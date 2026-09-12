(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
'Akan tetap di PSG!' - Ousmane Dembele kirim pesan tegas soal Ballon d'Or saat ia bersaing dengan Kylian Mbappe untuk penghargaan 2026
Dembele menanggapi nominasi Ballon d'Or
Dembele berbicara terus terang tentang ambisinya untuk Ballon d'Or 2026 setelah dirilisnya daftar pendek 30 pemain. Sepekan setelah para nominasi diumumkan, pemegang gelar saat ini itu buka suara dalam wawancara dengan France Football seiring dimulainya kampanye untuk penghargaan bergengsi tersebut.
Penyerang PSG itu memenangi penghargaan tersebut pada 22 September 2025 setelah menjalani kampanye impresif dengan torehan 33 gol dan 15 assist di semua kompetisi. Kini ia memimpikan untuk mempertahankan mahkotanya pada seremoni di London pada 26 Oktober.
- Getty Images Sport
Kehidupan dalam keluarga sepakbola yang sangat eksklusif
Merefleksikan pencapaian bersejarahnya setahun lalu, pemain internasional Prancis itu mengakui bahwa mengangkat trofi tersebut benar-benar mengubah kehidupan sehari-harinya. Dembele mengungkapkan bahwa dikenal di mana pun ia pergi memberinya perspektif baru tentang posisinya dalam sepakbola dunia.
"Saya telah masuk ke lingkaran yang sangat eksklusif bersama para pemain luar biasa," kata Dembele. "Orang-orang mengenali Anda sebagai pemenang Ballon d'Or begitu Anda berada di jalan, atau pergi ke restoran. Orang-orang berbicara kepada Anda tentang trofi ini. Itulah yang berubah."
Meski ketenarannya meningkat, Dembele menegaskan bahwa ia bekerja keras untuk tetap membumi. Ia menambahkan: "Apa pun yang terjadi, saya ingin tetap menjadi orang yang sama, tidak melupakan dari mana saya berasal, tidak melupakan bahwa semua rekan setim saya jelas membantu saya tampil sangat baik."
Penyerang PSG yakin trofi tetap berada di Paris
Komentar Dembele muncul ketika sesama nominasi, termasuk Kylian Mbappe, juga membela peluang mereka jelang pemungutan suara. Namun, bintang PSG itu tetap yakin bahwa bola emas itu tidak akan meninggalkan ibu kota Prancis.
"Trofi itu akan tetap berada di tangan pemain PSG," tegas Dembele. "Saya seorang kompetitor, jadi target saya adalah memenanginya lagi. Namun, seperti yang saya katakan, saya juga tidak menjadikannya sebagai obsesi. Kami mengatakan kepada diri sendiri bahwa tahun ini akan sulit, bahwa Ballon d'Or belum ditentukan, tetapi kita lihat saja nanti."
- Getty Images Sport
Hitung mundur menuju upacara penghargaan di London dimulai
Dengan enam pekan tersisa sebelum pemenang dinobatkan, Dembele fokus menjaga performanya untuk klub dan tim nasional. Mempertahankan penghargaan itu tetap menjadi tujuan utama sang penyerang, meski ia menolak menjadikannya sebagai obsesi.
Dunia sepakbola akan mengetahui apakah Dembele bisa mempertahankan mahkotanya saat upacara digelar di London pada 26 Oktober. Hingga saat itu, perdebatan mengenai siapa yang akan mengangkat Ballon d'Or 2026 dipastikan kian memanas.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami