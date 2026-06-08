Menurut informasi dari surat kabar Bild, sang penyerang dipastikan tidak akan bergabung dengan klub asal Arab Saudi pada musim panas nanti. Selama ini, selalu beredar rumor mengenai kemungkinan kepindahannya ke negara tersebut.
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Akan meninggalkan BVB? Serhou Guirassy tampaknya telah mengambil keputusan awal terkait kemungkinan kepindahannya
Menurut laporan tersebut, klub-klub di Liga Pro Arab Saudi tidak lagi begitu boros dalam hal keuangan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Guirassy, yang kabarnya sedang mencari kontrak besar terakhir, dilaporkan telah beberapa kali ditawarkan ke Timur Tengah oleh saudaranya sekaligus manajernya, Karamba. Selain itu, jendela transfer di Arab Saudi baru akan dibuka pada 22 Juli. Namun, baik pemain berusia 30 tahun itu maupun Borussia Dortmund ingin mendapatkan kepastian lebih awal, demikian spekulasi surat kabar Bild.
Sebaliknya, Guirassy kini ingin tetap bertahan di sepak bola Eropa papan atas. Dikabarkan ada minat dari Fenerbahce Istanbul dan Aston Villa. Namun, kedua klub tersebut tampaknya tidak termasuk dalam daftar terpilih yang, menurut laporan yang sama, dapat memanfaatkan klausul pelepasan pemain tersebut pada musim panas ini. Klausul tersebut dilaporkan mencapai 35 juta euro untuk beberapa klub papan atas.
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Melalui transfer? BVB berupaya mempertahankan Guirassy
Namun, BVB sebenarnya ingin mempertahankan Guirassy, yang kontraknya masih berlaku hingga 2028. Hal ini juga telah disampaikan dengan jelas oleh petinggi klub baru-baru ini. "Kami tidak berniat melepasnya. Dalam dua musim terakhir, ia telah membuktikan nilainya bagi Borussia Dortmund dengan sangat mengesankan," jelas Direktur Olahraga Lars Ricken.
Untuk membuat Guirassy tertarik tetap bertahan, BVB bahkan dikabarkan telah membocorkan rencana transfer kepada sang penyerang. Dalam hal ini, Ricken dan Direktur Olahraga Ole Book disebut-sebut telah menekankan keinginan mereka untuk mendatangkan rekan setim yang kuat di lini serang guna mengintegrasikan Guirassy ke dalam permainan dengan lebih baik.
Dengan 22 gol, Guirassy memang menjadi pencetak gol terbanyak Dortmund pada musim lalu. Namun, untuk sementara waktu, BVB dan pelatih Niko Kovac hanya berhasil menonjolkan sang penyerang secara terbatas. Hal ini pun mengakibatkan masa paceklik selama berminggu-minggu. Untuk sementara, ia bahkan sempat kehilangan tempatnya di starting line-up.
Serhou Guirassy: Data performa dan statistik di BVB
Permainan 96 Gol 60 Assist 15