Transfer ini membuat pemain internasional Jerman tersebut kembali bekerja sama dengan jajaran pimpinan olahraga Ajax, khususnya Cruyff. Keduanya sudah memiliki hubungan profesional yang kuat dari masa kebersamaan mereka saat berkecimpung di sepak bola Spanyol.

Cruyff mengungkapkan kepuasan besar setelah akhirnya menuntaskan kesepakatan rumit tersebut. Membahas transfer yang sukses itu, ia berkata: "Marc memiliki rekam jejak yang luar biasa, dan kualitasnya diakui secara luas.

"Ia langsung menambah kekuatan skuad kami. Marc dan saya saling mengenal dengan baik, dan saya menantikan kesempatan untuk bekerja dengannya lagi. Kami sudah cukup lama berupaya membawanya ke sini, jadi kami sangat senang ia telah menandatangani kontraknya dan sekarang bisa mulai bergabung."







