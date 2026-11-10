Getty/GOAL
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“Akan pergi ke Liverpool”: Prediksi berani soal transfer Kylian Mbappe ke Liga Primer Inggris setelah kemungkinan kembalinya ‘Galactico’ Real Madrid itu ke PSG dikesampingkan
- Getty/GOAL
Mbappe belum pernah menjuarai Liga Champions atau meraih Ballon d'Or
Pemain timnas Prancis Mbappe, yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa negaranya dan mencatat rekor serupa di ajang utama FIFA pada musim panas, berpamitan dengan PSG pada 2024 demi mengejar gelar Liga Champions yang belum pernah diraihnya.
Begitu ia meninggalkan Parc des Princes, klub raksasa Ligue 1 itu meraih gelar Eropa pertamanya dan sejak itu menjuarai kompetisi tersebut dua kali berturut-turut. Mbappe pun bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi seandainya ia bertahan, sementara penghargaan Ballon d’Or juga masih sulit diraihnya.
Real berniat mempersembahkan trofi paling bergengsi bagi pemain nomor 10 andalan mereka, tetapi mungkin akan tiba saatnya ia harus mempertimbangkan untuk mengejar impian yang sama di tempat lain. Mungkinkah ia kembali ke negara asalnya, atau akankah awal baru di Inggris menarik baginya, mengingat Arsenal, Liverpool, Manchester City, dan Chelsea semuanya pernah dikaitkan dengan minat untuk merekrutnya?
Ke mana Mbappe bisa pergi ketika meninggalkan Real Madrid?
Ketika ditanya ke mana Mbappe bisa berlabuh setelah gagal meraih trofi yang sangat didambakan di Madrid, mantan gelandang PSG Mulumbu, yang berbicara dalam kerja sama dengan Parimatch Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Itu ironis karena cara dia meninggalkan PSG bukanlah cara yang terbaik.
“Saya rasa semua orang tahu, dan dia sudah berkali-kali mengatakannya dalam wawancara, bahwa impiannya adalah bermain untuk Real Madrid. Namun, saya benar-benar berpikir bahwa setelah Real Madrid, jika dia ingin meninggalkan klub itu, dia pasti akan memilih Liverpool. Tentu, itu kemungkinan yang sangat kecil karena dia akan bertahan lama di sana.”
Ketika diminta menjelaskan pernyataannya yang berani itu, Mulumbu menambahkan: “Dia pernah mengatakannya. Dia berbicara dengan Jurgen Klopp saat itu dan dia benar-benar penggemar Liverpool. Itu akan menjadi pilihan terbaik bagi dia dan klub tersebut.”
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Apa Kata Mbappe tentang Pembicaraan di Udara dengan Liverpool dan Klopp
Ketika Mbappe masih menjadi pemain muda berbakat yang mulai dikenal di Monaco, pembicaraan dengan Liverpool dan Klopp berlangsung. Ia mengatakan kepada The Athletic tentang pembicaraan tersebut: “Ya, saya nyaris bergabung dengan Liverpool. Ibu saya sangat mengagumi Jurgen Klopp, dan Liverpool adalah tujuan yang paling diinginkannya untuk saya. Ia ingin saya pergi ke sana.
“Saya tidak menuruti keinginannya karena saya ingin bermain di kota saya, Paris. Saya tidak ingin meninggalkan negara saya sebelum menjadi seseorang. Namun, ya, ibu saya selalu berkata, ‘Liverpool, kamu akan berada di sana, bermain di Anfield, itu akan luar biasa untukmu.’ Saya menjawab, ‘Oke!’
“Ia pergi ke sana untuk tahap awal negosiasi. Ia mengunjungi kota itu, pergi ke stadion, dan bertemu orang-orang di sana. Ia berkata, ‘Ini klub yang luar biasa, semua orang begitu baik, ini klub yang terasa seperti keluarga sekaligus klub besar.’ Ia pergi ke Anfield dan langsung jatuh cinta. Ia menonton beberapa pertandingan sendirian untuk merasakan atmosfernya, karena ia ingin membayangkan saya berada di stadion itu.
“Kami terus membicarakannya. ‘Bagaimana menurut Ibu?’ Ia akan menjawab, ‘Menurut Ibu, kamu harus pergi ke Liverpool.’ Saya berkata, ‘Oke, oke, oke!’ karena Jurgen Klopp adalah manajer yang luar biasa. Saya bertemu dengannya dan menjalin hubungan yang sangat baik dengannya. Saya sangat menghormatinya.”
Mbappe kemudian bercerita tentang pertemuannya di pesawat dengan manajer Liverpool saat itu: “Saya ingat kami berada di pesawat dan terus berputar-putar di udara sementara ia menjelaskan rencananya.
“Saya berkata, ‘Anda tidak perlu meyakinkan saya. Anda Jurgen Klopp, ini Liverpool, klub besar, jadi tentu saja kalau saya ada di sini, saya punya ketertarikan. Namun, saya juga punya pilihan lain, rencana lain, yang sama-sama bagus.’ Saya berkata kepadanya, ‘Apa pun keputusan yang saya ambil, itu akan menjadi keputusan yang baik karena kita sedang membicarakan beberapa klub terbesar di dunia.’
“Ini cerita yang lucu. Namun, pada akhirnya saya memutuskan pergi ke PSG karena bagi saya, yang lahir dan besar di Paris, tidak ada perasaan yang lebih baik daripada membuktikan bahwa saya bisa menjadi bintang di kota kelahiran saya.”
Mengapa trio Mbappe, Messi dan Neymar gagal di PSG
Mbappe menghabiskan enam tahun bersama PSG dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub dengan 256 gol dalam 308 penampilan. Ia pernah bermain bersama pemenang Ballon d’Or delapan kali Lionel Messi dan megabintang Brasil Neymar, tetapi mereka gagal mewujudkan potensi itu menjadi sesuatu yang lebih nyata.
Ketika ditanya mengapa proyek itu gagal, di tengah anggapan bahwa ada terlalu banyak pemain dengan ego besar dalam satu ruang ganti, Mulumbu berkata: “Saya rasa ini soal filosofi. Luis Enrique menemukan kecocokan terbaik dalam tim.
“Seperti yang saya katakan sebelumnya, tim ini tidak bergantung pada satu pemain besar atau satu pemimpin. Ini adalah sebuah tim yang, bisa dibilang, dibentuk dengan [Achraf] Hakimi dan Nuno Mendes bermain sangat maju, sementara [Khvicha] Kvaratskhelia dan Desire Doue juga bisa bertahan. Jadi, mereka bekerja untuk satu sama lain. Mereka tahu apa yang ingin mereka lakukan. Dan seperti yang Anda sebutkan, tidak ada lagi ego di ruang ganti. Jadi, sangat mudah untuk bekerja dengan cara seperti itu.”
- Getty
Persaingan memperebutkan gelar juara Liga Champions 2026-27 telah dimulai
PSG kembali memburu gelar juara Eropa ketiga berturut-turut musim ini, setelah mencatat kemenangan penting atas Barcelona. Madrid, seperti biasa, juga menjadi pesaing serius dalam perebutan gelar Liga Champions.
Mbappe akan sangat ingin meraih trofi paling ikonis itu, sehingga segala pembicaraan tentang Liverpool atau petualangan di Liga Primer di luar Anfield bisa ditunda dan baru dibahas kembali bertahun-tahun mendatang.
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