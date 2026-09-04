'Akan spesial' - Ferran Torres kirim peringatan kepada Barcelona saat bintang PSG bersiap untuk reuni Liga Champions yang 'menarik'

Torres secara terbuka membahas motivasi di balik kepindahannya yang menyita perhatian dari Catalonia. Penyerang itu mengakui bahwa pembicaraan awal dengan raksasa Prancis tersebut sebenarnya sudah dimulai sebelum Piala Dunia musim panas ini.

"Kontak dengan PSG dimulai bahkan sebelum Piala Dunia," aku Torres, seperti dikutip oleh World Soccer Talk. "Mereka menghubungi kami dan kami berbicara. Lalu saya sudah mengambil keputusan karena saya ingin bermain untuk klub seperti PSG. Ini adalah langkah maju dalam karier saya yang sangat saya banggakan karena saya bergabung dengan juara Eropa.

"PSG saat ini adalah tim terbaik di Eropa. Mereka telah memenangkan dua Liga Champions terakhir. Dan itu memberi lebih banyak tekanan pada rival kami. Kami harus berkembang. Kami akan mencoba menjuarai Liga Champions untuk tahun ketiga secara beruntun."