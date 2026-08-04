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Ajax rampungkan perekrutan kiper Barcelona Marc ter Stegen dengan status pinjaman semusim
Ajax amankan peminjaman Ter Stegen
Ajax telah secara resmi mencapai kesepakatan dengan Barcelona untuk merekrut kiper veteran Marc ter Stegen. Pemain berusia 34 tahun itu pindah ke Amsterdam dengan status pinjaman selama satu musim setelah untuk sementara meninggalkan raksasa Spanyol tersebut. Keberhasilan mengamankan jasa pemain internasional Jerman itu menjadi pencapaian penting bagi klub Eredivisie tersebut. Ter Stegen tiba di Belanda dengan membawa rekam jejak yang sudah terbukti di level tertinggi, memberikan dorongan besar bagi skuad menjelang kampanye baru.
Cruyff senang dengan tambahan baru
Transfer ini membuat pemain internasional Jerman tersebut kembali bekerja sama dengan jajaran pimpinan olahraga Ajax, khususnya Cruyff. Keduanya sudah memiliki hubungan profesional yang kuat dari masa kebersamaan mereka saat berkecimpung di sepak bola Spanyol.
Cruyff mengungkapkan kepuasan besar setelah akhirnya menuntaskan kesepakatan rumit tersebut. Membahas transfer yang sukses itu, ia berkata: "Marc memiliki rekam jejak yang luar biasa, dan kualitasnya diakui secara luas.
"Ia langsung menambah kekuatan skuad kami. Marc dan saya saling mengenal dengan baik, dan saya menantikan kesempatan untuk bekerja dengannya lagi. Kami sudah cukup lama berupaya membawanya ke sini, jadi kami sangat senang ia telah menandatangani kontraknya dan sekarang bisa mulai bergabung."
Karier penuh prestasi di Spanyol
Lahir di Monchengladbach pada 30 April 1992, Ter Stegen memulai perjalanan sepak bola profesionalnya bersama klub kota kelahirannya. Ia menegaskan statusnya sebagai bintang yang tengah naik daun dengan mencatatkan 127 penampilan dalam tiga setengah musim bersama Borussia Monchengladbach.
Performa impresif itu memberinya kepindahan besar ke Catalonia pada musim panas 2014. Selama satu dekade yang sangat sukses di Barcelona, sang kiper membukukan total 423 penampilan di semua kompetisi. Kiprahnya yang panjang di Spanyol menghasilkan banyak gelar besar dan dominasi domestik. Ter Stegen terkenal pernah mengangkat trofi Liga Champions, serta meraih tujuh gelar Liga yang mengesankan.
- Getty
Beranjak dari peminjaman-peminjaman terbaru
Di level internasional, penjaga gawang yang sangat dihargai itu juga telah mencatatkan 44 penampilan untuk tim nasional Jerman. Ia membawa segudang pengalaman turnamen level elite itu langsung ke ruang ganti Ajax di Amsterdam.
Kepindahan ke Ajax ini menyusul peminjaman sementara lain yang belum lama terjadi dari Barcelona. Pemain Jerman itu menghabiskan paruh kedua musim lalu sebagai pemain pinjaman di Girona. Setelah kontraknya yang berdurasi semusim kini resmi ditandatangani, Ter Stegen akan berupaya menjadi jangkar pertahanan Ajax. Pemain berusia 34 tahun itu bertekad membalas kepercayaan klub saat ia bersiap menyambut babak baru yang menarik dalam kariernya.
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