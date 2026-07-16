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Thomas Hindle

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'Akan terus berkembang semakin besar' - Atlanta adalah kota tuan rumah terbaik di Piala Dunia, namun kota ini memang selalu menjadi pusat sepak bola

FEATURES
Analysis
England vs Argentina
England
Argentina
World Cup
Atlanta United

Atlanta tidak memerlukan Piala Dunia untuk membangun budaya sepak bola. Delapan pertandingan dan lebih dari setengah juta pengunjung festival penggemar hanya menegaskan apa yang telah dibangun kota ini selama hampir 60 tahun.

ATLANTA -- Tiga jam sebelum pertandingan dimulai, pria itu sedang mengibarkan botol air di udara. Hampir tak ada seorang pun di dalam Atlanta Stadium, namun saat para penonton berjalan-jalan di area concourse yang sepi, petugas stadion itu tetap berada di sana, menawarkan air dengan harga yang terjangkau, $3.

Itu adalah pemandangan yang pas untuk sebuah stadion yang terletak hampir di tengah-tengah kota sepak bola sejati. Banyak tempat di Amerika Utara yang berjuang keras untuk menyelenggarakan acara sepak bola musim panas ini. Mereka terasa seperti kota-kota Amerika yang dipaksa menerima permainan ini, dan beradaptasi sebaik mungkin. Sebagian besar di antaranya adalah pusat olahraga yang untuk sementara waktu merangkul permainan indah ini selama satu bulan yang ramai. Atlanta terasa berbeda.

Atlanta, bagaimanapun, telah menanti momen ini. Dan kota ini jelas berhasil melakukannya dengan sempurna.

“Atlanta tidak berusaha menjadi sesuatu yang lain,” kata Jason Longshore, seorang komentator dan tokoh media yang telah meliput sepak bola di kota ini selama 30 tahun, kepada GOAL. “Atlanta ya Atlanta apa adanya. Ada ungkapan dan merek populer di sini yang mengatakan ‘Atlanta memengaruhi segalanya’, dan Anda bisa melihatnya dalam musik, gaya, serta segala hal lainnya, dan cara Atlanta merangkul sepak bola benar-benar unik di Amerika Serikat.”

Atlanta membangun budaya sepak bolanya dari nol. Jauh sebelum Piala Dunia digelar, generasi demi generasi pemain, pelatih, dan pendukung telah menjadikan permainan ini sebagai bagian dari diri mereka. Investasi besar akhirnya menyusul, tetapi budayanya tetap terasa lokal, mudah diakses, dan tanpa kompromi sebagai Atlanta. Sepak bola di Amerika, seperti yang sering kita dengar, dianggap mahal dan tidak otentik. Atlanta memang tidak sempurna, tetapi kota ini tidak meminta maaf atas jati dirinya.

Dan hal itu terbukti selama Piala Dunia berlangsung.

  • Atlanta NASLGetty

    "Mereka merekrut pemain dari berbagai penjuru"

    Namun, semuanya bermula dari sejarah. Atlanta Chiefs mulai berkompetisi pada tahun 1967 setelah Dick Cecil, yang saat itu menjabat sebagai eksekutif Atlanta Braves, membantu mendirikan klub tersebut. Salah satu bintang mereka, Kaizer Motaung, kemudian kembali ke Afrika Selatan dan mendirikan Kaizer Chiefs, terinspirasi oleh nama dan identitas tim Atlanta. Cecil tertarik dengan liputan Piala Dunia 1966 dan meyakini bahwa sepak bola profesional dapat berkembang di kotanya.

    Usaha mereka ini sangat strategis. Pada saat itu, Atlanta bukanlah kota imigran. Jadi, Cecil merekrut pemain dari berbagai penjuru dunia. Dia menawarkan kontrak yang menggiurkan kepada para pesepakbola berbakat dari 14 negara berbeda — dengan syarat bahwa mereka bermain selama enam bulan dan menjadi pelatih selama enam bulan sisanya. Perpaduan tersebut tidak hanya membantu membangun basis penggemar, tetapi juga menciptakan tim sepak bola yang sangat efektif. Mereka memainkan pertandingan persahabatan melawan Man City (dan mengalahkan mereka dua kali). Pada tahun 1968, mereka memenangkan Kejuaraan NASL pertama.

