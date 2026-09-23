Real Madrid menjalani bursa transfer musim panas yang sibuk, dengan mengamankan tujuh rekrutan baru untuk memperkuat skuad mereka. Namun, mereka gagal mendapatkan winger Bayern Munich, Olise.

Real Madrid memantau pemain berusia 24 tahun itu dengan serius sebelum akhirnya mengalihkan fokus kepada Yan Diomande. Olise, yang baru bergabung dengan raksasa Bavaria itu pada 2024, memilih tetap bertahan di Jerman, tempat ia masih memiliki tiga tahun tersisa dalam kontraknya saat ini.

Mbappe mengikuti saga tersebut dengan saksama saat menjalani tugas internasional bersama tim nasional Prancis. Setelah melewati spekulasi intens serupa selama waktunya di Paris Saint-Germain, penyerang itu memahami tekanan yang mengelilingi kepindahan berprofil tinggi.



