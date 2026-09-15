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YamalGetty Images
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

'Akan jadi tindakan pengecut!' - Lamine Yamal mendesak Barcelona membidik kejayaan Liga Champions saat sang superstar remaja mengklaim skuad Hansi Flick memiliki kualitas untuk memenangi semuanya

L. Yamal
Barcelona
Champions League
LaLiga

Sensasi Barcelona Lamine Yamal menyampaikan pesan penuh keyakinan kepada rekan-rekan setimnya dan seluruh Eropa, dengan menegaskan bahwa raksasa Catalan itu tidak boleh menyembunyikan status mereka sebagai penantang Liga Champions. Superstar remaja itu percaya sejarah gemilang klub menuntut tingkat ambisi yang tinggi, terlepas dari kesulitan yang dialami belakangan ini di panggung kontinental.

  • Fokus Eropa yang kembali menguat

    Barcelona membidik hadiah tertinggi di sepakbola Eropa pada musim ini, didorong oleh tekad yang kian besar di ruang ganti. Meski mengalami paceklik 12 tahun di kompetisi tersebut, juara bertahan La Liga dalam dua musim beruntun itu bertekad untuk menegaskan kembali posisi mereka di antara tim elite Benua Biru. Bintang remaja Yamal menyambut tekanan yang terus meningkat ini, dengan memandang ambisi skuad sebagai pendorong krusial, bukan gangguan yang tak diinginkan.

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    Tuntutan Yamal untuk menjadi hebat

    Berbicara kepada Movistar+, Yamal menegaskan bahwa membidik posisi teratas adalah hal yang tidak bisa ditawar bagi klub sebesar Barcelona. "Bagus untuk terobsesi dengan Liga Champions; akan sangat pengecut dari kami jika tidak percaya bahwa kami akan memburunya tahun ini," jelas remaja tersebut.

    Sang winger menyambut baik atmosfer percaya diri di dalam skuad, seraya menambahkan: "Saya melihatnya sebagai hal yang baik; saya senang orang-orang masuk ke ruang ganti dengan berpikir kami bisa memenanginya. Saya pikir masalahnya adalah jika seseorang keluar dan mengatakan kami akan memenanginya apa pun yang terjadi, karena Anda tidak pernah bisa mengetahui itu dengan pasti."

    Saat merefleksikan pedigree klub, ia menyatakan: "Pada akhirnya, kami adalah Barca, dan Barca pernah memiliki periode ketika mereka adalah tim terbaik dalam sejarah dan telah memenangkan Liga Champions. Kami punya skuad untuk mencapainya."


  • Rodri menyerukan kehati-hatian

    Sementara Yamal membidik gelar ganda domestik dan Eropa, gelandang veteran Rodri memberikan penilaian yang lebih terukur terhadap kemampuan tim. Kapten Spanyol itu meyakini Barcelona belum sepenuhnya matang di level kontinental.

    "Liga Champions bisa diraih, tetapi saya tidak berpikir kami adalah favorit," kata Rodri. "Itulah langkah terakhir yang perlu kami ambil untuk memantapkan diri dan menunjukkan kepada Eropa seperti apa tim kami. Tim ini masih perlu membenahi beberapa hal untuk memenanginya."

    Berdasarkan kesuksesannya di masa lalu, pemenang Piala Dunia itu menyoroti pentingnya manajemen pertandingan dan soliditas pertahanan. "Ini adalah turnamen yang ditentukan oleh momen, dan memahami momen-momen itu," katanya, seraya menyiratkan bahwa Barcelona harus menjadi "lebih konsisten dan lebih solid" alih-alih hanya mengandalkan kreativitas serangan dalam laga-laga knockout yang ketat.


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    Mengatasi trauma masa lalu

    Barcelona kini harus memadukan keberanian tanpa rasa takut milik Yamal dengan kebijaksanaan Rodri yang diperoleh lewat pengalaman saat mereka menjalani kampanye mereka di Eropa. Untuk lepas dari sejarah terbaru mereka yang diwarnai tersingkir secara kacau, dibutuhkan disiplin taktik dan ketahanan mental yang sangat besar.

    Seperti diakui Yamal sendiri, Barcelona harus "bertindak sebagai sebuah tim dan tetap bersatu melewati dua puluh menit buruk itu" untuk bisa bertahan melawan tim-tim raksasa Eropa. Kemampuan menguasai keseimbangan itu akan menentukan apakah mereka akhirnya bisa merebut kembali mahkota Liga Champions.

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