Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Akan bergabung dengan Arsenal atau Man City? Agen Sandro Tonali mengatakan bahwa kabar yang mengaitkannya dengan klub-klub raksasa Liga Premier adalah 'tujuan' sang bintang Newcastle
Langkah strategis menuju jajaran elit
Tonali bergabung dengan Newcastle dari AC Milan pada Juli 2023, dengan biaya transfer yang diperkirakan mencapai €70 juta dan kontrak berdurasi lima tahun, sehingga menjadikannya pemain Italia termahal dalam sejarah. Menanggapi transfer yang memecahkan rekor ini dalam sebuah wawancara dengan Calcio e Finanza, Riso menjelaskan bahwa dukungan finansial yang sangat besar dari Newcastle serta daya tarik liga yang lebih bergengsi menjadi faktor pendorong utama. Kesepakatan tersebut dirancang untuk mengubah Tonali menjadi bintang global. "Kesepakatan itu terwujud karena klub seperti Newcastle... dengan sumber daya keuangan yang tak terbatas telah memutuskan untuk berinvestasi pada Sandro. Kami mempertimbangkan gagasan agar sang pemain bermain di liga yang lebih tinggi," kata Riso.
Ia yakin langkah ini berhasil, karena Tonali kini dikaitkan dengan tim-tim pesaing gelar seperti Arsenal dan Manchester City. A. "Tepat sekali, itulah tujuannya sejak ia pindah ke Inggris: untuk mencoba menjadikannya pemain bintang. Saya pikir ia adalah pemain sepak bola Italia dengan nilai pasar tertinggi
di dunia," katanya menanggapi rumor transfer tersebut.
- Getty Images Sport
Menavigasi larangan taruhan
Pembicaraan pun beralih ke sanksi larangan bermain selama 10 bulan yang dijatuhkan kepada gelandang tersebut pada Oktober 2023 karena melanggar peraturan taruhan Italia, termasuk bertaruh pada pertandingan AC Milan. Riso membantah mengetahui masalah tersebut sebelumnya, dengan menegaskan: "Tidak, sama sekali tidak, juga karena jika tidak, kami pasti sudah bertindak." Meskipun mengalami kemunduran, Riso berpendapat bahwa kepindahannya ke Inggris adalah "pilihan yang tepat" karena dukungan klub dan para penggemar selama masa skorsingnya, yang membantunya menjadi orang yang berbeda.
Ketangguhan mental dan status 'juara'
Riso menyoroti perbedaan mencolok antara sambutan yang diterima Tonali di Inggris dibandingkan di Italia. Ia memuji para penggemar Newcastle atas dukungan mereka yang tak tergoyahkan, sambil mencatat bahwa Tonali sering mendapat tepuk tangan meriah meski tidak bisa bermain. "Di Inggris, mentalitasnya berbeda... Kita berbicara tentang seorang pemain yang melakukan kesalahan, para penggemar menyadarinya, dan dia dimaafkan. Sekarang, Sandro telah berubah total," katanya. Bagi Riso, Tonali adalah "seorang juara, terutama dari sisi kemanusiaan," yang telah menunjukkan potensi sejatinya dengan merespons kesulitan besar dengan tepat.
- Getty Images Sport
Apakah Piala Dunia akan memicu gelombang transfer musim panas?
Ke depan, prospek Tonali bergabung dengan jajaran elit Premier League tetap sangat besar, terutama dengan Piala Dunia yang semakin dekat. Riso meyakini bahwa nilai Tonali termasuk yang tertinggi di antara para pemain Italia di kancah global. Ketika ditanya apakah penampilan gemilang di Piala Dunia akan membawanya pindah ke Manchester City atau Arsenal, Riso bercanda: "Saya tidak tahu (tertawa), tapi kemungkinan besar. Semua orang menanti Piala Dunia... segalanya akan dimulai setelah Piala Dunia."
Iklan