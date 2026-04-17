Ajax menginginkan Dani Ceballos! Mantan direktur Barcelona, Jordi Cruyff, melakukan pendekatan berani saat pemain timnas Spanyol itu semakin dekat dengan kepergiannya dari Real Madrid

Situasi di ibu kota Spanyol semakin membuat Ceballos frustrasi. Di bawah asuhan Alvaro Arbeloa, ia kesulitan mendapatkan waktu bermain yang konsisten, dengan hanya tampil dalam lima pertandingan sejak kembali. Ia belum pernah sekali pun menjadi starter di bawah pelatihnya saat ini. Musimnya sebelumnya terhambat oleh cedera otot yang membuatnya absen selama enam minggu. Sepanjang musim ini, ia hanya bermain selama 804 menit dalam 22 penampilan, dengan hanya tujuh kali menjadi starter. Selain itu, ia belum bermain satu menit pun dalam tiga laga terakhir Madrid, menjadikannya pemain lapangan ketiga yang paling jarang dimainkan.