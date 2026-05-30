Seperti dilaporkan Transfermarkt, tidak tertutup kemungkinan bahwa pemain berusia 20 tahun itu akan masuk dalam skuad FC Bayern dan mendapat kesempatan bermain pada musim mendatang.
Akan masuk skuad FC Bayern secara mengejutkan atau pindah klub? Empat klub Bundesliga dikabarkan sangat tertarik pada Arijon Ibrahimovic
Namun, ada kemungkinan juga bahwa Ibrahimovic akan menghabiskan satu musim lagi dengan status pinjaman di klub lain atau bahkan dijual.
Banyak klub yang tertarik pada pemain serang ini: FC Augsburg dan Werder Bremen serta TSG Hoffenheim dan VfB Stuttgart dilaporkan telah mengincar Ibrahimovic. Dari Liga Premier, Brighton & Hove Albion, Crystal Palace, dan FC Fulham dianggap sebagai calon pembeli potensial. PSV Eindhoven, yang memang memiliki hubungan baik dengan FC Bayern, dilaporkan telah menyatakan minatnya kepada pihak Ibrahimovic, menurut Transfermarkt.
Arijon Ibrahimovic terikat kontrak dengan FC Bayern hingga tahun 2027
Pemain muda yang kontraknya bersama FC Bayern berlaku hingga 2027 ini telah menunjukkan perkembangan yang baik di Heidenheim musim lalu, meskipun ia tidak dapat mencegah tim asuhan pelatih Frank Schmidt terdegradasi. Dalam 34 penampilannya untuk FCH, ia mencetak dua gol dan lima assist, termasuk satu assist dalam laga spektakuler yang berakhir imbang 3-3 melawan FC Bayern pada pekan ke-32.
"Persiapan di bawah asuhan Frank Schmidt telah membawa saya ke level fisik yang sangat baik, sehingga saya bisa memaksimalkan kualitas individu saya dengan lebih baik," kata Ibrahimovic kepada Transfermarkt. "Hal itu membuat permainan saya semakin lengkap. Sebelumnya, penting bagi saya untuk mendapatkan banyak waktu bermain dan menit bermain agar bisa menunjukkan kemampuan saya. Hal itu tercapai dan karena itu saya percaya bahwa ini adalah tahun yang sangat baik bagi saya."