    “Mereka merekrut pemain dari berbagai penjuru,” jelas Longshore. “Tapi mereka semua harus bisa berbahasa Inggris, dan mereka menandatangani kontrak 12 bulan karena mereka bermain selama enam bulan dan kemudian pergi untuk mengajarkan permainan sepak bola selama enam bulan, dan pada dasarnya mereka memperkenalkan sepak bola kepada puluhan ribu anak-anak dan orang-orang di seluruh wilayah tersebut dari tahun 1967 hingga 1972.”

    Menurut perkiraan, sekitar 150 orang di kota Atlanta bermain sepak bola terorganisir pada tahun 1966. Pada pertengahan 1968, jumlah tersebut menjadi 16.000.

    Kemudian, anak-anak itu tumbuh dewasa dan mulai menonton sepak bola. Longshore adalah bagian dari generasi kedua. Dia menonton Piala Dunia 1986 dan ingat betapa terpesonanya dia oleh dua gol Maradona melawan Belgia di semifinal (Argentina, tentu saja, kemudian memenangkan turnamen tersebut).

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  • Atlanta Stadium(C)Getty Images

    "Tidak, kami akan bertanding di stadion besar"

    Generasi itulah yang juga merangkul Atlanta United. Awal mula tim ini cukup rumit. Konon, pada masa-masa awal, Major League Soccer memiliki ambisi untuk memiliki sebuah tim di kota tersebut. Namun, seiring dengan penyelenggaraan Olimpiade 1996, momentum tersebut melambat.

    Ada juga masalah stadion. Stadion asli Chiefs sempat digunakan — dan kemudian ditinggalkan — oleh Atlanta Braves, sebelum akhirnya dibongkar pada tahun 1997. Secara harfiah, tidak ada tempat untuk bermain.

    Namun, ketika Arthur Blank membeli Atlanta Falcons pada tahun 2001, ia menegaskan bahwa ia menginginkan sebuah tim MLS. Pada saat itu, Atlanta mulai menjadi kota yang lebih beragam. Sepak bola kembali berkembang. Tidak dapat disangkal bahwa MLS suatu hari nanti akan meninggalkan jejaknya di kota ini. Namun, bahkan hal itu pun rumit. Tren pada pertengahan tahun 2000-an adalah membangun stadion dengan kapasitas lebih dari 20.000 tempat duduk. Blank mungkin saja bisa menemukan pinggiran kota yang rapi dan mengeluarkan dana besar.

    Namun, Mercedes-Benz Arena—yang dinamai Atlanta Stadium untuk keperluan Piala Dunia—dianggap sebagai lokasi yang cocok.

    “Ketika Atlanta ikut serta, dan mereka mengatakan ‘tidak, kami akan bermain di stadion besar,’ dan Blank mengatakan bahwa Falcons dan Atlanta United berada di level yang sama, maka orang-orang harus memandangnya secara berbeda. Jadi, Anda mendapatkan liputan media arus utama yang mungkin tidak Anda dapatkan di tempat lain,” kata Longshore.

    Kemenangan juga turut membantu.

    Atlanta merekrut Josef Martinez dan Miguel Almiron sebelum musim perdana mereka. Mereka langsung mencetak rekor kehadiran penonton, dan memenangkan MLS Cup pada musim kedua mereka.

  • JID and Metro Boomin, Atlanta UnitedAtlanta United

    "Ini bakal makin besar saja"

    Dan begitulah sebuah budaya pun lahir—budaya yang juga menarik perhatian para pelaku yang lebih berpengalaman di kancah global.

