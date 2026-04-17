Ajax menginginkan Dani Ceballos! Mantan direktur Barcelona, Jordi Cruyff, melakukan pendekatan berani saat pemain timnas Spanyol itu semakin dekat dengan kepergiannya dari Real Madrid
Cruyff mengincar bintang Madrid untuk membangun kembali Ajax
Menurut AS, Ajax telah melancarkan upaya berani untuk mendatangkan Ceballos pada musim depan. Cruyff tidak membuang waktu untuk menunjukkan eksistensinya di Amsterdam, dengan menargetkan gelandang tersebut untuk memimpin proyek besar pertamanya sebagai direktur olahraga. Klub ini belum pernah menjuarai Eredivisie sejak 2022 dan saat ini sedang berjuang keras hanya untuk lolos ke Liga Champions dengan empat pertandingan tersisa. Meskipun mereka tetap berkomitmen pada akademi muda mereka yang terkenal, mereka secara aktif mencari pemain profesional berpengalaman yang dapat langsung memberikan kepemimpinan dan kualitas teknis pada skuad yang tertinggal dari juara PSV.
Kampanye yang mengecewakan di bawah kepemimpinan Arbeloa
Situasi di ibu kota Spanyol semakin membuat Ceballos frustrasi. Di bawah asuhan Alvaro Arbeloa, ia kesulitan mendapatkan waktu bermain yang konsisten, dengan hanya tampil dalam lima pertandingan sejak kembali. Ia belum pernah sekali pun menjadi starter di bawah pelatihnya saat ini. Musimnya sebelumnya terhambat oleh cedera otot yang membuatnya absen selama enam minggu. Sepanjang musim ini, ia hanya bermain selama 804 menit dalam 22 penampilan, dengan hanya tujuh kali menjadi starter. Selain itu, ia belum bermain satu menit pun dalam tiga laga terakhir Madrid, menjadikannya pemain lapangan ketiga yang paling jarang dimainkan.
Transfer yang terhenti dan kabar sebelumnya tentang Betis
Ini bukan pertama kalinya Ceballos dikaitkan dengan kemungkinan hengkang dari Bernabeu. Kembalinya ia ke Real Betis sering kali menjadi bahan rumor, namun ia hampir saja hengkang pada musim panas lalu. Marseille telah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid mengenai kesepakatan pinjaman yang mencakup opsi pembelian wajib. Namun, gelandang tersebut memutuskan untuk membatalkan transfer tersebut menjelang penutupan jendela transfer. Keputusan tersebut dilaporkan menimbulkan ketegangan dengan jajaran petinggi klub di Valdebebas, karena mereka sangat ingin memfasilitasi kepergiannya. Dengan sisa kontrak hanya satu tahun, kepergian permanen kini tampaknya tak terhindarkan.
Musim panas yang menentukan menanti gelandang serang asal Spanyol itu
Ceballos harus segera memutuskan apakah pindah ke Belanda merupakan langkah yang tepat untuk menghidupkan kembali kariernya yang mandek. Di tengah persiapan Real Madrid untuk melakukan perombakan besar-besaran pada musim panas ini guna memaksimalkan nilai kontraknya yang akan berakhir, godaan untuk menjadi tokoh kunci dalam Ajax versi baru asuhan Cruyff mungkin sulit untuk ditolak.