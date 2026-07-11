Mantan penyerang Selecao, Romario, dalam wawancara dengan talkSport mengkritik penampilan buruk juara dunia lima kali itu di turnamen yang digelar di AS, Kanada, dan Meksiko, dan ia menilai pelatih kepala asal Italia lah yang paling bertanggung jawab atas hal tersebut.
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"Akan menyeretnya ke pengadilan": Legenda Brasil sangat marah kepada Carlo Ancelotti setelah tersingkir lebih awal dari Piala Dunia
"Dia tidak bisa tetap menjadi pelatih tim nasional Brasil. Seandainya saya yang bertanggung jawab di federasi, saya pasti sudah masuk ke ruang ganti, mengatakan kepadanya agar pergi ke neraka, dan langsung merobek kontraknya," kata pria berusia 60 tahun itu dengan nada marah.
Pertandingan melawan Norwegia, yang berakhir dengan kekalahan Brasil 1-2 dan membuat mereka tersingkir lebih awal di babak 16 besar Piala Dunia, disebutnya sebagai “aib”. “Saya bahkan akan membawanya ke pengadilan. Nanti kita lihat saja apa yang terjadi, tapi dia tidak bisa tetap menjabat,” kata Romario.
Sejak 2002, Brasil terus menanti gelar juara berikutnya. Setelah tim Amerika Selatan ini selalu berhasil melaju setidaknya hingga perempat final sejak 1994, kali ini perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar.
Ancelotti mengambil alih tim Selecao pada musim semi 2025 dan membawa tim tersebut melewati babak kualifikasi Piala Dunia tanpa kesulitan berarti. Kontraknya masih berlaku hingga setelah Piala Dunia 2030, dan ia menolak untuk mengundurkan diri secara sukarela segera setelah tim tersingkir.
- AFP
Carlo Ancelotti mendapat dukungan dari pihak federasi
Pria berusia 67 tahun itu juga mendapat dukungan dari pihak asosiasi. "Dia adalah pelatih kami dan akan tetap menjabat pada siklus Piala Dunia berikutnya," kata Direktur Jenderal CBF sekaligus Manajer Tim Nasional, Rodrigo Caetano. Ia menyebut kurangnya "kepemimpinan yang memadai dan stabil dalam jangka panjang" sebagai salah satu alasan utama tersingkirnya tim. "Kita tidak boleh mengulangi kesalahan ini lagi," katanya.
Caetano, yang bekerja sama erat dengan Ancelotti, tampak yakin bahwa kegagalan dini sang juara dunia terbanyak ini bukanlah alasan untuk berpisah. "Kini giliran kita untuk melanjutkan kerja sama dengan pelatih ini dengan sedikit lebih tenang, sekaligus melakukan penyesuaian yang diperlukan agar bisa maju dan mempersiapkan diri untuk Piala Dunia berikutnya," katanya.
Selecao pasti harus kehilangan Neymar di masa depan — mantan bintang FC Barcelona itu telah mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional setelah kegagalan tersebut.
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