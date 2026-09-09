'Akan menyenangkan untuk membalas mereka!' - Mykola Matviyenko membuat janji berani jelang bentrok melawan PSV

Kapten Shakhtar Donetsk Mykola Matviyenko mengungkapkan kebanggaan besar saat raksasa Ukraina itu bersiap menjalani laga comeback mereka di Liga Champions melawan PSV di PSV Stadion. Bek berpengalaman itu menyoroti antusiasme skuad untuk kembali bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa.

Dengan sejumlah pemain muda di dalam skuad yang akan menjalani debut mereka di kompetisi ini, Matviyenko menekankan pentingnya persiapan mental.

Sang kapten mencatat bahwa pelatih kepala Arda Turan berperan penting dalam meredakan ketegangan jelang pertandingan.



