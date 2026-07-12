Ajax tampaknya mulai tidak sabar menunggu Marc-Andre ter Stegen: Kesepakatan khusus menghambat kesepakatan dengan FC Barcelona

Menurut informasi dari Belanda, Barca akan tetap menanggung sebagian besar gajinya, yang kabarnya jauh melebihi sepuluh juta euro untuk musim 2026/27. Ter Stegen sebelumnya telah dipinjamkan ke Girona, rival di LaLiga, pada musim lalu. Saat itu, menurut laporan media Spanyol, klub kecil tersebut hanya membayar satu juta euro dari gajinya.

Namun, Ter Stegen segera mengalami cedera parah, sehingga ia hanya tampil dalam dua pertandingan untuk Girona. Meskipun demikian, klub tersebut tetap harus membayar penuh bagian gaji yang telah disepakati sebelumnya. Hal inilah yang ingin dicegah oleh Ajax, dengan mengaitkan bagian gaji yang harus ditanggungnya dengan jumlah waktu bermain Ter Stegen.