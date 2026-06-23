Menurut informasi dari surat kabar Catalan Sport, penyerang tim nasional Inggris tersebut telah memberi sinyal kepada FC Barcelona—yang memang sangat tertarik padanya—bahwa ia tidak berencana untuk pindah pada bursa transfer musim panas mendatang.
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Akan meninggalkan FC Bayern München? Harry Kane tampaknya mengirimkan sinyal yang sangat positif kepada FCB
Dengan demikian, Kane—yang masih terikat kontrak di Säbener Straße hingga 30 Juni 2027—pasti ingin bermain untuk juara terbanyak Jerman tersebut pada musim mendatang. Atas hal ini, Barcelona pun tidak berencana mengambil langkah lebih lanjut terkait perekrutan pemain berusia 32 tahun tersebut.
Barcelona sedang mencari penyerang tengah baru setelah kepergian Robert Lewandowski yang bebas transfer. Sebenarnya, Julian Alvarez dari Atlético Madrid dianggap sebagai kandidat terkuat, namun Rojiblancos sama sekali tidak ingin melepas pemain asal Argentina tersebut. Tawaran yang diajukan oleh Barcelona dan Real Madrid pun ditolak mentah-mentah.
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Bayern ingin memperpanjang kontrak Kane lebih awal
Sementara itu, Bayern Munich kembali berupaya memperpanjang kerja sama dengan Kane hingga melampaui tahun 2027. Sejumlah pejabat FCB menyatakan keinginan untuk memperpanjang kontrak pemain berusia 32 tahun itu lebih awal, dan sang pemain sendiri pun tidak menolak untuk tetap bertahan.
Pada musim lalu, Kane mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan resmi di semua kompetisi. Selain itu, ia juga memberikan tujuh assist yang berujung pada gol.