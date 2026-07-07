Portugal tersingkir dari Piala Dunia setelah kalah 1-0 dari Spanyol, dengan Mikel Merino mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir. Kekalahan tersebut memicu adegan-adegan penuh emosi bagi Cristiano Ronaldo saat ia berjalan menuju terowongan. Pasca tersingkirnya tim tersebut, Roberto Martinez mengumumkan bahwa ia telah mengundurkan diri dari jabatan manajer.

Dalam wawancara di talkSPORT, penyiar Jeff Stelling mengusulkan seorang calon pengganti yang mengejutkan. Stelling bertanya kepada rekan pembawa acaranya, Gabby Agbonlahor: "Roberto Martinez akan meninggalkan jabatan sebagai manajer Portugal, kita semua tahu itu. Bagaimana kalau Cristiano Ronaldo yang menjadi manajer Portugal berikutnya?" Stelling berpendapat bahwa dengan mengambil peran sebagai manajer, Ronaldo akan tetap berada di pusat skema tim nasional tanpa harus turun ke lapangan.