Akan ada transfer sensasional di Bundesliga? Kabarnya, rival sedang mengincar pemain timnas Nadiem Amiri dari Mainz 05

Rumor mengenai ketertarikan Bayern Munich terhadap gelandang tersebut sudah beredar sejak musim panas lalu. Namun, saat itu kabar tersebut tidak benar-benar berkembang. BVB dan klub-klub dari Liga Premier juga sempat mengincar Amiri saat itu; bahkan, pemain berusia 29 tahun itu konon menjadi incaran utama pelatih Dortmund, Niko Kovac.

Di Leipzig, Amiri berkesempatan menunjukkan kemampuannya di Liga Champions musim depan. Sebagai peringkat ketiga musim lalu, RB kembali lolos ke kompetisi bergengsi tersebut setelah absen selama satu tahun. Sebaliknya, klub Amiri, Mainz, gagal lolos ke kompetisi internasional.

Di Mainz, pemain berusia 29 tahun ini merupakan salah satu pilar utama tim. Meskipun sempat absen cukup lama karena cedera, ia tetap tampil dalam 35 pertandingan di semua kompetisi, dengan mencetak 17 gol dan empat assist.



