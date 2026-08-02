Ketika ditanya secara langsung soal kemungkinan merekrut winger Brasil itu, Arteta berhati-hati dalam memilih kata-katanya, tetapi tetap memperjelas tujuannya. "Kami benar-benar sangat aktif, mencoba meningkatkan dan mengembangkan tim. Itu jelas," kata Arteta. "Kami memperkirakan akan ada pergerakan dalam beberapa pekan ke depan, tentu saja, karena kami ingin menjadi lebih baik seperti yang lain.

"Dan Anda bisa melihatnya sendiri. Bursa transfer dan para rival kami, apa yang kami lakukan, kami tidak akan tinggal diam. Dan kami sangat ambisius dengan apa yang ingin kami lakukan.

"Marginnya sangat kecil. Dan karena kami ingin menjadi lebih baik serta levelnya akan meningkat, kami perlu meningkatkan persaingan internal. Kami perlu memastikan bahwa kami mengidentifikasi hal-hal yang tidak kami miliki di dalam tim, agar punya margin yang lebih besar. Dan itulah cara kami harus berpikir."