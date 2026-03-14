Tonali bergabung dengan Newcastle dari AC Milan pada Juli 2023, dengan biaya transfer yang diperkirakan mencapai €70 juta dan kontrak berdurasi lima tahun, sehingga menjadikannya pemain Italia termahal dalam sejarah. Menanggapi transfer yang memecahkan rekor ini dalam sebuah wawancara dengan Calcio e Finanza, Riso menjelaskan bahwa dukungan finansial yang sangat besar dari Newcastle serta daya tarik liga yang lebih bergengsi menjadi faktor pendorong utama. Kesepakatan tersebut dirancang untuk mengubah Tonali menjadi bintang global. "Kesepakatan itu terwujud karena klub seperti Newcastle... dengan sumber daya keuangan yang tak terbatas telah memutuskan untuk berinvestasi pada Sandro. Kami mempertimbangkan gagasan agar sang pemain bermain di liga yang lebih tinggi," kata Riso.

Ia yakin langkah ini berhasil, karena Tonali kini dikaitkan dengan tim-tim pesaing gelar seperti Arsenal dan Manchester City. A. "Tepat sekali, itulah tujuannya sejak ia pindah ke Inggris: untuk mencoba menjadikannya pemain bintang. Saya pikir ia adalah pemain sepak bola Italia dengan nilai pasar tertinggi di dunia," katanya menanggapi rumor transfer tersebut.