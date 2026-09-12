Merefleksikan pencapaian bersejarahnya setahun lalu, pemain internasional Prancis itu mengakui bahwa mengangkat trofi tersebut benar-benar mengubah kehidupan sehari-harinya. Dembele mengungkapkan bahwa dikenal di mana pun ia pergi memberinya perspektif baru tentang posisinya dalam sepakbola dunia.

"Saya telah masuk ke lingkaran yang sangat eksklusif bersama para pemain luar biasa," kata Dembele. "Orang-orang mengenali Anda sebagai pemenang Ballon d'Or begitu Anda berada di jalan, atau pergi ke restoran. Orang-orang berbicara kepada Anda tentang trofi ini. Itulah yang berubah."

Meski ketenarannya meningkat, Dembele menegaskan bahwa ia bekerja keras untuk tetap membumi. Ia menambahkan: "Apa pun yang terjadi, saya ingin tetap menjadi orang yang sama, tidak melupakan dari mana saya berasal, tidak melupakan bahwa semua rekan setim saya jelas membantu saya tampil sangat baik."