    “Ketika membicarakan infrastruktur dan pemikiran di baliknya, [Blank] ingin membangun klub super ini, dan jelas Atlanta adalah pusat keragaman. Di sana terdapat segala macam budaya, berbagai kebangsaan, dan beragam orang, dan menurut saya, salah satu hal yang jelas dilakukan oleh sepak bola adalah benar-benar menyatukan orang-orang,” kata mantan gelandang West Ham, Jack Collison.

    Dia pindah ke Atlanta untuk mencari ‘sesuatu yang berbeda’—sebuah pekerjaan di akademi pemuda klub tersebut pada tahun 2019. Collison tidak pernah kembali.

    Mantan klubnya pernah bertanding dalam laga persahabatan di stadion tersebut tahun lalu saat tur pramusim. Dan mereka terkejut.

    “Sungguh luar biasa bisa kedatangan para pemain ini, dan bahkan hanya berbincang dengan Mark Noble sebelum pertandingan, serta satu atau dua pemain lainnya—mereka yang sudah bermain di stadion-stadion terbaik di dunia di hadapan para penggemar yang luar biasa. Namun bagi mereka, untuk sebuah pertandingan pramusim masuk ke stadion ini dan melihat betapa menakjubkannya tempat ini, hal itu benar-benar menjadi awal dari momen-momen luar biasa,” kata Collison.

    Pemain MLS lainnya juga ikut terpesona. Fafa Picault bergabung dengan Atlanta United pada musim panas ini setelah memenangkan MLS Cup bersama Inter Miami pada bulan Desember. Dia sangat bahagia.

    “Kota ini memiliki berbagai aspek, dan ada budaya Latin yang berkembang pesat, terutama dalam beberapa tahun terakhir, dibandingkan saat saya dulu datang bermain dan berkunjung ke sini. Sekarang setelah tinggal di sini, perkembangannya sungguh luar biasa,” kata Picault.

    Perkembangannya juga melampaui dunia olahraga. Falcons dan Atlanta United berbagi arena. Dan tim NFL ini tahu betul betapa besar pengaruh budaya sepak bola.

    “Budaya ini hanya akan terus berkembang,” kata running back Falcons, Bijan Robinson, kepada GOAL. “Dan bagi saya, sebagai penggemar sepak bola, melihat semua orang dari negara lain di sini, mewakili negara mereka, dan meluangkan waktu untuk terbang serta melakukan semua hal seperti itu, itulah yang penting.

    Mungkin bukan kebetulan bahwa U.S. Soccer mendirikan fasilitas latihan mutakhir barunya 20 mil di selatan pusat kota (sebuah proyek yang didanai oleh Blank). Timnas AS juga menyukai tempat itu.

    “Fasilitasnya sendiri luar biasa. Saya merasa inilah yang sudah sangat, sangat lama dibutuhkan oleh tim nasional... Ini adalah hal yang cukup istimewa yang menurut saya pasti akan membantu tim nasional berkembang,” kata Tyler Adams pada awal pemusatan latihan Piala Dunia USMNT.

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  • Atlanta StadiumGetty

    Prestasi di Piala Dunia yang tiada duanya

    Piala Dunia pun tak jauh berbeda. Atlanta menjadi tuan rumah delapan pertandingan Piala Dunia. Festival penggemar mereka menarik 500.000 pengunjung. Mereka juga mempertahankan banyak pemain andalan Atlanta United. Hot dog dan soda bisa dibeli seharga $2 per porsi. Anda bisa mendapatkan cheeseburger seharga $5. Sebagian besar Piala Dunia ini terasa eksploitatif, sebuah produk sampingan dari sistem kapitalis Amerika yang terpaksa diterima oleh para penggemar. Atlanta menentang hal itu.

    "Sejak awal proses pencalonan pada tahun 2018, kami tahu bahwa Atlanta dan Georgia memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA yang luar biasa, dan wilayah kami melampaui setiap harapan.

