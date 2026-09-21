Akankah Alexander Isak mencetak lebih dari 20 gol musim ini? Legenda Liverpool Ray Houghton membuat prediksi berani dan menjelaskan mengapa striker £125 juta itu terlihat berbeda pada 2026-27

Saat ditanya apakah ia berharap Isak melesat melewati angka 20 gol musim ini, setelah mencapai pencapaian tersebut beberapa kali bersama Newcastle, mantan gelandang Liverpool Houghton, yang berbicara dalam kerja sama dengan IrishBetting.ie, mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa begitu, ya.

“Itu tergantung pada kebugarannya, tetapi dia terlihat bugar, bukan? Ketika Anda melihatnya musim lalu, dibandingkan dengan musim ini, perbedaannya sangat jauh dari posisinya saat itu, dia berada dalam kondisi yang jauh lebih baik saat ini.

“Pergerakannya bagus, itu tentu akan cocok untuk pemain seperti Bradley [Barcola] atau Victor [Munoz], atau siapa pun itu. Jika Anda seorang winger dan masuk ke dalam, Anda bisa mengirim umpan-umpan kecil menembus belakang garis pertahanan karena dia punya kecepatan dan memang di situlah dia menginginkannya. Dia tidak ingin bermain dengan bola di kaki Anda, itu bukan kekuatannya, turun menjemput bola dan terlibat dalam permainan build-up. Anda bisa membiarkan Hugo [Ekitike] melakukan itu ketika dia masuk ke tim.

“Di situlah Anda benar-benar menginginkannya, berlari dan meregangkan pertahanan lawan karena dia ingin bermain di bahu bek terakhir. Dia mengatur timing larinya dengan baik, seperti yang dia tunjukkan melawan Ipswich, dia mencetak satu gol lagi melawan Bournemouth. Kenapa? Karena Anda berada di posisi yang tepat pada waktu yang tepat untuk menuntaskannya.

“Ada banyak hal positif untuk dirinya dan saya sudah mengatakan sebelum dia datang, ketika mereka berbicara tentang mendatangkannya, dia mengenal Premier League, dia tahu apa yang dibutuhkan dan jika Anda memberinya suplai yang tepat, dia akan mencetak gol.

“Sulit melihatnya musim lalu dan menilainya karena tingkat kebugarannya saat dia datang dan dia mengalami cedera saat melawan Spurs, lalu Anda harus terus mengejar. Musim ini, dia pergi ke Piala Dunia, dia mendapat tambahan sedikit latihan kebugaran bersama Swedia, dia kembali dan dia terlihat bugar, dia terlihat sehat, dia tampak menikmatinya, ada senyum di wajahnya. Ada banyak hal positif di sana.”