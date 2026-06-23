Akan meninggalkan FC Bayern München? Harry Kane tampaknya mengirimkan sinyal yang sangat positif kepada FCB

Dengan demikian, Kane—yang masih terikat kontrak di Säbener Straße hingga 30 Juni 2027—pasti ingin bermain untuk juara terbanyak Jerman tersebut pada musim mendatang. Atas hal ini, Barcelona pun tidak berencana mengambil langkah lebih lanjut terkait perekrutan pemain berusia 32 tahun tersebut.

Barcelona sedang mencari penyerang tengah baru setelah kepergian Robert Lewandowski yang bebas transfer. Sebenarnya, Julian Alvarez dari Atlético Madrid dianggap sebagai kandidat terkuat, namun Rojiblancos sama sekali tidak ingin melepas pemain asal Argentina tersebut. Tawaran yang diajukan oleh Barcelona dan Real Madrid pun ditolak mentah-mentah.