Menurut informasi dari Sport Bild, RB Leipzig telah menjajaki kemungkinan untuk merekrut pemain berusia 29 tahun tersebut. Dilaporkan bahwa Martin Demichelis, pelatih kepala baru klub asal Sachsen itu, berencana untuk bermain dengan dua gelandang tengah di masa mendatang dan menganggap Amiri sebagai rekan yang sempurna untuk Christoph Baumgartner yang sudah menjadi andalan.
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Akan ada transfer sensasional di Bundesliga? Kabarnya, rival sedang mengincar pemain timnas Nadiem Amiri dari Mainz 05
Rumor mengenai ketertarikan Bayern Munich terhadap gelandang tersebut sudah beredar sejak musim panas lalu. Namun, saat itu kabar tersebut tidak benar-benar berkembang. BVB dan klub-klub dari Liga Premier juga sempat mengincar Amiri saat itu; bahkan, pemain berusia 29 tahun itu konon menjadi incaran utama pelatih Dortmund, Niko Kovac.
Di Leipzig, Amiri berkesempatan menunjukkan kemampuannya di Liga Champions musim depan. Sebagai peringkat ketiga musim lalu, RB kembali lolos ke kompetisi bergengsi tersebut setelah absen selama satu tahun. Sebaliknya, klub Amiri, Mainz, gagal lolos ke kompetisi internasional.
Di Mainz, pemain berusia 29 tahun ini merupakan salah satu pilar utama tim. Meskipun sempat absen cukup lama karena cedera, ia tetap tampil dalam 35 pertandingan di semua kompetisi, dengan mencetak 17 gol dan empat assist.
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Amiri dipanggil oleh Julian Nagelsmann untuk Piala Dunia
Penampilannya yang gemilang akhirnya juga meyakinkan pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann, yang memasukkannya ke dalam skuad beranggotakan 26 pemain untuk Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Di sana, Amiri diturunkan sebagai pemain pengganti pada pertandingan grup kedua melawan Pantai Gading serta pada babak 16 besar melawan Paraguay. Saat melawan tim Afrika tersebut, ia bahkan secara langsung memberikan umpan silang yang luar biasa kepada Deniz Undav, yang berujung pada gol penyama kedudukan 1-1.
Kontraknya di Mainz masih berlaku hingga 30 Juni 2028. Jika terjadi transfer, Leipzig harus membayar biaya transfer yang sesuai kepada Mainz 05, yang baru dapat dipenuhi melalui penjualan pemain. Kepergian Yan Diomande yang sedang banyak diminati bisa menjadi sumber dana segar bagi klub.