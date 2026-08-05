Salah satu hal yang tampaknya paling membuat Mauricio Pochettino antusias adalah kesempatan untuk menghadirkan wajah-wajah baru. Setelah secara resmi mengonfirmasi kembalinya dirinya sebagai pelatih Tim Nasional Putra Amerika Serikat pekan ini, Pochettino berbicara panjang lebar tentang keinginannya untuk memulai sesuatu yang baru. Sebagian dari itu adalah membuka jalan bagi generasi baru, yang bisa menjadi tulang punggung USMNT pada 2030.

"Saya pikir itu akan menjadi kunci," kata Pochettino pekan ini. "Akan penting untuk menunjukkan kepada para pemain muda bahwa kami benar-benar percaya mereka punya potensi untuk mencapai 2030.

"Kami punya empat tahun untuk mulai bekerja dan mulai mengenal serta menanamkan prinsip-prinsip yang kami harapkan dari mereka. Saya pikir sekarang, setelah pengalaman kami, kami perlu memberi semua orang - para pemain yang bersama kami di Piala Dunia atau berada dalam proses terakhir dan generasi baru, pemain muda baru, atau pemain yang mungkin sudah matang, tetapi tidak punya kesempatan untuk berada dalam proses itu - mereka perlu merasa bahwa jika mereka tampil baik, mereka bisa memiliki kemungkinan untuk bergabung dengan kami."

Jadi, siapa para pemain muda ini? Siapa saja yang mampu bergabung dengan USMNT saat ini? GOAL melihat beberapa bintang muda yang bisa segera memulai karier mereka bersama USMNT...