    “Ini benar-benar merupakan upaya tim, di mana staf panitia tuan rumah, para pemimpin sipil, komunitas, dan bisnis, mitra, lembaga publik, serta para sukarelawan bersatu untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar istimewa. Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam menunjukkan mengapa kami adalah kota terbaik di dunia untuk menjadi tuan rumah acara olahraga dan acara besar.” – Dan Corso, Presiden Atlanta Sports Council dan Panitia Penyelenggara Piala Dunia Atlanta, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

  • Argentina fans World CupGetty

    'Rasanya seperti pertandingan tandang'

    Pertandingan semifinal itu benar-benar merupakan ajang olahraga yang luar biasa. Stadion Atlanta terasa seperti dunia lain saat Anda berada di dalamnya. Atapnya tampak lebih tebal. Suara-suara terkurung di dalamnya lalu diperkuat. Dengan kata lain, ini adalah lingkungan yang sempurna bagi para pendukung Argentina.

    Pertandingan di lapangan sepak bola tidak mudah diprediksi sebelum kick-off. Ada begitu banyak variabel, begitu banyak hal yang bisa berubah. Namun, jika ini adalah olahraga yang hanya bergantung pada suasana hati, ada argumen kuat yang menyatakan bahwa Inggris telah kalah di semifinal bahkan sebelum para penggemar mulai bersiul.

    Sebelum pertandingan, para pemain berbaris untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Nada pertama dari “God Save the King” nyaris menembus keributan. Namun, kemudian tenggelam dalam gemuruh siulan suporter Argentina. Sementara itu, lagu kebangsaan Argentina dinyanyikan dengan lantang.

    Lalu muncullah drama. Pertandingan ini memang selalu menjadi ajang yang penuh kontak fisik dan keras. Pertandingan Inggris-Argentina memiliki sejarah yang kaya. Pertandingan ini juga dipenuhi permusuhan. Kedua tim ini, secara historis, benar-benar ingin mengalahkan satu sama lain. Dan setiap kali ada tekel berlebihan dari pemain Argentina, penonton pun bergemuruh. Jude Bellingham bereaksi terhadap sebuah tekel. Penonton mencemoohnya. Elliot Anderson menabrak Lionel Messi. Stadion bergetar karena amarah. Dan ketika Argentina mencetak dua gol dalam 10 menit terakhir untuk membalikkan ketertinggalan 1-0, Atlanta menjadi tempat yang mungkin menjadi panggung bagi adegan paling menentukan di turnamen ini.

    Tentu saja, ini adalah pengalaman yang sering dikaitkan dengan banyak tim Amerika Selatan. Namun, sementara stadion lain di turnamen ini cukup kesulitan menghadapi kekacauan, kegembiraan, dan seringkali ketidakteraturan para pendukung Argentina, Atlanta justru menciptakan ruang bagi mereka untuk bersemangat. Thomas Tuchel berkomentar setelah kekalahan Inggris 2-1 bahwa “rasanya seperti pertandingan tandang.” Dia tidak salah.

    Namun, tak ada permusuhan di antara para suporter di sini. Di penghujung malam, pendukung kedua tim berbaur di bar-bar di kota itu. Di sebuah bar Irlandia, yang berjarak 10 menit berjalan kaki dari stadion, enam suporter Argentina duduk di sebuah meja, meletakkan gelas bir suvenir kosong mereka di atas meja, memesan satu putaran lagi, dan berbincang dengan suara keras dalam bahasa Spanyol. Dua suporter Inggris, dengan mata sayu dan langkah sedikit terhuyung, berjalan melewati mereka dan menjabat tangan setiap orang.

    “Aku benci Spanyol,” kata salah satu pendukung Inggris kepada kelompok pendukung Argentina itu.

    Meja itu tertawa. Lalu, tanpa rasa marah, mereka keluar dari bar, menuju jalan yang ramai, dan menghilang ke dalam malam.

    Tidak ada kota sepak bola yang lebih baik untuk “hilang” di dalamnya.