballon d'Or saat ini. Namun, alternatifnya terbatas.
Goncalo Ramos belum memenuhi ekspektasi sejak kedatangannya pada tahun 2024 - dibeli seharga 65 juta euro dari Benfica Lisbon - dan biasanya duduk di bangku cadangan dalam pertandingan-pertandingan penting. Hal yang sama berlaku bagi Randal Kolo Muani, yang didatangkan dari Eintracht Frankfurt pada tahun 2023 seharga 95 juta euro, dan kini telah dipinjamkan untuk kedua kalinya. Setelah satu tahun bermain di Juventus Turin, ia kini berjuang bersama Tottenham Hotspur untuk menghindari degradasi dari Liga Premier musim ini. Keduanya dianggap sebagai kandidat untuk dijual.
Sementara itu, Alvarez menjalani musim gemilang berikutnya bersama Atletico. Dalam 49 pertandingan resmi, pemain timnas Argentina ini mencetak 20 gol dan sembilan assist. Karena kontraknya masih berlaku hingga 2029, nilai transfer potensialnya diperkirakan jauh melebihi 100 juta euro. Klausul pelepasan yang wajib di Spanyol mencapai setengah miliar euro.
Julian Alvarez: Data Kinerja dan Statistik di Atlético Madrid
Permainan 106 Gol 49 Umpan 17