AFP
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‘Akan tampil sendiri di setiap pertandingan dalam lima turnamen berikutnya’ - Peran baru Cristiano Ronaldo menjadi bahan spekulasi setelah ‘tarian terakhir’ sang GOAT asal Portugal di Piala Dunia
Kegagalan Portugal memicu spekulasi mengenai pelatih
Portugal tersingkir dari Piala Dunia setelah kalah 1-0 dari Spanyol, dengan Mikel Merino mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir. Kekalahan tersebut memicu adegan-adegan penuh emosi bagi Cristiano Ronaldo saat ia berjalan menuju terowongan. Pasca tersingkirnya tim tersebut, Roberto Martinez mengumumkan bahwa ia telah mengundurkan diri dari jabatan manajer.
Dalam wawancara di talkSPORT, penyiar Jeff Stelling mengusulkan seorang calon pengganti yang mengejutkan. Stelling bertanya kepada rekan pembawa acaranya, Gabby Agbonlahor: "Roberto Martinez akan meninggalkan jabatan sebagai manajer Portugal, kita semua tahu itu. Bagaimana kalau Cristiano Ronaldo yang menjadi manajer Portugal berikutnya?" Stelling berpendapat bahwa dengan mengambil peran sebagai manajer, Ronaldo akan tetap berada di pusat skema tim nasional tanpa harus turun ke lapangan.
- Getty Images Sport
Agbonlahor menanggapi pernyataan berani Ronaldo
Menanggapi usulan bahwa Ronaldo bisa menjadi manajer berikutnya, Agbonlahor memberikan jawaban yang tajam. Agbonlahor berseloroh: "Tak mengherankan, dia akan bermain sendiri di setiap pertandingan untuk lima turnamen berikutnya." Meskipun Ronaldo menjadi pencetak gol terbanyak Portugal dengan tiga gol, kontribusinya secara keseluruhan selama turnamen ini menuai kritik tajam. Agbonlahor berpendapat bahwa Ronaldo telah membuat Portugal tersingkir dari Piala Dunia ini, dengan alasan bahwa ia gagal menciptakan ruang bagi rekan-rekan setimnya. Agbonlahor menambahkan: "Dan Ronaldo, kadang-kadang, ia seperti hanya berjalan-jalan di lapangan tadi malam. Saya pernah bermain di posisi itu; Anda harus berlari di ruang kosong, Anda harus menciptakan ruang bagi para pemain."
Ia berpendapat bahwa para pemain muda dalam skuad akan merasa frustrasi akibat tersingkirnya tim mereka di babak awal.
Para pakar memperingatkan agar warisan agung tersebut tidak dinodai
Stelling juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai bagaimana Ronaldo akan dikenang jika ia terus memperpanjang karier bermainnya di level internasional. Stelling berkomentar: "Yang tidak ingin saya lihat dari Ronaldo... Saya mengingat Ronaldo pada masa kejayaannya yang menakjubkan, saya tidak ingin dia menodai citranya. Saya menontonnya tadi malam, dalam lomba lari, sepupu saya pun pasti bisa mengimbangi dia dengan sangat baik, dia benar-benar tidak bisa bergerak."
Mantan penyerang Aston Villa, Agbonlahor, sependapat dengan pernyataan tersebut, sambil mencatat bahwa Ronaldo terlihat sesuai usianya saat melawan Spanyol. Meskipun hanya membutuhkan empat gol lagi untuk mencapai tonggak sejarah 150 gol internasional, masih ada pertanyaan apakah Ronaldo sebaiknya mundur untuk memberi kesempatan kepada generasi baru agar bersinar.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi legenda asal Portugal ini?
Ronaldo kini harus memutuskan apakah akan secara resmi pensiun dari sepak bola internasional atau mengejar peran lain di lingkungan tim nasional. Dengan Portugal yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia empat tahun mendatang bersama Spanyol dan Maroko, transisi ke dunia kepelatihan mungkin menarik baginya. Atau, Ronaldo akan kembali beraksi di level klub bersama Al-Nassr, sementara para penggemar menanti untuk melihat apakah ia benar-benar telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk negaranya.
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