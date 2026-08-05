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USMNT young playersGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

‘Akan jadi kunci’ - Zavier Gozo, Julian Hall, dan Noahkai Banks jadi sorotan sebagai bintang muda yang harus diperkenalkan Mauricio Pochettino ke timnas Amerika Serikat

Analysis
USA
FEATURES
Z. Gozo
A. Mehmeti
J. Hall
M. Pochettino
Major League Soccer

GOAL melihat wajah-wajah baru mana saja yang seharusnya bergabung dengan timnas AS secepatnya.

Salah satu hal yang tampaknya paling membuat Mauricio Pochettino antusias adalah kesempatan untuk menghadirkan wajah-wajah baru. Setelah secara resmi mengonfirmasi kembalinya dirinya sebagai pelatih Tim Nasional Putra Amerika Serikat pekan ini, Pochettino berbicara panjang lebar tentang keinginannya untuk memulai sesuatu yang baru. Sebagian dari itu adalah membuka jalan bagi generasi baru, yang bisa menjadi tulang punggung USMNT pada 2030.

"Saya pikir itu akan menjadi kunci," kata Pochettino pekan ini. "Akan penting untuk menunjukkan kepada para pemain muda bahwa kami benar-benar percaya mereka punya potensi untuk mencapai 2030.

"Kami punya empat tahun untuk mulai bekerja dan mulai mengenal serta menanamkan prinsip-prinsip yang kami harapkan dari mereka. Saya pikir sekarang, setelah pengalaman kami, kami perlu memberi semua orang - para pemain yang bersama kami di Piala Dunia atau berada dalam proses terakhir dan generasi baru, pemain muda baru, atau pemain yang mungkin sudah matang, tetapi tidak punya kesempatan untuk berada dalam proses itu - mereka perlu merasa bahwa jika mereka tampil baik, mereka bisa memiliki kemungkinan untuk bergabung dengan kami."

Jadi, siapa para pemain muda ini? Siapa saja yang mampu bergabung dengan USMNT saat ini? GOAL melihat beberapa bintang muda yang bisa segera memulai karier mereka bersama USMNT...

  • Noahkai Banks, USMNTGetty

    Noahkai Banks, FC Augsburg

    Dari semua nama dalam daftar ini, inilah yang paling menarik, dan bukan hanya karena dia bermain di posisi yang sedang dibutuhkan: bek tengah. Tidak, riwayat Banks-lah yang membuat ini begitu menarik, begitu pula satu pertanyaan besar: apakah dia siap dan bersedia untuk berkomitmen?

    Dia tidak demikian pada musim semi, yang pada akhirnya menjadi alasan mengapa dia tidak masuk skuad Piala Dunia. Setelah bergabung dengan USMNT pada musim gugur untuk laga-laga persahabatan, Banks meminta absen dari pemusatan latihan Maret untuk mempertimbangkan pilihannya di tengah minat dari Jerman. Sayangnya bagi Banks, keputusan itu kemudian diikuti oleh penurunan waktu bermain. Dia hanya bermain satu kali sepanjang April dan Mei, masuk dari bangku cadangan selama 29 menit dalam kekalahan 4-0 dari Union Berlin pada Mei.

    Soal Banks adalah dia berpotensi menjadi pengubah permainan bagi USMNT. Meski ada beberapa prospek bek tengah bagus yang mulai bermunculan, tampaknya tidak ada yang benar-benar memiliki potensi untuk menjadi hebat seperti yang dimiliki Banks. Bisakah dia membuat lompatan itu dan, jika bisa, dapatkah dia melakukannya dengan seragam USMNT?

    Bagi Pochettino, yang fokusnya sangat besar pada kultur, kembalinya Banks kemungkinan akan membutuhkan komitmen besar dan pengakuan kesalahan, tetapi dia adalah prospek yang jelas layak diperjuangkan.

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  • Julian Hall USMNT 2025Getty Images

    Julian Hall, New York Red Bulls

    Satu lagi pemain dengan dua kewarganegaraan, meski yang satu ini berada dalam situasi berbeda. Polandia sedang mendekati bintang New York Red Bulls itu, yang secara umum tetap teguh pada sepak bola Amerika. Jika dia diabaikan pada musim gugur, mungkinkah itu berubah?

    Terlepas dari semua itu, Hall layak mendapat kesempatan berdasarkan performanya. Ia mencetak sembilan gol dan empat assist dalam sedikit di bawah 1.600 menit bermain di MLS musim ini, membuatnya hanya kalah dari penyerang San Jose Earthquakes Preston Judd dalam jumlah gol dan assist terbanyak oleh pemain Amerika. Di usia baru 18 tahun, Hall benar-benar tampil menonjol di MLS, mendapatkan seleksi All-Star, dan sudah pantas memperoleh kesempatan di level internasional.

    Persaingan untuk posisi di lini serang sangat ketat, terutama jika Pochettino melihat Hall sebagai seorang No. 9. Namun, mungkin ia bisa bermain melebar, mengingat kedalaman skuad di posisi sayap relatif kurang. Apa pun itu, Hall adalah pemain dengan potensi untuk benar-benar berkontribusi pada 2030, jadi akan menjadi ide bagus untuk mulai memberinya kesempatan.

