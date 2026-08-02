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Akankah Arsenal merekrut Vinicius Junior? Mikel Arteta bereaksi terhadap rumor transfer sensasional saat Arsenal menyiapkan langkah musim panas yang 'ambisius'
Arteta angkat bicara soal kaitan transfer di tengah rumor Vinicius
Pelatih Arsenal itu tetap tertutup saat ditanya soal potensi langkah untuk merekrut superstar Real Madrid Vinicius Junior, tetapi ia mengirim pesan yang jelas mengenai niat klub. Berbicara setelah kemenangan meyakinkan 4-1 Arsenal atas Girona pada laga pramusim, pria Spanyol itu menegaskan bahwa klub London utara tersebut siap bertindak agresif dalam upaya mereka memburu talenta baru.
- Getty Images Sport
"Perkirakan akan ada pergerakan"
Ketika ditanya secara langsung soal kemungkinan merekrut winger Brasil itu, Arteta berhati-hati dalam memilih kata-katanya, tetapi tetap memperjelas tujuannya. "Kami benar-benar sangat aktif, mencoba meningkatkan dan mengembangkan tim. Itu jelas," kata Arteta. "Kami memperkirakan akan ada pergerakan dalam beberapa pekan ke depan, tentu saja, karena kami ingin menjadi lebih baik seperti yang lain.
"Dan Anda bisa melihatnya sendiri. Bursa transfer dan para rival kami, apa yang kami lakukan, kami tidak akan tinggal diam. Dan kami sangat ambisius dengan apa yang ingin kami lakukan.
"Marginnya sangat kecil. Dan karena kami ingin menjadi lebih baik serta levelnya akan meningkat, kami perlu meningkatkan persaingan internal. Kami perlu memastikan bahwa kami mengidentifikasi hal-hal yang tidak kami miliki di dalam tim, agar punya margin yang lebih besar. Dan itulah cara kami harus berpikir."
Arsenal siap melakukan investasi yang memecahkan rekor
Ketertarikan terhadap Vinicius Junior muncul pada saat masa depan pemain 26 tahun itu di ibu kota Spanyol tampak semakin tidak pasti. Dengan hanya satu tahun tersisa dalam kontraknya saat ini di Bernabeu, laporan menyebutkan bahwa Arsenal siap menghancurkan struktur gaji mereka sendiri untuk membujuk sang penyerang pindah ke Premier League.
Arteta sebelumnya pernah menyebut perlunya perekrutan yang membawa klub ke 'dimensi yang berbeda,' dan perekrutan runner-up Ballon d'Or tentu akan sesuai dengan deskripsi tersebut.
- Getty Images
Negosiasi kontrak di Madrid mandek
Alasan utama optimisme Arsenal terletak pada kebuntuan kontrak yang sedang berlangsung antara Vinicius dan petinggi Real Madrid. Dilaporkan bahwa Real Madrid bisa terpaksa menjualnya dengan berat hati jika terobosan tidak segera tercapai, karena mereka khawatir kehilangan sang pemain dengan status bebas transfer musim panas mendatang.
Kebuntuan ini telah membuka peluang bagi Arsenal, yang tengah memosisikan diri untuk bergerak jika pembicaraan di Spanyol benar-benar kolaps. Meski belum ada kesepakatan personal yang dicapai, daya tarik Premier League dan proyek di bawah Arteta disebut menarik bagi pemain internasional Brasil itu.
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