Akankah Ansu Fati kembali ke Barcelona? Sikap juara La Liga terkait kemungkinan kembalinya bintang pinjaman dari Monaco terungkap
Penebusan di Kerajaan
Taruhan tersebut membuahkan hasil bagi Fati. Setelah lebih dari dua tahun berjuang mengatasi masalah kebugaran dan performa, pemain sayap muda ini berhasil menghidupkan kembali kariernya di Ligue 1 setelah bergabung dengan Monaco sebagai pemain pinjaman. Setelah masa-masa sulit di Brighton di mana ia gagal mendapatkan tempat reguler, Fati pindah ke Monaco dan akhirnya tampil layaknya pemain yang pernah mengenakan jersey nomor 10 ikonik Barcelona.
Di bawah bimbingan Adi Hutter dan kemudian Sébastien Pocognoli, pemain internasional Spanyol ini telah mencetak 12 gol dalam 30 penampilan di semua kompetisi. Meskipun ia tidak selalu menjadi starter yang tak terbantahkan, awal musimnya yang eksplosif dan penyelesaian akhir yang klinis sebagai pemain pengganti telah membuktikan bahwa bakat alaminya tetap utuh meskipun ia sempat mengalami cedera sebelumnya.
Keinginan untuk kembali ke Camp Nou
Setelah kepercayaan dirinya pulih, tujuan utama Fati kini bergeser ke arah kembalinya ke Catalonia. Penyerang ini menyadari adanya potensi lowongan di lini serang Blaugrana, terutama karena Marcus Rashford tetap menjadi target yang rumit dan kepergian Robert Lewandowski telah dipastikan. Fati yakin bahwa peningkatan performanya menjadikannya kandidat yang layak untuk kembali memimpin lini depan klub induknya.
Berbagai laporan menyebutkan bahwa Fati bahkan siap meninggalkan Monaco demi memaksa kepulangannya ke tanah air. Klub dari Principality tersebut dilaporkan bersedia mengaktifkan opsi pembelian senilai €11 juta, meskipun mereka masih harus mencari cara untuk menutupi gaji besar sang pemain. Namun, hati Fati tetap tertuju pada Barcelona, tempat ia awalnya muncul sebagai sensasi remaja pemecah rekor.
Kondisi keuangan Barcelona
Terlepas dari keinginan Fati, sikap petinggi Barcelona justru sangat berbeda. Sementara sang pemain melihat peluang untuk kembali ke skuad, para petinggi klub dilaporkan "bersorak gembira" atas prospek penjualan permanen. Prioritas di Ciutat Esportiva tetaplah menyeimbangkan neraca keuangan dan mengurangi beban gaji agar memungkinkan pendaftaran pemain baru pada bursa transfer musim panas.
Transfer permanen ke Monaco tidak hanya akan mendatangkan biaya transfer yang sangat dibutuhkan, tetapi yang lebih penting, hal itu akan menghemat gaji klub sekitar €12 juta per tahun. Bagi klub yang masih menghadapi batasan keuangan ketat La Liga, melepas gaji Fati dipandang sebagai kebutuhan strategis, bukan kekecewaan di bidang olahraga, yang secara efektif menutup pintu bagi kesempatan keduanya.
Titik akhir
Laporan terbaru dari Sport menyebutkan bahwa Barcelona tidak pernah secara serius mempertimbangkan untuk memasukkan kembali Fati ke dalam skuad tim utama untuk musim depan. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada transfer permanen yang menguntungkan kas klub. Ini adalah kenyataan pahit bagi seorang pemain yang telah tampil dalam 123 pertandingan untuk Barcelona, mencetak 29 gol, dan membantu klub meraih dua gelar La Liga di antara gelar-gelar lainnya. Dulu dipuji sebagai pewaris takhta Lionel Messi, sang penyerang kini merasa dirinya tidak lagi dibutuhkan.