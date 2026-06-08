Akan meninggalkan BVB? Serhou Guirassy tampaknya telah mengambil keputusan awal terkait kemungkinan kepindahannya

Menurut laporan tersebut, klub-klub di Liga Pro Arab Saudi tidak lagi begitu boros dalam hal keuangan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Guirassy, yang kabarnya sedang mencari kontrak besar terakhir, dilaporkan telah beberapa kali ditawarkan ke Timur Tengah oleh saudaranya sekaligus manajernya, Karamba. Selain itu, jendela transfer di Arab Saudi baru akan dibuka pada 22 Juli. Namun, baik pemain berusia 30 tahun itu maupun Borussia Dortmund ingin mendapatkan kepastian lebih awal, demikian spekulasi surat kabar Bild.

Sebaliknya, Guirassy kini ingin tetap bertahan di sepak bola Eropa papan atas. Dikabarkan ada minat dari Fenerbahce Istanbul dan Aston Villa. Namun, kedua klub tersebut tampaknya tidak termasuk dalam daftar terpilih yang, menurut laporan yang sama, dapat memanfaatkan klausul pelepasan pemain tersebut pada musim panas ini. Klausul tersebut dilaporkan mencapai 35 juta euro untuk beberapa klub papan atas.