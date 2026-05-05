Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Ajax mengambil langkah berani dengan mengincar Arne Slot dalam pencarian manajer baru, sementara sikap Liverpool terkait kepergiannya terungkap

Ajax dilaporkan telah mengajukan tawaran yang cukup berani untuk manajer Liverpool, Arne Slot, seiring dengan upaya direktur teknis Jordi Cruijff yang semakin gencar dalam mencari pelatih kepala tetap baru. Klub raksasa Eredivisie tersebut sedang menjajaki sejumlah nama besar untuk memimpin upaya pemulihan prestasi olahraga mereka, meskipun mantan pelatih Feyenoord itu tampaknya sudah merasa nyaman di Merseyside meski musim ini berjalan sulit.

    Sementara skuad Ajax berfokus untuk menyelamatkan musim ini, direktur teknis Jordi Cruijff bekerja di belakang layar untuk mencari pengganti pelatih sementara Oscar Garcia. Michel dari Girona tetap menjadi kandidat terkuat, namun De Telegraaf menyebutkan bahwa klub juga telah menjajaki kemungkinan merekrut Slot. Cruijff memandang Slot sebagai salah satu dari dua pelatih asal Belanda yang mampu menangani klub tersebut, bersama Peter Bosz, yang baru-baru ini memperpanjang kontraknya di PSV Eindhoven.

    Pendekatan tersebut dianggap tidak berguna

    Upaya untuk membujuk pria berusia 47 tahun itu kembali ke Belanda tidak mendapat sambutan yang antusias baik dari sang manajer maupun klubnya saat ini. Dalam podcastKick-off, jurnalis Mike Verweij merinci hasil penyelidikan terkait manajer Liverpool tersebut. Verweij menyatakan: "Saya diberitahu sekali lagi bahwa mereka juga menanyakan tentang Arne Slot. Slot masih sangat kokoh di posisinya; ia hanya akan terus melatih di Liverpool. Saya juga memahami bahwa Arne Slot tidak terlalu tertarik untuk pindah ke Ajax pada tahap kariernya saat ini."

    Minat terhadap pelatih berusia 47 tahun ini bermula dari rekam jejaknya yang sangat gemilang di kasta tertinggi sepak bola Belanda, terutama selama tiga tahun yang penuh perubahan di Rotterdam. Selama masa jabatannya di Feyenoord, ia berhasil meraih gelar Eredivisie pada musim 2022-23 dan Piala KNVB pada tahun berikutnya, sekaligus membawa klub tersebut ke final Conference League yang pertama. Meskipun hasil di Merseyside mengalami penurunan pada musim ini, Slot masih terikat kontrak di Anfield hingga Juni 2027 dan belum menunjukkan keinginan untuk meninggalkan proyek jangka panjangnya di Liga Premier.

    Ajax kini harus mengalihkan fokus ke target-target lain sambil mempersiapkan diri menghadapi musim panas yang diwarnai perubahan struktural signifikan di bawah arahan Cruijff. Pihak manajemen klub tetap berada di bawah tekanan untuk menunjuk seorang manajer yang mampu mengembalikan dominasi tradisional mereka dan mengukuhkan kembali posisi mereka di kancah Eropa. Sementara itu, Slot menghadapi masa-masa krusial di Liverpool, di mana ia harus menavigasi jadwal yang padat untuk memastikan The Reds menutup musim dengan hasil yang kuat dan memastikan lolos ke Liga Champions musim depan, setelah upaya mempertahankan gelar Premier League mereka berakhir dengan kegagalan.

