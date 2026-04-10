Romelu Lukaku Napoli
"Akan ada konsekuensinya" - Bagaimana Romelu Lukaku membuat Napoli marah karena mangkir dari tim saat berada di Belgia

Pada malam hari tanggal 28 Februari di Verona, Romelu Lukaku masuk sebagai pemain pengganti di Stadio Marcantonio Bentegodi dan mencetak gol penentu kemenangan bagi Napoli atas Verona pada menit ke-96 melalui tendangan kaki kiri dari jarak dekat. Gol itu sama sekali bukan gol yang indah—kiper Lorenzo Montipo sempat menyentuh bola dengan tangannya—tetapi gol tersebut jelas merupakan salah satu gol paling penting dalam seluruh karier Lukaku.

Pemain asal Belgia bertubuh besar itu belum mencetak gol di Serie A selama delapan bulan, sejak ia secara efektif memastikan gelar Scudetto musim lalu lewat gol solo dalam kemenangan 2-0 atas Cagliari pada 23 Mei. Memang, Lukaku baru tampil untuk keempat kalinya di musim ini akibat cedera otot paha belakang yang serius.

Namun, yang lebih penting lagi, ini adalah gol pertamanya sejak meninggalnya ayahnya pada September lalu, dan setelah awalnya melepas bajunya sebagai bentuk perayaan, Lukaku dengan sengaja menghentikan larinya menuju garis tepi lapangan dan mengangkat tangan kanan serta kepalanya ke arah langit.

"Ini adalah bulan-bulan yang sulit bagi saya secara pribadi," akui Lukaku yang tampak emosional kepada DAZN setelah pertandingan. "Sepak bola telah memberi saya begitu banyak, tapi kehilangan ayah saya dengan cara seperti itu sangat sulit untuk dihadapi. Tapi saya terus berjuang demi anak-anak saya, demi saudara saya, dan demi Napoli. Klub ini telah memberi saya banyak hal. Saya seperti mati sebelum datang ke sini."

Mengingat rasa terima kasih Lukaku kepada Napoli—dan tentu saja Antonio Conte—atas kebangkitan kariernya, sungguh menyedihkan dan mengejutkan bahwa striker ini kini akan dikenai sanksi berat karena menolak kembali ke klub setelah jeda internasional Maret. Bahkan ada pembicaraan bahwa ia mungkin akan dikucilkan dari skuad tim utama hingga akhir musim, yang akan menjadi pukulan telak bagi seorang pemain yang berharap, setidaknya, bisa mencapai kondisi prima untuk Piala Dunia.

Jadi, apa sebenarnya yang terjadi antara Lukaku dan Napoli? Apakah hubungan mereka sudah rusak parah dan tak bisa diperbaiki? Atau apakah hubungan itu bisa diperbaiki dalam beberapa hari dan minggu ke depan?

    'Dihapus dari daftar'

    Lukaku jelas punya banyak catatan buruk dalam hal membuat marah atasan, rekan setim, dan pendukung. Bahkan, ia sudah lama dianggap sebagai pemain bayaran paling terkenal di dunia sepak bola, salah satu pemain termahal sepanjang masa jika dilihat dari total biaya transfernya, namun para penggemar Chelsea, Inter, dan klub-klub lain akan mengatakan bahwa perkataannya tak ada artinya karena ia diduga sama sekali tidak setia.

    Namun, Antonio Conte selalu menyukai Lukaku. Setelah berulang kali mencoba merekrutnya selama karier kepelatihannya, ia akhirnya mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan 'Big Rom' di Inter dan mengubahnya menjadi salah satu penyerang paling efektif dalam permainan. Jadi, ketika Napoli menegaskan bahwa mereka tidak berniat mempertahankan Victor Osimhen musim panas lalu, Conte meminta klub untuk merekrut Lukaku guna menggantikan pemain Nigeria tersebut, karena sang pelatih ingin memulihkan reputasinya sebagai pelatih yang selalu meraih gelar juara setelah masa-masa sulit yang sudah diprediksi di Tottenham.

    Presiden Aurelio De Laurentiis menyetujuinya dan, tak mengejutkan sama sekali, sang striker memainkan peran kunci dalam kemenangan gelar Napoli musim 2024-25, dengan 14 gol dalam 36 penampilan.

    "Semua orang sudah menganggap saya habis, mereka sudah menyerah pada saya selama tiga tahun," kata Lukaku kepada Corriere dello Sport. "Lalu, pada akhirnya, meraih kemenangan seperti itu, bersama pelatih yang juga dianggap habis setelah masa di Tottenham, sungguh luar biasa. Orang-orang meragukan saya, tapi saya yakin kami akan melakukan sesuatu yang istimewa.”