  • Zavier Gozo, RSLGetty

    Zavier Gozo, Real Salt Lake-Crystal Palace

    Berbicara soal talenta menyerang, Gozo sudah menunjukkan banyak hal itu. Bintang Real Salt Lake/yang akan segera bergabung dengan Crystal Palace itu mendapatkan tempat di All-Star sebagai salah satu pemain terbaik MLS. Dia baru berusia 19 tahun.

    Mampu bermain sebagai winger atau wingback, Gozo menjawab banyak pertanyaan untuk Pochettino. Itulah mengapa dia sebenarnya sangat dekat untuk masuk skuad Piala Dunia meski belum memiliki satu pun caps. Gozo masuk dalam daftar awal dan, meski pada akhirnya belum terwujud tepat waktu, itu menunjukkan betapa dekatnya dia.

    Karena itu, Gozo tampak seperti pilihan yang jelas untuk dipanggil musim gugur ini. Pertanyaan besarnya adalah di mana dia akan cocok dalam sistem Amerika Serikat dan dengan siapa dia akan bersaing untuk mendapatkan menit bermain dalam beberapa tahun ke depan.

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  • Red Bull New York v Columbus CrewGetty Images Sport

    Adri Mehmeti, New York Red Bulls

    Ada peluang nyata bahwa Mehmeti akan menjadi gelandang yang belum pernah dilihat sepak bola Amerika sebelumnya. Kemampuannya membaca permainan pada usia baru 17 tahun benar-benar mengerikan, itulah sebabnya mudah untuk melihat Mehmeti sebagai pilar lini tengah USMNT untuk waktu yang lama.

    Bisakah masa itu dimulai dalam waktu dekat? Mungkin. Ini tuntutan besar untuk seorang gelandang berusia 17 tahun, tetapi Mehmeti bisa menjawab tantangan yang datang bersama bermain di level internasional. Dia telah dibandingkan dengan Sergio Busquets, dan dipuji karena kemampuannya menjadi metronom serta menjaga permainan tetap berjalan. Jika itu bisa diterjemahkan ke level internasional, dan terutama jika itu terjadi dalam waktu dekat, dia akan menjadi aset luar biasa bagi USMNT.

    Akan ada masa-masa sulit dalam perkembangannya, dan akan ada momen ketika dia harus menyesuaikan diri dengan kecepatan permainan, tetapi jika Anda percaya dia adalah calon pilar, proses adaptasi itu layak dijalani.


  • Atlanta United FC v New England RevolutionGetty Images Sport

    Peyton Miller, New England Revolutions, dan Luca Bombino, San Diego FC

    Kami akan mengelompokkan dua bek sayap ini bersama-sama.

    Bombino berusia 20 tahun, dan Miller 18 tahun, dan keduanya telah memantapkan diri sebagai starter yang sah di MLS di posisi bek kiri. Selama beberapa tahun, posisi itu kurang lebih menjadi panggung satu orang bagi USMNT, yang dipimpin oleh Antonee Robinson. Namun, dengan Robinson akan berusia 29 tahun pekan ini dan kini memiliki daftar masalah cedera yang lebih panjang, sudah waktunya memikirkan rencana suksesi. Berdasarkan potensi, Bombino dan Miller tampak sebagai penerus yang paling mungkin.

    Jadi, setidaknya salah satu dari mereka diperkirakan akan mendapat kesempatan untuk memantapkan dirinya lebih awal dalam siklus ini saat AS berupaya mengisi posisi yang dibutuhkan.

  • Cavan Sullivan Philadelphia Union 2026Getty

    Sosok yang patut diperhatikan

    Selain nama-nama di atas, ada beberapa pemain muda yang patut disebut sebagai opsi masa depan untuk USMNT, meski mereka terlebih dahulu membutuhkan sedikit pematangan sebelum melakukan lompatan itu.

    Cavan Sullivan dan Mathis Albert, dua prospek penyerang terbaik yang pernah dimiliki sepak bola Amerika, termasuk di antaranya. Sullivan terus berjuang mendapatkan menit bermain bersama Philadelphia Union sebelum melakukan lompatan besarnya ke Eropa saat ia berusia 18 tahun. Albert sudah berada di sana dan tampaknya berada di pinggiran tim utama Borussia Dortmund. Sejarah memberi tahu kita bahwa, jika Albert benar-benar menembus tim utama, debutnya bersama USMNT tidak akan datang lama setelah itu.

    Di bawah mistar, Diego Kochen adalah salah satu yang patut diperhatikan mengingat pendidikan sepak bolanya di Barcelona, tetapi ia terlebih dahulu membutuhkan pematangan lewat masa peminjaman di Lyngby musim ini. Kochen berlatih bersama USMNT pada musim panas ini, begitu pula dengan sesama kiper muda yang sedang naik daun Julian Eyestone dan Andrew Rick, yang juga layak disebut sebagai pemain yang patut dipantau.

    Terakhir, perhatikan Rokas Pukstas, yang tampaknya siap melangkah ke tahap berikutnya di Eropa setelah benar-benar mencuri perhatian di Kroasia.