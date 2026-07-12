Hal itu dilaporkan oleh surat kabar olahraga Spanyol, Mundo Deportivo. Menurut laporan tersebut, kiper asal Jerman itu telah mencapai kesepakatan dengan pihak klub Belanda terkait transfer tersebut dan sedang menunggu untuk dapat berangkat ke Amsterdam guna menjalani pemeriksaan medis. Namun, kedua klub tersebut belum mencapai kesepakatan mengenai pembagian gaji Ter Stegen dan perlakuan perpajakan atas pembayaran bulanan tersebut.
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Ajax tampaknya mulai tidak sabar menunggu Marc-Andre ter Stegen: Kesepakatan khusus menghambat kesepakatan dengan FC Barcelona
Menurut informasi dari Belanda, Barca akan tetap menanggung sebagian besar gajinya, yang kabarnya jauh melebihi sepuluh juta euro untuk musim 2026/27. Ter Stegen sebelumnya telah dipinjamkan ke Girona, rival di LaLiga, pada musim lalu. Saat itu, menurut laporan media Spanyol, klub kecil tersebut hanya membayar satu juta euro dari gajinya.
Namun, Ter Stegen segera mengalami cedera parah, sehingga ia hanya tampil dalam dua pertandingan untuk Girona. Meskipun demikian, klub tersebut tetap harus membayar penuh bagian gaji yang telah disepakati sebelumnya. Hal inilah yang ingin dicegah oleh Ajax, dengan mengaitkan bagian gaji yang harus ditanggungnya dengan jumlah waktu bermain Ter Stegen.
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Barca tampaknya akan diperkuat ter Stegen pada sesi latihan perdana
Ter Stegen, yang masih terikat kontrak dengan Barca hingga 2028, telah mempersiapkan diri secara intensif bersama klub Catalan tersebut dalam beberapa hari terakhir untuk menyambut musim baru, meskipun sesi latihan resmi pertama Barca baru akan digelar pada hari Senin. Saat itu, Ter Stegen akan menjalani tes diagnostik performa wajib dan kemungkinan besar akan mendapat lampu hijau untuk tampil dalam pertandingan resmi pada musim mendatang.
Ajax telah memulai persiapan untuk musim mendatang sejak 1 Juli dan, menurut laporan tersebut, sudah tidak sabar menanti kesepakatan ini. Tim asal Belanda itu telah menjalani dua pertandingan persahabatan dan harus bertanding dalam pertandingan resmi pertamanya di babak kualifikasi Conference League pada 23 Juli. Lawannya adalah Ferencvaros Budapest atau NK Vojvodina dari Serbia.
Ter Stegen mengalami cedera paha pada musim semi lalu, yang mengharuskannya menjalani operasi. Akibat absennya yang cukup lama, ia terpaksa melewatkan Piala Dunia, di mana ia semula dijadwalkan menjadi kiper utama timnas Jerman. Awalnya, kiper asal Hoffenheim itu mengambil alih posisi di bawah mistar gawang timnas Jerman, namun menjelang Piala Dunia, Manuel Neuer kembali dan diturunkan dalam turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tersebut.
Statistik Marc-Andre ter Stegen pada musim 2025/26:
Permainan: 3 Menit bermain: 270 Gol yang kebobolan: 2 Pertandingan tanpa kebobolan: 1
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