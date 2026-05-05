Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Ajax mengambil langkah berani dengan mengincar Arne Slot dalam pencarian manajer baru, sementara sikap Liverpool terkait kepergiannya terungkap
Cruijff membidik profil pemain elit
Sementara skuad Ajax berfokus untuk menyelamatkan musim ini, direktur teknis Jordi Cruijff bekerja di belakang layar untuk mencari pengganti pelatih sementara Oscar Garcia. Michel dari Girona tetap menjadi kandidat terkuat, namun De Telegraaf menyebutkan bahwa klub juga telah menjajaki kemungkinan merekrut Slot. Cruijff memandang Slot sebagai salah satu dari dua pelatih asal Belanda yang mampu menangani klub tersebut, bersama Peter Bosz, yang baru-baru ini memperpanjang kontraknya di PSV Eindhoven.
- Getty Images Sport
Pendekatan tersebut dianggap tidak berguna
Upaya untuk membujuk pria berusia 47 tahun itu kembali ke Belanda tidak mendapat sambutan yang antusias baik dari sang manajer maupun klubnya saat ini. Dalam podcastKick-off, jurnalis Mike Verweij merinci hasil penyelidikan terkait manajer Liverpool tersebut. Verweij menyatakan: "Saya diberitahu sekali lagi bahwa mereka juga menanyakan tentang Arne Slot. Slot masih sangat kokoh di posisinya; ia hanya akan terus melatih di Liverpool. Saya juga memahami bahwa Arne Slot tidak terlalu tertarik untuk pindah ke Ajax pada tahap kariernya saat ini."
Rekam jejak yang teruji di Eredivisie
Minat terhadap pelatih berusia 47 tahun ini bermula dari rekam jejaknya yang sangat gemilang di kasta tertinggi sepak bola Belanda, terutama selama tiga tahun yang penuh perubahan di Rotterdam. Selama masa jabatannya di Feyenoord, ia berhasil meraih gelar Eredivisie pada musim 2022-23 dan Piala KNVB pada tahun berikutnya, sekaligus membawa klub tersebut ke final Conference League yang pertama. Meskipun hasil di Merseyside mengalami penurunan pada musim ini, Slot masih terikat kontrak di Anfield hingga Juni 2027 dan belum menunjukkan keinginan untuk meninggalkan proyek jangka panjangnya di Liga Premier.
- Getty Images Sport
Mencari kepemimpinan
Ajax kini harus mengalihkan fokus ke target-target lain sambil mempersiapkan diri menghadapi musim panas yang diwarnai perubahan struktural signifikan di bawah arahan Cruijff. Pihak manajemen klub tetap berada di bawah tekanan untuk menunjuk seorang manajer yang mampu mengembalikan dominasi tradisional mereka dan mengukuhkan kembali posisi mereka di kancah Eropa. Sementara itu, Slot menghadapi masa-masa krusial di Liverpool, di mana ia harus menavigasi jadwal yang padat untuk memastikan The Reds menutup musim dengan hasil yang kuat dan memastikan lolos ke Liga Champions musim depan, setelah upaya mempertahankan gelar Premier League mereka berakhir dengan kegagalan.