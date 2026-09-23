AFP
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'Akan tidak adil untuk Bayern Munich!' - Kylian Mbappe buka suara soal kaitan Real Madrid dengan rekan setimnya di Prancis, Michael Olise
Madrid gagal mendapatkan Olise
Real Madrid menjalani bursa transfer musim panas yang sibuk, dengan mengamankan tujuh rekrutan baru untuk memperkuat skuad mereka. Namun, mereka gagal mendapatkan winger Bayern Munich, Olise.
Real Madrid memantau pemain berusia 24 tahun itu dengan serius sebelum akhirnya mengalihkan fokus kepada Yan Diomande. Olise, yang baru bergabung dengan raksasa Bavaria itu pada 2024, memilih tetap bertahan di Jerman, tempat ia masih memiliki tiga tahun tersisa dalam kontraknya saat ini.
Mbappe mengikuti saga tersebut dengan saksama saat menjalani tugas internasional bersama tim nasional Prancis. Setelah melewati spekulasi intens serupa selama waktunya di Paris Saint-Germain, penyerang itu memahami tekanan yang mengelilingi kepindahan berprofil tinggi.
- Getty Images Sport
Menghormati raksasa Bavaria
Berbicara kepada Sport Bild, Mbappe menanggapi rumor yang terus beredar seputar kompatriotnya itu. Ia merujuk pada pengalamannya sendiri di masa lalu, dan menegaskan bahwa ia tidak akan berperan sebagai agen bagi raksasa Spanyol tersebut.
"Saya mendengar spekulasi itu. Tapi saya sendiri sangat memahami situasi itu," jelas Mbappe. "Saat saya menjadi pemain PSG, ada begitu banyak rumor. Dan saya pikir tidak menghormati jika menyarankan seorang pemain untuk pindah klub. Itu tidak adil bagi Bayern. Terlebih karena Bayern adalah klub besar tempat Michael bisa meraih banyak hal."
Meski menepis pembicaraan soal kepindahan dalam waktu dekat, penyerang Madrid itu tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap mantan pemain Crystal Palace tersebut. Ia menambahkan: "Satu hal yang jelas: Setiap klub di dunia ingin memiliki Michael Olise. Dia adalah pemain yang luar biasa."
Mourinho mencari keseimbangan dalam serangan
Olise telah memantapkan dirinya sebagai salah satu talenta serang terbaik di Eropa, dipuji berkat kecemerlangan teknik dan kreativitasnya. Preferensinya untuk beroperasi di sisi kanan membuatnya menjadi kecocokan taktis yang menarik bagi Madrid, mengingat para bintang mereka saat ini sebagian besar lebih menyukai peran sentral atau di sisi kiri.
Terlepas dari daya tarik yang jelas, Jose Mourinho sudah memiliki lini depan yang sangat bertabur bintang di Bernabeu. Dengan Mbappe, Vinicius Junior, dan Diomande yang ada dalam opsinya, tugas utama sang manajer adalah menemukan harmoni taktis, bukan sekadar menumpuk lebih banyak penyerang papan atas.
Meski tawaran Madrid untuk sang pemain Prancis di masa depan tetap menjadi kemungkinan yang nyata ketika waktunya tepat, Real Madrid sudah sangat siap untuk musim ini.
- AFP
Fokus pada kampanye saat ini
Untuk saat ini, Olise tetap berkomitmen kepada Bayern Munich. Winger itu akan berupaya melanjutkan perkembangannya di Jerman dan menghadirkan momen-momen krusial dalam serangan bagi klub yang memburu gelar-gelar utama musim ini.
Sementara itu, Mourinho harus fokus mengoptimalkan potensi maksimum dari skuad Madrid bertabur bintangnya. Mengintegrasikan tujuh rekrutan baru mereka ke dalam satu unit yang solid dan seimbang pada akhirnya akan menentukan kesuksesan mereka di kompetisi domestik dan Eropa musim ini.
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