    Rasa sakit menjelang musim

    Meskipun Napoli bergerak cepat untuk memperkuat opsi penyerang tengah mereka musim panas lalu dengan meminjam Lorenzo Lucca dari Udinese disertai opsi pembelian wajib, awalnya diharapkan Lukaku akan tetap menjadi ujung tombak tim selama musim 2025-26.

    Namun, Lukaku mengalami 'cedera tingkat tinggi pada otot rektus femoris di paha kirinya' dalam pertandingan persahabatan pramusim terakhir Partenopei, melawan Olympiacos, pada 14 Agustus.

    Awalnya diperkirakan bahwa penyerang tengah tersebut akan absen selama empat bulan, dan memang terlihat seolah-olah ia akan kembali beraksi di Supercoppa Italiana menjelang Natal, karena ia masuk dalam skuad untuk turnamen tengah musim di Riyadh.

    Sayangnya, kembalinya Lukaku harus ditunda karena kekhawatiran yang terus berlanjut mengenai kondisi otot hamstring-nya, dan ia baru tampil untuk pertama kalinya musim ini pada 25 Januari, saat ia bermain selama 11 menit terakhir dalam kekalahan 3-0 melawan Juventus di Turin.

    Enam penampilan lagi sebagai pemain pengganti menyusul, yang membuat Belgia memanggilnya untuk pertandingan internasional bulan Maret melawan Amerika Serikat dan Meksiko.

    Menolak untuk kembali

    Napoli sama sekali tidak antusias dengan rencana Lukaku untuk bertolak ke Amerika Utara guna mengikuti dua laga persahabatan yang tak berarti, padahal ia masih dalam proses memulihkan kebugaran fisiknya. Akibatnya, klub tersebut merasa lega ketika Asosiasi Sepak Bola Belgia (RBFA) mengumumkan pada 24 Maret bahwa pemain berusia 32 tahun itu telah menarik diri dari skuad asuhan Rudi Garcia.

    "Romelu telah memilih untuk fokus pada latihan guna meningkatkan kebugarannya," demikian bunyi pernyataan tersebut. "KBVB menghormati keputusannya dan mendoakan yang terbaik untuknya."

    Namun, sementara Napoli mengharapkan Lukaku kembali ke markas klub di Castel Volturno untuk melanjutkan rehabilitasinya, sang pemain justru memutuskan untuk tetap tinggal di Antwerp. Menurut laporan luas, kunjungan ke klinik khusus yang pernah dikunjungi rekan setimnya, Kevin De Bruyne, mengungkap peradangan pinggul yang sebelumnya tidak terdeteksi—dan ia pun merasa pemulihannya akan lebih baik jika tetap di Belgia untuk perawatan lebih lanjut.

    Diklaim juga bahwa Lukaku benar-benar berniat untuk terus memberi tahu Partenopei setiap saat dan terus mengirimkan laporan medis serta dokumentasi kembali ke klub untuk ditinjau. Namun, Sky Sport Italia mengungkapkan bahwa Napoli marah atas apa yang dianggap sebagai sikap tidak patuh - dan kurangnya kepercayaan terhadap tim medis mereka.

    Penjelasan

    Sangat menyadari bahwa penolakannya untuk mengikuti perintah Napoli berisiko membuatnya dijauhi oleh basis penggemar lainnya, Lukaku mengeluarkan pernyataan pada 30 Maret untuk menjelaskan posisinya.

    "Musim ini sangat berat bagi saya karena harus menghadapi cedera dan kehilangan pribadi. Saya tahu ada banyak spekulasi mengenai situasi saya dalam beberapa hari terakhir dan penting untuk mengklarifikasi seluruh situasi ini," tulis Lukaku dalam sebuah cerita Instagram.

    "Kenyataannya, dalam beberapa minggu terakhir saya merasa tidak fit secara fisik dan saya memeriksakannya saat berada di Belgia, dan hasilnya menunjukkan adanya peradangan serta cairan pada otot fleksor pinggul saya di dekat jaringan parut. Karena ini adalah masalah kedua yang saya alami sejak kembali pada awal November, saya memilih untuk menjalani rehabilitasi di Belgia agar bisa membantu tim saat dibutuhkan.

