'Akan terus berkembang semakin besar' - Atlanta adalah kota tuan rumah terbaik di Piala Dunia, namun kota ini memang selalu menjadi pusat sepak bola

ATLANTA -- Tiga jam sebelum pertandingan dimulai, pria itu sedang mengibarkan botol air di udara. Hampir tak ada seorang pun di dalam Atlanta Stadium, namun saat para penonton berjalan-jalan di area concourse yang sepi, petugas stadion itu tetap berada di sana, menawarkan air dengan harga yang terjangkau, $3.

Itu adalah pemandangan yang pas untuk sebuah stadion yang terletak hampir di tengah-tengah kota sepak bola sejati. Banyak tempat di Amerika Utara yang berjuang keras untuk menyelenggarakan acara sepak bola musim panas ini. Mereka terasa seperti kota-kota Amerika yang dipaksa menerima permainan ini, dan beradaptasi sebaik mungkin. Sebagian besar di antaranya adalah pusat olahraga yang untuk sementara waktu merangkul permainan indah ini selama satu bulan yang ramai. Atlanta terasa berbeda.

Atlanta, bagaimanapun, telah menanti momen ini. Dan kota ini jelas berhasil melakukannya dengan sempurna.

“Atlanta tidak berusaha menjadi sesuatu yang lain,” kata Jason Longshore, seorang komentator dan tokoh media yang telah meliput sepak bola di kota ini selama 30 tahun, kepada GOAL. “Atlanta ya Atlanta apa adanya. Ada ungkapan dan merek populer di sini yang mengatakan ‘Atlanta memengaruhi segalanya’, dan Anda bisa melihatnya dalam musik, gaya, serta segala hal lainnya, dan cara Atlanta merangkul sepak bola benar-benar unik di Amerika Serikat.”

Atlanta membangun budaya sepak bolanya dari nol. Jauh sebelum Piala Dunia digelar, generasi demi generasi pemain, pelatih, dan pendukung telah menjadikan permainan ini sebagai bagian dari diri mereka. Investasi besar akhirnya menyusul, tetapi budayanya tetap terasa lokal, mudah diakses, dan tanpa kompromi sebagai Atlanta. Sepak bola di Amerika, seperti yang sering kita dengar, dianggap mahal dan tidak otentik. Atlanta memang tidak sempurna, tetapi kota ini tidak meminta maaf atas jati dirinya.

Dan hal itu terbukti selama Piala Dunia berlangsung.