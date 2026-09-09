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'Akan menyenangkan untuk membalas mereka!' - Mykola Matviyenko membuat janji berani jelang bentrok melawan PSV
Matviyenko memimpin kembalinya Shakhtar ke Eropa
Kapten Shakhtar Donetsk Mykola Matviyenko mengungkapkan kebanggaan besar saat raksasa Ukraina itu bersiap menjalani laga comeback mereka di Liga Champions melawan PSV di PSV Stadion. Bek berpengalaman itu menyoroti antusiasme skuad untuk kembali bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa.
Dengan sejumlah pemain muda di dalam skuad yang akan menjalani debut mereka di kompetisi ini, Matviyenko menekankan pentingnya persiapan mental.
Sang kapten mencatat bahwa pelatih kepala Arda Turan berperan penting dalam meredakan ketegangan jelang pertandingan.
- AFP
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Menyinggung pertemuan sebelumnya melawan PSV dua tahun lalu, ketika Shakhtar menyia-nyiakan keunggulan 2-0 pada menit-menit akhir setelah kartu merah, Matviyenko mengakui masih ada perasaan campur aduk yang tersisa. Namun, bek tersebut memandang laga hari Kamis sebagai kesempatan ideal untuk menebusnya.
Mengakui performa serangan PSV yang tangguh, setelah mencetak 14 gol dalam tiga pertandingan domestik terakhir mereka, Matviyenko tetap yakin pada identitas Shakhtar.
"Kami punya pengalaman yang agak negatif melawan mereka dari dua tahun lalu," kata Matviyenko. "Akan sangat menyenangkan untuk membalas mereka, jadi kami memperkirakan laga yang sulit dan kemenangan kami."
Sikap positif Turan menginspirasi skuad yang kurang berpengalaman
Matviyenko mengungkapkan bahwa Turan aktif menggunakan kisah-kisah pribadi dan pandangan positif untuk menjaga skuad tetap rileks meski menghadapi situasi logistik yang menuntut akibat perang di Ukraina. Pendekatan Turan telah menumbuhkan moral tinggi di antara para pemain menjelang laga pembuka Eropa.
Bek tersebut menegaskan bahwa Shakhtar tidak akan sekadar bertahan, tetapi akan berusaha memaksakan gaya permainan mereka sendiri saat menghadapi tim Belanda itu.
"Pelatih terus menanamkan pikiran positif kepada kami," jelas Matviyenko. "Dia berbicara kepada para pemain muda dan menambahkan kisah-kisah menarik dari hidupnya, sehingga lebih mudah menghadapi tekanan."
- Gribaudi/ImagePhoto
Duel siap digelar di Stadion PSV
Shakhtar memasuki pertandingan hari Kamis dengan target mengatasi dukungan penuh gairah suporter tuan rumah PSV dan mengamankan tiga poin krusial di fase liga.
Turan juga menyampaikan penghormatan hangat jelang laga kepada winger PSV Ivan Perisic, dengan menyebut mantan temannya itu sebagai legenda hidup yang tak ternilai dan inspirasi bagi para pesepakbola muda.
Kedua klub turun ke lapangan di Eindhoven dengan tekad mengawali kampanye Liga Champions mereka dengan kemenangan yang menunjukkan pernyataan.
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