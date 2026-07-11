"Dia tidak bisa tetap menjadi pelatih tim nasional Brasil. Seandainya saya yang bertanggung jawab di federasi, saya pasti sudah masuk ke ruang ganti, mengatakan kepadanya agar pergi ke neraka, dan langsung merobek kontraknya," kata pria berusia 60 tahun itu dengan nada marah.

Pertandingan melawan Norwegia, yang berakhir dengan kekalahan Brasil 1-2 dan membuat mereka tersingkir lebih awal di babak 16 besar Piala Dunia, disebutnya sebagai “aib”. “Saya bahkan akan membawanya ke pengadilan. Nanti kita lihat saja apa yang terjadi, tapi dia tidak bisa tetap menjabat,” kata Romario.

Sejak 2002, Brasil terus menanti gelar juara berikutnya. Setelah tim Amerika Selatan ini selalu berhasil melaju setidaknya hingga perempat final sejak 1994, kali ini perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar.

Ancelotti mengambil alih tim Selecao pada musim semi 2025 dan membawa tim tersebut melewati babak kualifikasi Piala Dunia tanpa kesulitan berarti. Kontraknya masih berlaku hingga setelah Piala Dunia 2030, dan ia menolak untuk mengundurkan diri secara sukarela segera setelah tim tersingkir.