Berbicara kepada Movistar+, Yamal menegaskan bahwa membidik posisi teratas adalah hal yang tidak bisa ditawar bagi klub sebesar Barcelona. "Bagus untuk terobsesi dengan Liga Champions; akan sangat pengecut dari kami jika tidak percaya bahwa kami akan memburunya tahun ini," jelas remaja tersebut.

Sang winger menyambut baik atmosfer percaya diri di dalam skuad, seraya menambahkan: "Saya melihatnya sebagai hal yang baik; saya senang orang-orang masuk ke ruang ganti dengan berpikir kami bisa memenanginya. Saya pikir masalahnya adalah jika seseorang keluar dan mengatakan kami akan memenanginya apa pun yang terjadi, karena Anda tidak pernah bisa mengetahui itu dengan pasti."

Saat merefleksikan pedigree klub, ia menyatakan: "Pada akhirnya, kami adalah Barca, dan Barca pernah memiliki periode ketika mereka adalah tim terbaik dalam sejarah dan telah memenangkan Liga Champions. Kami punya skuad untuk mencapainya."



