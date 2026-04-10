"Akan ada konsekuensinya" - Bagaimana Romelu Lukaku membuat Napoli marah karena mangkir dari tim saat berada di Belgia

Pemain asal Belgia bertubuh besar itu belum mencetak gol di Serie A selama delapan bulan, sejak ia secara efektif memastikan gelar Scudetto musim lalu lewat gol solo dalam kemenangan 2-0 atas Cagliari pada 23 Mei. Memang, Lukaku baru tampil untuk keempat kalinya di musim ini akibat cedera otot paha belakang yang serius.

Namun, yang lebih penting lagi, ini adalah gol pertamanya sejak meninggalnya ayahnya pada September lalu, dan setelah awalnya melepas bajunya sebagai bentuk perayaan, Lukaku dengan sengaja menghentikan larinya menuju garis tepi lapangan dan mengangkat tangan kanan serta kepalanya ke arah langit.

"Ini adalah bulan-bulan yang sulit bagi saya secara pribadi," akui Lukaku yang tampak emosional kepada DAZN setelah pertandingan. "Sepak bola telah memberi saya begitu banyak, tapi kehilangan ayah saya dengan cara seperti itu sangat sulit untuk dihadapi. Tapi saya terus berjuang demi anak-anak saya, demi saudara saya, dan demi Napoli. Klub ini telah memberi saya banyak hal. Saya seperti mati sebelum datang ke sini."

Mengingat rasa terima kasih Lukaku kepada Napoli—dan tentu saja Antonio Conte—atas kebangkitan kariernya, sungguh menyedihkan dan mengejutkan bahwa striker ini kini akan dikenai sanksi berat karena menolak kembali ke klub setelah jeda internasional Maret. Bahkan ada pembicaraan bahwa ia mungkin akan dikucilkan dari skuad tim utama hingga akhir musim, yang akan menjadi pukulan telak bagi seorang pemain yang berharap, setidaknya, bisa mencapai kondisi prima untuk Piala Dunia.

Jadi, apa sebenarnya yang terjadi antara Lukaku dan Napoli? Apakah hubungan mereka sudah rusak parah dan tak bisa diperbaiki? Atau apakah hubungan itu bisa diperbaiki dalam beberapa hari dan minggu ke depan?