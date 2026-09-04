AFP
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'Akan spesial' - Ferran Torres kirim peringatan kepada Barcelona saat bintang PSG bersiap untuk reuni Liga Champions yang 'menarik'
Torres merampungkan kepindahan besar ke PSG
Torres telah menuntaskan transfer senilai €50 juta ke PSG setelah menolak kesempatan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Barcelona. Pemain berusia 26 tahun itu pindah ke ibu kota Prancis setelah menjalani kampanye yang menonjol di Piala Dunia 2026. Setelah Robert Lewandowski hengkang ke Chicago Fire, Barcelona berharap Torres memimpin lini serang mereka musim ini. Namun, dengan kontraknya yang kian mendekati akhir, penyerang itu memilih menguji dirinya bersama juara bertahan Eropa.
Pemain Spanyol itu sudah langsung mengawali hidupnya di Ligue 1 dengan eksplosif. Masuk dari bangku cadangan saat menghadapi Stade Rennais ketika tim barunya tertinggal 2-0, Torres mencetak dua gol pada babak kedua untuk menyelamatkan hasil imbang 2-2 pada debutnya.
- AFP
Transfer penyerang PSG selangkah lebih maju
Torres secara terbuka membahas motivasi di balik kepindahannya yang menyita perhatian dari Catalonia. Penyerang itu mengakui bahwa pembicaraan awal dengan raksasa Prancis tersebut sebenarnya sudah dimulai sebelum Piala Dunia musim panas ini.
"Kontak dengan PSG dimulai bahkan sebelum Piala Dunia," aku Torres, seperti dikutip oleh World Soccer Talk. "Mereka menghubungi kami dan kami berbicara. Lalu saya sudah mengambil keputusan karena saya ingin bermain untuk klub seperti PSG. Ini adalah langkah maju dalam karier saya yang sangat saya banggakan karena saya bergabung dengan juara Eropa.
"PSG saat ini adalah tim terbaik di Eropa. Mereka telah memenangkan dua Liga Champions terakhir. Dan itu memberi lebih banyak tekanan pada rival kami. Kami harus berkembang. Kami akan mencoba menjuarai Liga Champions untuk tahun ketiga secara beruntun."
Pertemuan kembali dengan Luis Enrique memainkan peran kunci
Faktor penting dalam transfer ini adalah kesempatan untuk bereuni dengan manajer PSG, Luis Enrique. Keduanya membangun hubungan kerja yang kuat selama bersama di tim nasional Spanyol.
"Saya selalu mengatakan bahwa Luis Enrique seperti ayah bagi saya sejak saya bergabung dengan Tim Nasional Spanyol," katanya. "Dia selalu percaya kepada saya. Dia percaya kepada saya sehingga saya mau bergabung dengan PSG. Dia selalu memberi saya banyak kepercayaan diri, dan saya berharap bisa membalasnya musim ini."
- AFP
Antusiasme meningkat untuk reuni besar Barcelona
Takdir sudah mempertemukan Torres dengan mantan klubnya. Undian fase liga Liga Champions 2026-27 memasangkan PSG dengan Barcelona, yang menyiapkan laga besar di Parc des Princes pada 20 Oktober. Pemain internasional Spanyol itu memperkirakan ini akan menjadi momen emosional, tetapi tetap sepenuhnya fokus membantu PSG mengamankan gelar Eropa ketiga secara beruntun.
"Laga melawan Barcelona akan spesial," ujar Torres. "Mereka adalah rekan setim saya selama empat setengah tahun. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik bagi saya dan bagi tim. Laga PSG kontra Barcelona selalu spesial. Kami akan mencoba menang, tetapi kita lihat nanti."
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