    "Saya yakin sebagian besar dari kalian melihat wawancara yang saya lakukan di Verona. Tidak ada yang lebih saya inginkan selain bermain dan menang bersama tim saya. Namun saat ini saya harus memastikan kondisi saya 100 persen secara medis karena belakangan ini saya belum dalam kondisi optimal dan hal itu berdampak pada mental saya.

    "Tahun ini memang berat. Namun pada akhirnya saya akan pulih dan membantu Napoli serta tim nasional mencapai tujuan masing-masing saat dibutuhkan. Itulah yang saya inginkan."

    Tindakan disiplin yang mungkin diambil

    Namun, yang diinginkan Napoli adalah agar Lukaku segera kembali ke Italia, dan sehari setelah pernyataan mantan pemain Manchester United itu, mereka pun mengeluarkan pernyataan sendiri: "SSC Napoli dapat mengonfirmasi bahwa Romelu Lukaku tidak menanggapi panggilan hari ini untuk kembali berlatih. Klub berhak mempertimbangkan untuk mengambil tindakan disiplin yang sesuai, serta menentukan apakah pemain tersebut akan terus berlatih bersama tim untuk jangka waktu yang tidak ditentukan."

    Terlepas dari ancaman sanksi, Lukaku tetap absen tanpa izin bahkan setelah jeda internasional berakhir, yang berarti ia bahkan tidak berlatih bersama rekan-rekan setimnya menjelang pertandingan besar Serie A melawan AC Milan pada hari Senin.

    Napoli tetap berhasil memenangkan pertandingan di Stadion Maradona, meskipun Rasmus Hojlund juga absen karena sakit perut, dan kemenangan 1-0 mereka membuat mereka menggantikan Rossoneri di posisi kedua klasemen.

    Conte juga menyatakan dalam wawancara pasca-pertandingannya di DAZN bahwa timnya akan berjuang hingga akhir untuk mempertahankan Scudetto mereka, meskipun mereka masih tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen Inter. Namun, apakah Lukaku akan berperan dalam penutupan musim Napoli masih diselimuti ketidakpastian.

    'Akibat'

    Menariknya, direktur olahraga Napoli, Giovanni Manna, menyatakan bahwa situasinya "sangat jelas" di benaknya.

    "Romelu pergi ke Belgia untuk tugas internasional, dia mengalami sedikit cedera dan memilih untuk tetap di sana untuk berlatih, bertentangan dengan apa yang kami minta," jelasnya di DAZN sesaat sebelum kick-off dalam pertandingan melawan Milan. "Tidak ada yang akan menghalanginya untuk bekerja sama dengan para dokternya, tetapi kami ingin membicarakannya di Naples, dan itu tidak terjadi. Kami tidak senang dengan hal itu.

    "Integritas, rasa hormat, dan nilai-nilai tim adalah yang utama. Membahas hal ini sekarang sudah tidak perlu, karena Romelu tidak ada di sini. Dia sedang berlatih di Belgia. Saya pikir dan berharap dia akan kembali dalam seminggu. Tapi dia tahu akan ada konsekuensinya."

    Apa konsekuensi yang akan terjadi masih menjadi teka-teki saat ini, tetapi denda dan skorsing tampaknya tak terhindarkan. Namun, terasa penting bahwa para pemain Napoli sangat ingin menyambut kembalinya Lukaku ke skuad secepat mungkin.

    "Kami tidak ada masalah dengan Romelu; dia selalu bersikap baik kepada kami, dan kami tetap berkomunikasi," kata Matteo Politano, yang mencetak gol penentu kemenangan melawan Milan, kepada DAZN. "Apa pun yang terjadi, itu urusan antara dia dan klub, jadi terserah mereka untuk menyelesaikannya."

    Sementara itu, bek sayap Leonardo Spinazzola menyerukan ketenangan dan pengertian dari semua pihak yang terlibat: "Ini adalah masa yang sangat sulit bagi Rom. Dia kehilangan ayahnya, dan meskipun dia terlihat seperti pria tangguh, dia sebenarnya hanya raksasa yang lembut, seorang yang sangat sensitif. Kami sudah banyak bicara, saya tahu betapa dia menderita, jadi saya berharap di atas segalanya agar ini bisa berlalu."

    Hal ini tentu saja harus berlalu, dan lebih cepat daripada nanti, mengingat menyingkirkan Lukaku dari skuad tim utama untuk sisa musim ini bukanlah kepentingan siapa pun. Namun, segalanya sangat bergantung pada Lukaku dan, pada titik waktu ini, mustahil untuk mengatakan kapan dia akan 100% siap, secara fisik dan, yang jauh lebih penting, secara mental, untuk bermain lagi untuk Napoli.

