Ketika Mbappe masih menjadi pemain muda berbakat yang mulai dikenal di Monaco, pembicaraan dengan Liverpool dan Klopp berlangsung. Ia mengatakan kepada The Athletic tentang pembicaraan tersebut: “Ya, saya nyaris bergabung dengan Liverpool. Ibu saya sangat mengagumi Jurgen Klopp, dan Liverpool adalah tujuan yang paling diinginkannya untuk saya. Ia ingin saya pergi ke sana.

“Saya tidak menuruti keinginannya karena saya ingin bermain di kota saya, Paris. Saya tidak ingin meninggalkan negara saya sebelum menjadi seseorang. Namun, ya, ibu saya selalu berkata, ‘Liverpool, kamu akan berada di sana, bermain di Anfield, itu akan luar biasa untukmu.’ Saya menjawab, ‘Oke!’

“Ia pergi ke sana untuk tahap awal negosiasi. Ia mengunjungi kota itu, pergi ke stadion, dan bertemu orang-orang di sana. Ia berkata, ‘Ini klub yang luar biasa, semua orang begitu baik, ini klub yang terasa seperti keluarga sekaligus klub besar.’ Ia pergi ke Anfield dan langsung jatuh cinta. Ia menonton beberapa pertandingan sendirian untuk merasakan atmosfernya, karena ia ingin membayangkan saya berada di stadion itu.

“Kami terus membicarakannya. ‘Bagaimana menurut Ibu?’ Ia akan menjawab, ‘Menurut Ibu, kamu harus pergi ke Liverpool.’ Saya berkata, ‘Oke, oke, oke!’ karena Jurgen Klopp adalah manajer yang luar biasa. Saya bertemu dengannya dan menjalin hubungan yang sangat baik dengannya. Saya sangat menghormatinya.”

Mbappe kemudian bercerita tentang pertemuannya di pesawat dengan manajer Liverpool saat itu: “Saya ingat kami berada di pesawat dan terus berputar-putar di udara sementara ia menjelaskan rencananya.

“Saya berkata, ‘Anda tidak perlu meyakinkan saya. Anda Jurgen Klopp, ini Liverpool, klub besar, jadi tentu saja kalau saya ada di sini, saya punya ketertarikan. Namun, saya juga punya pilihan lain, rencana lain, yang sama-sama bagus.’ Saya berkata kepadanya, ‘Apa pun keputusan yang saya ambil, itu akan menjadi keputusan yang baik karena kita sedang membicarakan beberapa klub terbesar di dunia.’

“Ini cerita yang lucu. Namun, pada akhirnya saya memutuskan pergi ke PSG karena bagi saya, yang lahir dan besar di Paris, tidak ada perasaan yang lebih baik daripada membuktikan bahwa saya bisa menjadi bintang di kota kelahiran saya.”